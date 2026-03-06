https://crimea.ria.ru/20260306/krymchanina-budut-prinuditelno-lechit-za-ubiystvo-po-neostorozhnosti-1153743334.html
Крымчанина будут принудительно лечить за убийство по неосторожности
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. В Белогорском районе Крыма страдающий психическим расстройством мужчина насмерть забил знакомого, дело передано в суд. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.
По информации ведомства, в декабре 2025 года мужчина, находясь в гостях у своего знакомого в селе Зеленогорское, распивал спиртные напитки. В какой-то момент собутыльники поссорились, и гость нанес потерпевшему более 20 ударов кулаками по лицу и туловищу. В результате потерпевший скончался.
Данное деяние квалифицируется, как причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего, повлекшее по неосторожности смерть последнего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).
"Согласно полученному в ходе предварительного расследования заключению эксперта, мужчина нуждается в применении принудительной меры медицинского характера, так как страдает психическим расстройством", - проинформировали в прокуратуре.
Уголовное дело с соответствующим постановлением направлено в суд.
