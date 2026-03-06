https://crimea.ria.ru/20260306/kholodnaya-i-snezhnaya-zima-spasla-krym-ot-defitsita-vody---uchenye-1153750294.html

Холодная и снежная зима спасла Крым от дефицита воды - ученые

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Водохранилища Крыма пополнились водой в феврале меньше, чем в предыдущий месяц, несмотря на обилие осадков. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский и заведующий кафедрой химических технологий водопользования "Института биохимических технологий, экологии и фармации" КФУ им. Вернадского, профессор Илья Николенко."На начало марта общий объем накопленной воды в водохранилищах составляет порядка 165 миллионов кубометров. Приток был значительно меньше, чем за январь, всего лишь 8 миллионов. Если вспомнить январь, то было более 60 млн", - сообщил Илья Николенко.Анатолий Копачевский добавил, что за февраль в Аянское водохранилище поступило 2,7 миллиона кубометров воды, в Симферопольское - 4,6 миллиона, в Партизанское - 3,3 миллиона. И уже начат сброс из Симферопольского водохранилища. За февраль, по его информации, он составил 2,2 миллиона.Илья Николенко отметил, что в этом году полуостров "идет по режиму года средней водности"."Если в прошлом году мы опасались, что резко переходим в вододефицитный режим или режим маловодности, то сейчас природа немножко изменилась, и мы начали идти на подъем", - сказал ученый.Анатолий Копачевский отметил, что за два месяца (январь и февраль) в три водохранилища - Аянское, Симферопольское и Партизанское - поступил объем воды, равный объему притоков прошлого года и даже уже более того.Илья Николенко также отметил, что еще на этой неделе Крым ждет небольшое похолодание."Это говорит о том, что не будет резких температур и будут сохраняться снежные запасы, которые есть в горах. У нас есть какой-то такой запас безопасности в этом смысле", - заверил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

