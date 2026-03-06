https://crimea.ria.ru/20260306/krymskiy-most-seychas---obstanovka-posle-zakrytiya-dvizheniya--1153757480.html
Крымский мост сейчас - обстановка после закрытия движения
Крымский мост сейчас - обстановка после закрытия движения - РИА Новости Крым, 06.03.2026
Крымский мост сейчас - обстановка после закрытия движения
Крымский мост сейчас открыт для проезда, после приостановки движения с обеих сторон выросла очередь. Об этом сообщает Telegram-канале оперативной информации о... РИА Новости Крым, 06.03.2026
2026-03-06T17:08
2026-03-06T17:08
2026-03-06T17:08
крым
новости крыма
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
очереди на крымском мосту
крымский мост
керчь
тамань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/03/1147675962_225:430:1167:960_1920x0_80_0_0_606a3ba6b8f08fa369466ee9f834a02d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас открыт для проезда, после приостановки движения с обеих сторон выросла очередь. Об этом сообщает Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.Мост закрыли для проезд в 15:10. Всех находящихся на транспортном переходе и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Ограничение продлилось час, после чего движение возобновилось в штатном режиме.Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
крымский мост
керчь
тамань
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/03/1147675962_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_b9eb1c3d73a95e5a025579aac67a508b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, очереди на крымском мосту, крымский мост, керчь, тамань
Крымский мост сейчас - обстановка после закрытия движения
На Крымском мосту после остановки движения выросла очередь с обеих сторон