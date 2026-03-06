https://crimea.ria.ru/20260306/krymchanina-budut-prinuditelno-lechit-za-ubiystvo-po-neostorozhnosti-1153743334.html

Крымчанина будут принудительно лечить за убийство по неосторожности

Крымчанина будут принудительно лечить за убийство по неосторожности - РИА Новости Крым, 06.03.2026

Крымчанина будут принудительно лечить за убийство по неосторожности

В Белогорском районе Крыма страдающий психическим расстройством мужчина насмерть забил знакомого, дело передано в суд. Об этом сообщили в республиканской... РИА Новости Крым, 06.03.2026

2026-03-06T10:20

2026-03-06T10:20

2026-03-06T10:20

прокуратура республики крым

белогорский район

закон и право

новости крыма

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111825/65/1118256568_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_70e412ee17ba017973ef85870881fb65.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. В Белогорском районе Крыма страдающий психическим расстройством мужчина насмерть забил знакомого, дело передано в суд. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.По информации ведомства, в декабре 2025 года мужчина, находясь в гостях у своего знакомого в селе Зеленогорское, распивал спиртные напитки. В какой-то момент собутыльники поссорились, и гость нанес потерпевшему более 20 ударов кулаками по лицу и туловищу. В результате потерпевший скончался. Данное деяние квалифицируется, как причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего, повлекшее по неосторожности смерть последнего (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Уголовное дело с соответствующим постановлением направлено в суд.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

белогорский район

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прокуратура республики крым, белогорский район, закон и право, новости крыма, крым