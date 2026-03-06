https://crimea.ria.ru/20260306/kerchanin-vzyat-pod-strazhu-po-podozreniyu-v-ubiystve-znakomogo-1153745602.html
Керчанин взят под стражу по подозрению в убийстве знакомого
Керчанин взят под стражу по подозрению в убийстве знакомого - РИА Новости Крым, 06.03.2026
Керчанин взят под стражу по подозрению в убийстве знакомого
В Керчи арестован мужчина по подозрению в убийстве своего знакомого. Следствие полагает, что трагедия произошла в ходе конфликта на фоне выпитого спиртного. Об... РИА Новости Крым, 06.03.2026
2026-03-06T11:20
2026-03-06T11:20
2026-03-06T11:20
происшествия
убийство
керчь
прокуратура республики крым
крым
новости крыма
закон и право
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142302934_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6e98efb899d8f8d49728df7a3d21775f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. В Керчи арестован мужчина по подозрению в убийстве своего знакомого. Следствие полагает, что трагедия произошла в ходе конфликта на фоне выпитого спиртного. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре."По версии следствия, 2 марта 2026 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт со своим знакомым и задушил его", – сказано в сообщении.Обвиняемый задержан сотрудниками органов внутренних дел. Прокуратура города контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного по статье "Убийство".Суд с учетом позиции прокурора удовлетворил ходатайство, обвиняемый заключен под стражу на два месяца.Несколькими днями ранее сообщалось, что 36-летний житель Керчи ударил ножом знакомого в ходе конфликта. Мужчина задержан и сейчас находится под стражей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму сын пропил золотые украшения материВ Крыму возбудили дело после видео с пьющим из пивной банки малышомЖитель Евпатории получил реальный срок за пьяную езду и попытку взятки
керчь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142302934_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_97e3157ecd33d8a52b6fef109fb49000.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, убийство, керчь, прокуратура республики крым, крым, новости крыма, закон и право
Керчанин взят под стражу по подозрению в убийстве знакомого
В Керчи мужчину подозревают в убийстве в ходе пьяной ссоры
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. В Керчи арестован мужчина по подозрению в убийстве своего знакомого. Следствие полагает, что трагедия произошла в ходе конфликта на фоне выпитого спиртного. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.
"По версии следствия, 2 марта 2026 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт со своим знакомым и задушил его", – сказано в сообщении.
Обвиняемый задержан сотрудниками органов внутренних дел. Прокуратура города контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного по статье "Убийство".
Суд с учетом позиции прокурора удовлетворил ходатайство, обвиняемый заключен под стражу на два месяца.
Несколькими днями ранее сообщалось, что 36-летний житель Керчи ударил ножом
знакомого в ходе конфликта. Мужчина задержан и сейчас находится под стражей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: