Какой сегодня праздник: 6 марта

6 марта, мир поздравляет зубных врачей, еще в этот день изобретен аспирин, а ровно 550 лет назад родился автор фресок Сикстинской капеллы Микеланджело

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. 6 марта, мир поздравляет зубных врачей, еще в этот день изобретен аспирин, а ровно 550 лет назад родился автор фресок Сикстинской капеллы Микеланджело Буонарроти.Что празднуют в миреПланета отмечает Международный день зубного врача. Выбором даты празднования послужило событие 1790 года, когда американский дантист Джон Гринвуд изобрел машину для препарирования твердых тканей зубов – стоматологический бор.Еще это День забавных фактов об именах. Кстати, самое популярное в мире женское имя – Анна. Его носят почти 100 миллионов женщин. А вот факт еще интереснее: индеец племени квакиутль, беря деньги в долг, может оставить в залог свое имя. Пока он не возвратит долг, к нему никто не обратится по имени.Также в этот день отмечают Дeнь вoзвpaщeния Cинeй птицы, Вcepoccийcкий дeнь гуpмaнa, Дeнь бopьбы c миpoвoй бeзpaбoтицeй, Вceмиpный дeнь пpaвoпиcaния. Имeнины у Oльги, Гeopгия, Гpигopия, Aлeкcaндpa, Ивaнa, Пaвлa, Кoнcтaнтинa, Тимoфeя, Дaниилa, Зaxapa, Евcтaфия.Знаменательные событияВ 1521 году португальский мореплаватель Фернан Магеллан во время кругосветного путешествия открыл в Тихом океане остров Гуам.В 1853 году в Венеции в театре "Ла Фениче" прошла премьера оперы итальянского композитора Джузеппе Верди "Травиата".В 1899 году немецкий химик Феликс Хоффманн изобрел аспирин (с латыни: "а" – ацетил, "speria" – таволга – трава, из которой получили салициловую кислоту).В 1902 году братья Падрос и Хулиан Паласиосы открыли в Мадриде футбольный клуб "Реал". Ныне – один из самых титулованных клубов в испанском футболе.Кто родился6 марта 1475 года родился итальянский скульптор и живописец, признанный гений эпохи Возрождения Микеланджело Буонарроти, подаривший миру величайшие произведения искусства: фрески Сикстинской капеллы, статую "Давид", скульптуру "Оплакивание Христа".В 1909 году на свет появился талантливый польский поэт и афорист Станислав Ежи Лец – "продолжатель" мыслей Эзопа, Рабле и Гоголя, покоривший публику тонкой сатирой. "Непричесанные мысли" Ежи Леца цитируют даже президенты.В 1927 году родился колумбийский писатель, мастер мировой прозы ХХ века Габриель Гарсиа Маркес, создавший новый литературный жанр – магический реализм. Его знаменитый роман "Сто лет одиночества" считается энциклопедией человеческой жизни и любви.Также 6 марта родились первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, писатель-сатирик Михаил Жванецкий, певица Татьяна Буланова, французская актриса Лейла Бехти.

