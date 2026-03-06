https://crimea.ria.ru/20260306/krymchan-zhdut-dlinnye-vykhodnye-i-korotkaya-rabochaya-nedelya-1153750939.html
Крымчан ждут длинные выходные и короткая рабочая неделя
У жителей Крыма впереди три выходных дня подряд: с субботы, 7 марта, по понедельник, 9 марта, включительно. Это связано с тем, что в этом году Международный... РИА Новости Крым, 06.03.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/05/1153729983_0:73:1280:793_1920x0_80_0_0_227f0a1362ab6c8962d66af5a28d4e7b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. У жителей Крыма впереди три выходных дня подряд: с субботы, 7 марта, по понедельник, 9 марта, включительно. Это связано с тем, что в этом году Международный женский день (8 марта) приходится на воскресенье.Поэтому у крымчан, которые трудятся в режиме пятидневной рабочей недели, вторая рабочая неделя марта начнется с 10 числа и будет короткой – всего четыре дня.На неделе с 16 по 22 марта жители республики будут отдыхать уже четыре дня. Выходными днями будут 18 марта – день годовщины воссоединения Крыма с Россией, а также пятница, 20 марта, – в честь мусульманского праздника Ураза-байрам, который традиционно в Крыму каждый год объявляется нерабочим днем.Таким образом, на третьей неделе марта рабочими днями в Крыму будут только 16,17 и 19 марта.
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/05/1153729983_63:0:1218:866_1920x0_80_0_0_68c02ee5886595b91422ad26283d1ed6.jpg
Жителей Крыма ждут три выходных и короткая рабочая неделя в связи с 8 марта
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. У жителей Крыма впереди три выходных дня подряд: с субботы, 7 марта, по понедельник, 9 марта, включительно. Это связано с тем, что в этом году Международный женский день (8 марта) приходится на воскресенье.
Поэтому у крымчан, которые трудятся в режиме пятидневной рабочей недели, вторая рабочая неделя марта начнется с 10 числа и будет короткой – всего четыре дня.
На неделе с 16 по 22 марта жители республики будут отдыхать уже четыре дня. Выходными днями будут 18 марта – день годовщины воссоединения Крыма с Россией, а также пятница, 20 марта, – в честь мусульманского праздника Ураза-байрам, который традиционно в Крыму каждый год объявляется нерабочим днем.
Таким образом, на третьей неделе марта рабочими днями в Крыму будут только 16,17 и 19 марта.
Таким образом, на третьей неделе марта рабочими днями в Крыму будут только 16,17 и 19 марта.