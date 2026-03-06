Рейтинг@Mail.ru
Восемь населенных пунктов и почти 9 тысяч боевиков - потери ВСУ за неделю - РИА Новости Крым, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260306/kievskiy-rezhim-poteryal-vosem-sel-i-pochti-9-tysyach-boevikov-v-zone-svo-1153750672.html
Восемь населенных пунктов и почти 9 тысяч боевиков - потери ВСУ за неделю
Восемь населенных пунктов и почти 9 тысяч боевиков - потери ВСУ за неделю - РИА Новости Крым, 06.03.2026
Восемь населенных пунктов и почти 9 тысяч боевиков - потери ВСУ за неделю
Армия России за неделю нанесла семь ударов возмездия по энергетике Украины. Кроме того, в зоне спецоперации взяты под контроль восемь населенных пунктов... РИА Новости Крым, 06.03.2026
2026-03-06T13:42
2026-03-06T13:47
новости
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
армия и флот
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1c/1141400052_0:93:1280:813_1920x0_80_0_0_11e12870b773ddac01a4596c3181bc58.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Армия России за неделю нанесла семь ударов возмездия по энергетике Украины. Кроме того, в зоне спецоперации взяты под контроль восемь населенных пунктов. Киевский режим потерял 8800 боевиков по всей линии фронта. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Также в результате групповых ударов были поражены железнодорожные составы с вооружением и военной техникой, склады боеприпасов, места производства, хранения и подготовки к запуску ударных БПЛА дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, добавили в оборонном ведомстве.Кроме того, в течение недели в результате решительных действий подразделений группировки войск "Север" установлен контроль над населенными пунктами Нескучное, Круглое Харьковской области и Бобылевка Сумской области. Всего в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял более 1500 военнослужащих.За прошедшую неделю подразделения группировки войск "Запад" освободили населенные пункты Дробышево и Яровая, а 5 марта установили контроль над населенным пунктом Сосновое Донецкой Народной Республики. Потери противника на данном направлении составили свыше 1280 военнослужащих.В результате активных наступательных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Резниковка ДНР. За неделю в зоне ответственности "Южной" группировки войск ВСУ потеряли более 1035 военнослужащих.Подразделения группировки войск "Центр" продвинулись в глубину обороны противника. Всего на данном направлении ВСУ потеряли свыше 2425 военнослужащих.В течение прошедшей недели подразделения группировки войск "Восток" продолжали развивать наступление и решительными действиями освободили населенный пункт Горькое Запорожской области. Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки войск "Восток" составили более 2185 военнослужащих.В результате слаженных действий подразделений группировки войск "Днепр" освобожден населенный пункт Веселянка Запорожской области. Всего на данном направлении ВСУ потеряли до 375 военнослужащих.Кроме того, в течение прошедшей недели Вооруженные силы РФ уничтожили семь реактивных систем залпового огня, в том числе пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS и три боевые машины реактивной системы залпового огня "Vampire" чешского производства.Средствами ПВО сбиты 62 управляемые авиабомбы, 22 реактивных снаряда HIMARS, две управляемые ракеты "Нептун", крылатая ракета большой дальности Фламинго" и 2154 БПЛА самолетного типа. Силами Черноморского флота уничтожены восемь безэкипажных катеров ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из украинского плена вернулись еще 300 российских военныхВ Кремле рассказали о ситуации в зоне СВОСтрашная весть для простых украинцев – как Зеленский "поможет" США
https://crimea.ria.ru/20260306/v-chernom-more-unichtozheny-8-bezekipazhnykh-katerov-vsu-za-nedelyu-1153748508.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1c/1141400052_82:0:1197:836_1920x0_80_0_0_10cac4d6ac5cd20fc439de74cb730681.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, всу (вооруженные силы украины), потери всу , министерство обороны рф, вооруженные силы россии, армия и флот, новости сво
Восемь населенных пунктов и почти 9 тысяч боевиков - потери ВСУ за неделю

