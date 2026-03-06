Рейтинг@Mail.ru
Холодная и снежная зима спасла Крым от дефицита воды - ученые
2026-03-06T21:14
2026-03-06T21:14
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/03/1153635349_0:267:2560:1707_1920x0_80_0_0_2badf44d1ea81fbf17a20a484adf9776.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Водохранилища Крыма пополнились водой в феврале меньше, чем в предыдущий месяц, несмотря на обилие осадков. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский и заведующий кафедрой химических технологий водопользования "Института биохимических технологий, экологии и фармации" КФУ им. Вернадского, профессор Илья Николенко."На начало марта общий объем накопленной воды в водохранилищах составляет порядка 165 миллионов кубометров. Приток был значительно меньше, чем за январь, всего лишь 8 миллионов. Если вспомнить январь, то было более 60 млн", - сообщил Илья Николенко.Анатолий Копачевский добавил, что за февраль в Аянское водохранилище поступило 2,7 миллиона кубометров воды, в Симферопольское - 4,6 миллиона, в Партизанское - 3,3 миллиона. И уже начат сброс из Симферопольского водохранилища. За февраль, по его информации, он составил 2,2 миллиона.Илья Николенко отметил, что в этом году полуостров "идет по режиму года средней водности"."Если в прошлом году мы опасались, что резко переходим в вододефицитный режим или режим маловодности, то сейчас природа немножко изменилась, и мы начали идти на подъем", - сказал ученый.Анатолий Копачевский отметил, что за два месяца (январь и февраль) в три водохранилища - Аянское, Симферопольское и Партизанское - поступил объем воды, равный объему притоков прошлого года и даже уже более того.Илья Николенко также отметил, что еще на этой неделе Крым ждет небольшое похолодание."Это говорит о том, что не будет резких температур и будут сохраняться снежные запасы, которые есть в горах. У нас есть какой-то такой запас безопасности в этом смысле", - заверил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Холодная и снежная зима спасла Крым от дефицита воды - ученые

Благодаря холодной и снежной зиме Крыму не грозить дефицита воды - ученые

21:14 06.03.2026
 
© Telegram-канал Владимира КонстантиноваВодохранилище в Крыму
Водохранилище в Крыму
© Telegram-канал Владимира Константинова
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Водохранилища Крыма пополнились водой в феврале меньше, чем в предыдущий месяц, несмотря на обилие осадков. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский и заведующий кафедрой химических технологий водопользования "Института биохимических технологий, экологии и фармации" КФУ им. Вернадского, профессор Илья Николенко.
"На начало марта общий объем накопленной воды в водохранилищах составляет порядка 165 миллионов кубометров. Приток был значительно меньше, чем за январь, всего лишь 8 миллионов. Если вспомнить январь, то было более 60 млн", - сообщил Илья Николенко.
Анатолий Копачевский добавил, что за февраль в Аянское водохранилище поступило 2,7 миллиона кубометров воды, в Симферопольское - 4,6 миллиона, в Партизанское - 3,3 миллиона. И уже начат сброс из Симферопольского водохранилища. За февраль, по его информации, он составил 2,2 миллиона.
"Фактически мы уже его наполнили на 83%. И еще идет подготовка к будущим притокам. В связи с этим сохраняется некий резервный объем водохранилища, и сброс уже осуществляется примерно равный тому объему, который поступает. В целом по водохранилищам объем за февраль пополнился на 17 миллионов", - уточнил он.
Илья Николенко отметил, что в этом году полуостров "идет по режиму года средней водности".
"Если в прошлом году мы опасались, что резко переходим в вододефицитный режим или режим маловодности, то сейчас природа немножко изменилась, и мы начали идти на подъем", - сказал ученый.
Анатолий Копачевский отметил, что за два месяца (январь и февраль) в три водохранилища - Аянское, Симферопольское и Партизанское - поступил объем воды, равный объему притоков прошлого года и даже уже более того.
"Очень значительный запас сформирован изменениями температуры, осадки идут в горно-лесной местности, и при этом происходит подтаивание. Резерв снежных запасов, насколько мы понимаем, еще не исчерпан, благодаря температуре и погоде, которая держится. Поэтому можем ожидать притоков в ближайшей перспективе", - разъяснил он.
Илья Николенко также отметил, что еще на этой неделе Крым ждет небольшое похолодание.
"Это говорит о том, что не будет резких температур и будут сохраняться снежные запасы, которые есть в горах. У нас есть какой-то такой запас безопасности в этом смысле", - заверил он.
