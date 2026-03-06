Рейтинг@Mail.ru
Когда закончат ремонт трассы Ялта – Севастополь - РИА Новости Крым, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20260306/kogda-zakonchat-remont-trassy-yalta--sevastopol-1153762143.html
Когда закончат ремонт трассы Ялта – Севастополь
Когда закончат ремонт трассы Ялта – Севастополь - РИА Новости Крым, 06.03.2026
Когда закончат ремонт трассы Ялта – Севастополь
Ремонт восьмикилометрового участка трассы Ялта – Севастополь планируют завершить к курортному сезону. С сегодняшнего дня рабочие бригады вывели в две смены. Об... РИА Новости Крым, 06.03.2026
2026-03-06T18:41
2026-03-06T18:41
ситуация на дорогах крыма
крым
ялта
севастополь
ремонт дорог
ремонт и строительство дорог в крыму
сергей олефиренко
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/06/1153760913_0:0:1273:716_1920x0_80_0_0_67aed5794bf269cb691548cf04136c60.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Ремонт восьмикилометрового участка трассы Ялта – Севастополь планируют завершить к курортному сезону. С сегодняшнего дня рабочие бригады вывели в две смены. Об этом сообщил первый заместитель главы администрации Ялты Сергей Олефиренко.Дорожные работы начались 5 марта. Как сообщали в минтрансе Крыма, планируется укрепить обочины, нанести разметку и установить элементы безопасности, необходимые в условиях горной местности."Осмотрели ремонт 8-километрового участка дороги Ялта – Севастополь на въезде в город со стороны Симферополя. Получаем массу обращений о том, что работы там не ведутся. Поясню – сейчас все действия проводятся в нижней части моста", – написал он в Telegram-канале.Он отметил, что на данный момент строители демонтируют подпорные стены. После этого приступят к стабилизации грунтовых массивов для монтажа перекрытий расширения моста.Как только будут завершены работы по укреплению и организации новых подкосов, сразу же будут смонтированы плиты расширения. добавил Олефиренко.В феврале глава Крыма Сергей Аксенов подписал распоряжение об определении единственного подрядчика по госконтракту на ремонт трассы Ялта - Севастополь. Стоимость работ – 875 миллионов 173 тысячи рублей. Завершить ремонт, согласно контракту, должны до конца 2026 года.Ранее депутат Государственной Думы РФ, член комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Леонид Бабашов сообщил, что в 2026 году на строительство, ремонт и реконструкцию дорог в Крыму предусмотрено 62 млрд рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тысячу километров дорог построят и отремонтируют в Крыму за пять летГлава Минтранса России оценил развитие транспортной системы в Крыму10 млрд на приведение в порядок дорог Крыма - что сделают
крым
ялта
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/06/1153760913_0:0:1273:955_1920x0_80_0_0_3b5f713ab27d358764132f7f564dc3fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, ялта, севастополь, ремонт дорог, ремонт и строительство дорог в крыму, сергей олефиренко, новости крыма
Когда закончат ремонт трассы Ялта – Севастополь

Ремонт трассы между Ялтой и Севастополем хотят закончить к курортному сезону

18:41 06.03.2026
 
© Первый замглавы администрации города Ялта Сергей ОлефиренкоРемонт трассы Ялта – Севастополь
Ремонт трассы Ялта – Севастополь
© Первый замглавы администрации города Ялта Сергей Олефиренко
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Ремонт восьмикилометрового участка трассы Ялта – Севастополь планируют завершить к курортному сезону. С сегодняшнего дня рабочие бригады вывели в две смены. Об этом сообщил первый заместитель главы администрации Ялты Сергей Олефиренко.
Дорожные работы начались 5 марта. Как сообщали в минтрансе Крыма, планируется укрепить обочины, нанести разметку и установить элементы безопасности, необходимые в условиях горной местности.
© Первый замглавы администрации города Ялта Сергей ОлефиренкоРемонт трассы Ялта – Севастополь
Ремонт трассы Ялта – Севастополь
© Первый замглавы администрации города Ялта Сергей Олефиренко
Ремонт трассы Ялта – Севастополь
"Осмотрели ремонт 8-километрового участка дороги Ялта – Севастополь на въезде в город со стороны Симферополя. Получаем массу обращений о том, что работы там не ведутся. Поясню – сейчас все действия проводятся в нижней части моста", – написал он в Telegram-канале.
Он отметил, что на данный момент строители демонтируют подпорные стены. После этого приступят к стабилизации грунтовых массивов для монтажа перекрытий расширения моста.
© Первый замглавы администрации города Ялта Сергей ОлефиренкоРемонт трассы Ялта – Севастополь
Ремонт трассы Ялта – Севастополь
© Первый замглавы администрации города Ялта Сергей Олефиренко
Ремонт трассы Ялта – Севастополь
Как только будут завершены работы по укреплению и организации новых подкосов, сразу же будут смонтированы плиты расширения. добавил Олефиренко.

"Попросили подрядчика ориентироваться на начало курортного сезона, чтобы к этому времени мы получили две полосы движения, которые обеспечат стабильный трафик в город без реверсов. В Службе автомобильных дорог Крыма также заверили, что задача №1 – успеть к сезону, для чего рабочие будут трудиться в две смены", – отметил первый замглавы Ялты.

В феврале глава Крыма Сергей Аксенов подписал распоряжение об определении единственного подрядчика по госконтракту на ремонт трассы Ялта - Севастополь. Стоимость работ – 875 миллионов 173 тысячи рублей. Завершить ремонт, согласно контракту, должны до конца 2026 года.
© Первый замглавы администрации города Ялта Сергей ОлефиренкоРемонт трассы Ялта – Севастополь
Ремонт трассы Ялта – Севастополь
© Первый замглавы администрации города Ялта Сергей Олефиренко
Ремонт трассы Ялта – Севастополь
Ранее депутат Государственной Думы РФ, член комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Леонид Бабашов сообщил, что в 2026 году на строительство, ремонт и реконструкцию дорог в Крыму предусмотрено 62 млрд рублей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Тысячу километров дорог построят и отремонтируют в Крыму за пять лет
Глава Минтранса России оценил развитие транспортной системы в Крыму
10 млрд на приведение в порядок дорог Крыма - что сделают
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымЯлтаСевастопольРемонт дорогРемонт и строительство дорог в КрымуСергей ОлефиренкоНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:53Подросток погиб при обрушении крыши заброшки в Нижнем Новгороде
18:41Когда закончат ремонт трассы Ялта – Севастополь
18:30Цветы и любовь: о чем мечтают крымчанки в день 8 марта
18:17Путин провел совещание по вопросам эффективности военной техники на СВО
18:12Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру пятницы
18:02Землетрясение в Сочи - почему возросла сейсмическая активность
17:51В Киеве семьи пропавших без вести боевиков ВСУ вышли на майдан
17:46Горевшую после атаки ВСУ подстанцию на Кубани потушили через 8 часов
17:34Европа перешла к самоубийству: в МИД оценили новые санкции против России
17:27В Севастополе в третий раз перекрыли рейд
17:23Безоговорочная капитуляция: Трамп сделал заявление о конфликте с Ираном
17:15Между Симферополем и Мытищами начал ходить автобус через новые регионы
17:08Крымский мост сейчас - обстановка после закрытия движения
16:55В аэропорту Краснодара сняли ограничения на полеты
16:41Как будут работать больницы Севастополя в праздничные выходные
16:25Уиткофф заявил о скором прогрессе в переговорах по Украине
16:19Рейд в Севастополе открыли
16:14Крымский мост открыли для движения транспорта
16:09Первый учебный класс на заводе открылся в Крыму для студентов-инженеров
15:59Аэропорт Краснодара остановил прием и выпуск самолетов
Лента новостейМолния