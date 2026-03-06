https://crimea.ria.ru/20260306/kerchanin-vzyat-pod-strazhu-po-podozreniyu-v-ubiystve-znakomogo-1153745602.html

Керчанин взят под стражу по подозрению в убийстве знакомого

Керчанин взят под стражу по подозрению в убийстве знакомого - РИА Новости Крым, 06.03.2026

Керчанин взят под стражу по подозрению в убийстве знакомого

В Керчи арестован мужчина по подозрению в убийстве своего знакомого. Следствие полагает, что трагедия произошла в ходе конфликта на фоне выпитого спиртного. Об... РИА Новости Крым, 06.03.2026

2026-03-06T11:20

2026-03-06T11:20

2026-03-06T11:20

происшествия

убийство

керчь

прокуратура республики крым

крым

новости крыма

закон и право

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142302934_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6e98efb899d8f8d49728df7a3d21775f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. В Керчи арестован мужчина по подозрению в убийстве своего знакомого. Следствие полагает, что трагедия произошла в ходе конфликта на фоне выпитого спиртного. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре."По версии следствия, 2 марта 2026 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт со своим знакомым и задушил его", – сказано в сообщении.Обвиняемый задержан сотрудниками органов внутренних дел. Прокуратура города контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного по статье "Убийство".Суд с учетом позиции прокурора удовлетворил ходатайство, обвиняемый заключен под стражу на два месяца.Несколькими днями ранее сообщалось, что 36-летний житель Керчи ударил ножом знакомого в ходе конфликта. Мужчина задержан и сейчас находится под стражей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму сын пропил золотые украшения материВ Крыму возбудили дело после видео с пьющим из пивной банки малышомЖитель Евпатории получил реальный срок за пьяную езду и попытку взятки

керчь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, убийство, керчь, прокуратура республики крым, крым, новости крыма, закон и право