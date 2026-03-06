https://crimea.ria.ru/20260306/kievskiy-rezhim-poteryal-vosem-sel-i-pochti-9-tysyach-boevikov-v-zone-svo-1153750672.html

Армия России за неделю нанесла семь ударов возмездия по энергетике Украины. Кроме того, в зоне спецоперации взяты под контроль восемь населенных пунктов... РИА Новости Крым, 06.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Армия России за неделю нанесла семь ударов возмездия по энергетике Украины. Кроме того, в зоне спецоперации взяты под контроль восемь населенных пунктов. Киевский режим потерял 8800 боевиков по всей линии фронта. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Также в результате групповых ударов были поражены железнодорожные составы с вооружением и военной техникой, склады боеприпасов, места производства, хранения и подготовки к запуску ударных БПЛА дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, добавили в оборонном ведомстве.Кроме того, в течение недели в результате решительных действий подразделений группировки войск "Север" установлен контроль над населенными пунктами Нескучное, Круглое Харьковской области и Бобылевка Сумской области. Всего в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял более 1500 военнослужащих.За прошедшую неделю подразделения группировки войск "Запад" освободили населенные пункты Дробышево и Яровая, а 5 марта установили контроль над населенным пунктом Сосновое Донецкой Народной Республики. Потери противника на данном направлении составили свыше 1280 военнослужащих.В результате активных наступательных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Резниковка ДНР. За неделю в зоне ответственности "Южной" группировки войск ВСУ потеряли более 1035 военнослужащих.Подразделения группировки войск "Центр" продвинулись в глубину обороны противника. Всего на данном направлении ВСУ потеряли свыше 2425 военнослужащих.В течение прошедшей недели подразделения группировки войск "Восток" продолжали развивать наступление и решительными действиями освободили населенный пункт Горькое Запорожской области. Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки войск "Восток" составили более 2185 военнослужащих.В результате слаженных действий подразделений группировки войск "Днепр" освобожден населенный пункт Веселянка Запорожской области. Всего на данном направлении ВСУ потеряли до 375 военнослужащих.Кроме того, в течение прошедшей недели Вооруженные силы РФ уничтожили семь реактивных систем залпового огня, в том числе пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS и три боевые машины реактивной системы залпового огня "Vampire" чешского производства.Средствами ПВО сбиты 62 управляемые авиабомбы, 22 реактивных снаряда HIMARS, две управляемые ракеты "Нептун", крылатая ракета большой дальности Фламинго" и 2154 БПЛА самолетного типа. Силами Черноморского флота уничтожены восемь безэкипажных катеров ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из украинского плена вернулись еще 300 российских военныхВ Кремле рассказали о ситуации в зоне СВОСтрашная весть для простых украинцев – как Зеленский "поможет" США

