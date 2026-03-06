Рейтинг@Mail.ru
Крымчан ждут длинные выходные и короткая рабочая неделя - РИА Новости Крым, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260306/krymchan-zhdut-dlinnye-vykhodnye-i-korotkaya-rabochaya-nedelya-1153750939.html
Крымчан ждут длинные выходные и короткая рабочая неделя
Крымчан ждут длинные выходные и короткая рабочая неделя - РИА Новости Крым, 06.03.2026
Крымчан ждут длинные выходные и короткая рабочая неделя
У жителей Крыма впереди три выходных дня подряд: с субботы, 7 марта, по понедельник, 9 марта, включительно. Это связано с тем, что в этом году Международный... РИА Новости Крым, 06.03.2026
2026-03-06T13:51
2026-03-06T13:51
выходной в крыму
праздники и памятные даты
отдых
производственный календарь
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/05/1153729983_0:73:1280:793_1920x0_80_0_0_227f0a1362ab6c8962d66af5a28d4e7b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. У жителей Крыма впереди три выходных дня подряд: с субботы, 7 марта, по понедельник, 9 марта, включительно. Это связано с тем, что в этом году Международный женский день (8 марта) приходится на воскресенье.Поэтому у крымчан, которые трудятся в режиме пятидневной рабочей недели, вторая рабочая неделя марта начнется с 10 числа и будет короткой – всего четыре дня.На неделе с 16 по 22 марта жители республики будут отдыхать уже четыре дня. Выходными днями будут 18 марта – день годовщины воссоединения Крыма с Россией, а также пятница, 20 марта, – в честь мусульманского праздника Ураза-байрам, который традиционно в Крыму каждый год объявляется нерабочим днем.Таким образом, на третьей неделе марта рабочими днями в Крыму будут только 16,17 и 19 марта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/05/1153729983_63:0:1218:866_1920x0_80_0_0_68c02ee5886595b91422ad26283d1ed6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
выходной в крыму, праздники и памятные даты, отдых, производственный календарь, общество, новости
Крымчан ждут длинные выходные и короткая рабочая неделя

Жителей Крыма ждут три выходных и короткая рабочая неделя в связи с 8 марта

13:51 06.03.2026
 
Южный берег Крыма. Набережная Ялты
Южный берег Крыма. Набережная Ялты
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. У жителей Крыма впереди три выходных дня подряд: с субботы, 7 марта, по понедельник, 9 марта, включительно. Это связано с тем, что в этом году Международный женский день (8 марта) приходится на воскресенье.
Поэтому у крымчан, которые трудятся в режиме пятидневной рабочей недели, вторая рабочая неделя марта начнется с 10 числа и будет короткой – всего четыре дня.
На неделе с 16 по 22 марта жители республики будут отдыхать уже четыре дня. Выходными днями будут 18 марта – день годовщины воссоединения Крыма с Россией, а также пятница, 20 марта, – в честь мусульманского праздника Ураза-байрам, который традиционно в Крыму каждый год объявляется нерабочим днем.
Таким образом, на третьей неделе марта рабочими днями в Крыму будут только 16,17 и 19 марта.
Ялта. Набережная - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
1 июля 2025, 09:42
Как будут отдыхать россияне в 2026 году - календарь
Инфографика
Посмотреть
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Выходной в КрымуПраздники и памятные датыОтдыхПроизводственный календарьОбществоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:14Крымский мост открыли для движения транспорта
16:09Первый учебный класс на заводе открылся в Крыму для студентов-инженеров
15:59Аэропорт Краснодара остановил прием и выпуск самолетов
15:52Отбой воздушной тревоги в Севастополе
15:50В Архангельской области 7-летний ребенок провалился под лед и утонул
15:38Воздушная тревога объявлена в Севастополе
15:22Какой важной цели добился Иран в конфликте с Израилем и США – мнение
15:16В Севастополе снова остановили морской транспорт
15:12Крымский мост закрыт
15:01Рейд в Севастополе снова открыт
14:54Подрыв моста в Брянске: СК установил семь причастных к теракту боевиков
14:45В Крыму рассказали о состоянии раненных в Алешках мирных жителей
14:20Через Венгрию на Украину провозили сотни миллионов долларов и золото
14:15Рейд в Севастополе перекрыт
13:51Крымчан ждут длинные выходные и короткая рабочая неделя
13:42Восемь населенных пунктов и почти 9 тысяч боевиков - потери ВСУ за неделю
13:19Что происходит в Севастополе после атаки ВСУ
13:01Из украинского плена вернулись еще 300 российских военных 0:22
12:56Силовики пресекли канал поставки наркотиков в Крым
12:47Безруков назначен худруком МХАТ имени М. Горького
Лента новостейМолния