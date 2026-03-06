Рейтинг@Mail.ru
Керчанин взят под стражу по подозрению в убийстве знакомого - РИА Новости Крым, 06.03.2026
Керчанин взят под стражу по подозрению в убийстве знакомого
Керчанин взят под стражу по подозрению в убийстве знакомого - РИА Новости Крым, 06.03.2026
Керчанин взят под стражу по подозрению в убийстве знакомого
В Керчи арестован мужчина по подозрению в убийстве своего знакомого. Следствие полагает, что трагедия произошла в ходе конфликта на фоне выпитого спиртного.
2026-03-06T11:20
2026-03-06T11:20
происшествия
убийство
керчь
прокуратура республики крым
крым
новости крыма
закон и право
Керчанин взят под стражу по подозрению в убийстве знакомого

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. В Керчи арестован мужчина по подозрению в убийстве своего знакомого. Следствие полагает, что трагедия произошла в ходе конфликта на фоне выпитого спиртного. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.
"По версии следствия, 2 марта 2026 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт со своим знакомым и задушил его", – сказано в сообщении.
Обвиняемый задержан сотрудниками органов внутренних дел. Прокуратура города контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного по статье "Убийство".
Суд с учетом позиции прокурора удовлетворил ходатайство, обвиняемый заключен под стражу на два месяца.
Несколькими днями ранее сообщалось, что 36-летний житель Керчи ударил ножом знакомого в ходе конфликта. Мужчина задержан и сейчас находится под стражей.
