Крымский мост сейчас - обстановка после закрытия движения

Крымский мост сейчас открыт для проезда, после приостановки движения с обеих сторон выросла очередь. Об этом сообщает Telegram-канале оперативной информации о... РИА Новости Крым, 06.03.2026

2026-03-06T17:08

2026-03-06T17:08

2026-03-06T17:08

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас открыт для проезда, после приостановки движения с обеих сторон выросла очередь. Об этом сообщает Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.Мост закрыли для проезд в 15:10. Всех находящихся на транспортном переходе и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Ограничение продлилось час, после чего движение возобновилось в штатном режиме.Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

