Крымский мост сейчас - обстановка после закрытия движения - РИА Новости Крым, 06.03.2026
Крымский мост сейчас - обстановка после закрытия движения
Крымский мост сейчас - обстановка после закрытия движения - РИА Новости Крым, 06.03.2026
Крымский мост сейчас - обстановка после закрытия движения
Крымский мост сейчас открыт для проезда, после приостановки движения с обеих сторон выросла очередь. Об этом сообщает Telegram-канале оперативной информации о... РИА Новости Крым, 06.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас открыт для проезда, после приостановки движения с обеих сторон выросла очередь. Об этом сообщает Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.Мост закрыли для проезд в 15:10. Всех находящихся на транспортном переходе и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Ограничение продлилось час, после чего движение возобновилось в штатном режиме.Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России.
крым
крымский мост
керчь
тамань
крым, новости крыма, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, очереди на крымском мосту, крымский мост, керчь, тамань
Крымский мост сейчас - обстановка после закрытия движения

На Крымском мосту после остановки движения выросла очередь с обеих сторон

17:08 06.03.2026
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас открыт для проезда, после приостановки движения с обеих сторон выросла очередь. Об этом сообщает Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.
Мост закрыли для проезд в 15:10. Всех находящихся на транспортном переходе и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Ограничение продлилось час, после чего движение возобновилось в штатном режиме.
"По состоянию на 17:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 105 транспортных средств, в очереди со стороны Керчи - 80 авто", - говорится в сообщении.
Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России.
