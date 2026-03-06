Рейтинг@Mail.ru
Какой важной цели добился Иран в конфликте с Израилем и США – мнение - РИА Новости Крым, 06.03.2026
Какой важной цели добился Иран в конфликте с Израилем и США – мнение
Какой важной цели добился Иран в конфликте с Израилем и США – мнение - РИА Новости Крым, 06.03.2026
Какой важной цели добился Иран в конфликте с Израилем и США – мнение
Ударами по американским военным объектам в странах Ближнего Востока Ирану удалось подорвать доверие арабских государств к защите со стороны США. Такое мнение... РИА Новости Крым, 06.03.2026
2026-03-06T15:22
2026-03-06T15:22
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Ударами по американским военным объектам в странах Ближнего Востока Ирану удалось подорвать доверие арабских государств к защите со стороны США. Такое мнение высказал сенатор РФ Алексей Пушков.Пушков обратил внимание на публикации в американской прессе, авторы которых отмечают, что отныне в странах Персидского залива рассматривают присутствие военных баз США как источник опасности, а не безопасности.Агрессия США и Израиля против ИранаСША и Израиль 28 февраля начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов – не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп в свою очередь объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим. По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в исламской республике, так и в других странах региона.Удары также были нанесены по Ливану. В результате этих атак в Бейруте погиб глава парламентского блока "Хезболла" Мухаммед Раад.Тегеран и "Хезболла" в ответ атакуют израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке. Иран также заблокировал Ормузский пролив – важный маршрут экспорта нефти и газа. Командование Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) предупредило, что все суда при попытке пройти проливом будут сожжены.В воскресенье стало известно, что в результате атак погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что также были убиты командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР), глава минобороны, секретарь совета безопасности и еще несколько высокопоставленных военных чиновников Ирана. Временно исполняющим обязанности верховного лидера Ирана стал Алиреза Арафи. Он будет занимать пост до выборов нового верховного лидера исламской республики.Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. В телефонных разговорах с главами стран региона российский лидер подчеркнул настоятельную необходимость решения создавшейся крайне опасной ситуации политико-дипломатическими методами. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.Дональд Трамп заявил, что американские военные намерены продолжать атаки на Иран в течение четырех-пяти недель, и добавил, что у США есть возможности проводить операцию "более длительный период". Он также призывал КСИР, иранскую армию и полицию сложить оружие.Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что, убив верховного лидера, Израиль и США объявили войну мусульманам по всему миру. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи исключил смену режима в стране, назвав цель США и Израиля "невыполнимой миссией".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США могут довести Ближний Восток до хаоса Разделяй и властвуй: Лавров назвал скрытую цель операции против Ирана Иран отрицает запуск ракеты в направлении Турции
Какой важной цели добился Иран в конфликте с Израилем и США – мнение

Ирану удалось подорвать доверие арабских стран к США – сенатор Пушков

15:22 06.03.2026
 
© AP Photo Vahid SalemiМужчина держит иранский флаг
Мужчина держит иранский флаг - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© AP Photo Vahid Salemi
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Ударами по американским военным объектам в странах Ближнего Востока Ирану удалось подорвать доверие арабских государств к защите со стороны США. Такое мнение высказал сенатор РФ Алексей Пушков.
"Успешные иранские удары по американским военным базам и радарам в Бахрейне, Катаре и Абу-Даби, ущерб, понесенный Дубаи и ОАЭ в целом, призваны показать арабским государствам ненадежность союза с США и их неспособность обеспечить безопасность стран региона в случае военного кризиса. И этой цели Иран добился", - написал политик в своем Telegram-канале.
Пушков обратил внимание на публикации в американской прессе, авторы которых отмечают, что отныне в странах Персидского залива рассматривают присутствие военных баз США как источник опасности, а не безопасности.
"В этом смысле "военная победа" США над Ираном, о которой твердит глава министерства войны Пит Хегсет, явно омрачена горечью политического поражения. Война не укрепляет, а ослабляет позиции США в регионе, которым Иран уже нанес существенный ущерб", – полагает сенатор.

Агрессия США и Израиля против Ирана

США и Израиль 28 февраля начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов – не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп в свою очередь объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим. По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в исламской республике, так и в других странах региона.
Удары также были нанесены по Ливану. В результате этих атак в Бейруте погиб глава парламентского блока "Хезболла" Мухаммед Раад.
Тегеран и "Хезболла" в ответ атакуют израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке. Иран также заблокировал Ормузский пролив – важный маршрут экспорта нефти и газа. Командование Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) предупредило, что все суда при попытке пройти проливом будут сожжены.
В воскресенье стало известно, что в результате атак погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что также были убиты командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР), глава минобороны, секретарь совета безопасности и еще несколько высокопоставленных военных чиновников Ирана. Временно исполняющим обязанности верховного лидера Ирана стал Алиреза Арафи. Он будет занимать пост до выборов нового верховного лидера исламской республики.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. В телефонных разговорах с главами стран региона российский лидер подчеркнул настоятельную необходимость решения создавшейся крайне опасной ситуации политико-дипломатическими методами. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Дональд Трамп заявил, что американские военные намерены продолжать атаки на Иран в течение четырех-пяти недель, и добавил, что у США есть возможности проводить операцию "более длительный период". Он также призывал КСИР, иранскую армию и полицию сложить оружие.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что, убив верховного лидера, Израиль и США объявили войну мусульманам по всему миру. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи исключил смену режима в стране, назвав цель США и Израиля "невыполнимой миссией".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
США могут довести Ближний Восток до хаоса
Разделяй и властвуй: Лавров назвал скрытую цель операции против Ирана
Иран отрицает запуск ракеты в направлении Турции
 
НовостиМненияАлексей ПушковПолитикаРоссияИранИзраильОбострение между Израилем и ИраномОбострение между Ираном и США
 
