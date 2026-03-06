https://crimea.ria.ru/20260306/kogda-zakonchat-remont-trassy-yalta--sevastopol-1153762143.html

Когда закончат ремонт трассы Ялта – Севастополь

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Ремонт восьмикилометрового участка трассы Ялта – Севастополь планируют завершить к курортному сезону. С сегодняшнего дня рабочие бригады вывели в две смены. Об этом сообщил первый заместитель главы администрации Ялты Сергей Олефиренко.Дорожные работы начались 5 марта. Как сообщали в минтрансе Крыма, планируется укрепить обочины, нанести разметку и установить элементы безопасности, необходимые в условиях горной местности."Осмотрели ремонт 8-километрового участка дороги Ялта – Севастополь на въезде в город со стороны Симферополя. Получаем массу обращений о том, что работы там не ведутся. Поясню – сейчас все действия проводятся в нижней части моста", – написал он в Telegram-канале.Он отметил, что на данный момент строители демонтируют подпорные стены. После этого приступят к стабилизации грунтовых массивов для монтажа перекрытий расширения моста.Как только будут завершены работы по укреплению и организации новых подкосов, сразу же будут смонтированы плиты расширения. добавил Олефиренко.В феврале глава Крыма Сергей Аксенов подписал распоряжение об определении единственного подрядчика по госконтракту на ремонт трассы Ялта - Севастополь. Стоимость работ – 875 миллионов 173 тысячи рублей. Завершить ремонт, согласно контракту, должны до конца 2026 года.Ранее депутат Государственной Думы РФ, член комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Леонид Бабашов сообщил, что в 2026 году на строительство, ремонт и реконструкцию дорог в Крыму предусмотрено 62 млрд рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тысячу километров дорог построят и отремонтируют в Крыму за пять летГлава Минтранса России оценил развитие транспортной системы в Крыму10 млрд на приведение в порядок дорог Крыма - что сделают