Потери киевского режима составили 8800 боевиков за неделю

13:42 06.03.2026 (обновлено: 13:47 06.03.2026)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
Потери ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Армия России за неделю нанесла семь ударов возмездия по энергетике Украины. Кроме того, в зоне спецоперации взяты под контроль восемь населенных пунктов. Киевский режим потерял 8800 боевиков по всей линии фронта. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"С 28 февраля по 6 марта в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России ВС РФ нанесены семь групповых ударов, в результате которых поражены объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий ВПК Украины, транспортная, аэродромная и портовая инфраструктура, используемая в интересах ВСУ", – сказано в сообщении.
Также в результате групповых ударов были поражены железнодорожные составы с вооружением и военной техникой, склады боеприпасов, места производства, хранения и подготовки к запуску ударных БПЛА дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, добавили в оборонном ведомстве.
Кроме того, в течение недели в результате решительных действий подразделений группировки войск "Север" установлен контроль над населенными пунктами Нескучное, Круглое Харьковской области и Бобылевка Сумской области. Всего в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял более 1500 военнослужащих.
Сводка Минобороны РФ от 6 марта 2026 годаСводка Минобороны РФ от 6 марта 2026 года
За прошедшую неделю подразделения группировки войск "Запад" освободили населенные пункты Дробышево и Яровая, а 5 марта установили контроль над населенным пунктом Сосновое Донецкой Народной Республики. Потери противника на данном направлении составили свыше 1280 военнослужащих.
В результате активных наступательных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Резниковка ДНР. За неделю в зоне ответственности "Южной" группировки войск ВСУ потеряли более 1035 военнослужащих.
Подразделения группировки войск "Центр" продвинулись в глубину обороны противника. Всего на данном направлении ВСУ потеряли свыше 2425 военнослужащих.
В течение прошедшей недели подразделения группировки войск "Восток" продолжали развивать наступление и решительными действиями освободили населенный пункт Горькое Запорожской области. Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки войск "Восток" составили более 2185 военнослужащих.
В результате слаженных действий подразделений группировки войск "Днепр" освобожден населенный пункт Веселянка Запорожской области. Всего на данном направлении ВСУ потеряли до 375 военнослужащих.
Кроме того, в течение прошедшей недели Вооруженные силы РФ уничтожили семь реактивных систем залпового огня, в том числе пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS и три боевые машины реактивной системы залпового огня "Vampire" чешского производства.
Средствами ПВО сбиты 62 управляемые авиабомбы, 22 реактивных снаряда HIMARS, две управляемые ракеты "Нептун", крылатая ракета большой дальности Фламинго" и 2154 БПЛА самолетного типа. Силами Черноморского флота уничтожены восемь безэкипажных катеров ВСУ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Из украинского плена вернулись еще 300 российских военных
В Кремле рассказали о ситуации в зоне СВО
Страшная весть для простых украинцев – как Зеленский "поможет" США
Наводчик артиллерийской установки одного из кораблей Черноморского флота РФ - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
12:31
В Черном море уничтожены 8 безэкипажных катеров ВСУ за неделю
 
НовостиВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииАрмия и флотНовости СВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:14Крымский мост открыли для движения транспорта
16:09Первый учебный класс на заводе открылся в Крыму для студентов-инженеров
15:59Аэропорт Краснодара остановил прием и выпуск самолетов
15:52Отбой воздушной тревоги в Севастополе
15:50В Архангельской области 7-летний ребенок провалился под лед и утонул
15:38Воздушная тревога объявлена в Севастополе
15:22Какой важной цели добился Иран в конфликте с Израилем и США – мнение
15:16В Севастополе снова остановили морской транспорт
15:12Крымский мост закрыт
15:01Рейд в Севастополе снова открыт
14:54Подрыв моста в Брянске: СК установил семь причастных к теракту боевиков
14:45В Крыму рассказали о состоянии раненных в Алешках мирных жителей
14:20Через Венгрию на Украину провозили сотни миллионов долларов и золото
14:15Рейд в Севастополе перекрыт
13:51Крымчан ждут длинные выходные и короткая рабочая неделя
13:42Восемь населенных пунктов и почти 9 тысяч боевиков - потери ВСУ за неделю
13:19Что происходит в Севастополе после атаки ВСУ
13:01Из украинского плена вернулись еще 300 российских военных 0:22
12:56Силовики пресекли канал поставки наркотиков в Крым
12:47Безруков назначен худруком МХАТ имени М. Горького
Лента новостейМолния