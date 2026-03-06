Рейтинг@Mail.ru
Какой сегодня праздник: 6 марта - РИА Новости Крым, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260306/kakoy-segodnya-prazdnik-6-marta-1135428347.html
Какой сегодня праздник: 6 марта
Какой сегодня праздник: 6 марта - РИА Новости Крым, 06.03.2026
Какой сегодня праздник: 6 марта
6 марта, мир поздравляет зубных врачей, еще в этот день изобретен аспирин, а ровно 550 лет назад родился автор фресок Сикстинской капеллы Микеланджело... РИА Новости Крым, 06.03.2026
2026-03-06T00:00
2026-03-06T00:00
праздники и памятные даты
новости
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110321/53/1103215327_0:6:3091:1745_1920x0_80_0_0_6f3598518abe6c00aab942b57b3a85f5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. 6 марта, мир поздравляет зубных врачей, еще в этот день изобретен аспирин, а ровно 550 лет назад родился автор фресок Сикстинской капеллы Микеланджело Буонарроти.Что празднуют в миреПланета отмечает Международный день зубного врача. Выбором даты празднования послужило событие 1790 года, когда американский дантист Джон Гринвуд изобрел машину для препарирования твердых тканей зубов – стоматологический бор.Еще это День забавных фактов об именах. Кстати, самое популярное в мире женское имя – Анна. Его носят почти 100 миллионов женщин. А вот факт еще интереснее: индеец племени квакиутль, беря деньги в долг, может оставить в залог свое имя. Пока он не возвратит долг, к нему никто не обратится по имени.Также в этот день отмечают Дeнь вoзвpaщeния Cинeй птицы, Вcepoccийcкий дeнь гуpмaнa, Дeнь бopьбы c миpoвoй бeзpaбoтицeй, Вceмиpный дeнь пpaвoпиcaния. Имeнины у Oльги, Гeopгия, Гpигopия, Aлeкcaндpa, Ивaнa, Пaвлa, Кoнcтaнтинa, Тимoфeя, Дaниилa, Зaxapa, Евcтaфия.Знаменательные событияВ 1521 году португальский мореплаватель Фернан Магеллан во время кругосветного путешествия открыл в Тихом океане остров Гуам.В 1853 году в Венеции в театре "Ла Фениче" прошла премьера оперы итальянского композитора Джузеппе Верди "Травиата".В 1899 году немецкий химик Феликс Хоффманн изобрел аспирин (с латыни: "а" – ацетил, "speria" – таволга – трава, из которой получили салициловую кислоту).В 1902 году братья Падрос и Хулиан Паласиосы открыли в Мадриде футбольный клуб "Реал". Ныне – один из самых титулованных клубов в испанском футболе.Кто родился6 марта 1475 года родился итальянский скульптор и живописец, признанный гений эпохи Возрождения Микеланджело Буонарроти, подаривший миру величайшие произведения искусства: фрески Сикстинской капеллы, статую "Давид", скульптуру "Оплакивание Христа".В 1909 году на свет появился талантливый польский поэт и афорист Станислав Ежи Лец – "продолжатель" мыслей Эзопа, Рабле и Гоголя, покоривший публику тонкой сатирой. "Непричесанные мысли" Ежи Леца цитируют даже президенты.В 1927 году родился колумбийский писатель, мастер мировой прозы ХХ века Габриель Гарсиа Маркес, создавший новый литературный жанр – магический реализм. Его знаменитый роман "Сто лет одиночества" считается энциклопедией человеческой жизни и любви.Также 6 марта родились первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, писатель-сатирик Михаил Жванецкий, певица Татьяна Буланова, французская актриса Лейла Бехти.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110321/53/1103215327_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_84089a27671967d12920988dd2d64697.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
праздники и памятные даты, новости, общество
Какой сегодня праздник: 6 марта

Что празднуют в России и в мире 6 марта

00:00 06.03.2026
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСтоматологический кабинет
Стоматологический кабинет - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. 6 марта, мир поздравляет зубных врачей, еще в этот день изобретен аспирин, а ровно 550 лет назад родился автор фресок Сикстинской капеллы Микеланджело Буонарроти.

Что празднуют в мире

Планета отмечает Международный день зубного врача. Выбором даты празднования послужило событие 1790 года, когда американский дантист Джон Гринвуд изобрел машину для препарирования твердых тканей зубов – стоматологический бор.
Еще это День забавных фактов об именах. Кстати, самое популярное в мире женское имя – Анна. Его носят почти 100 миллионов женщин. А вот факт еще интереснее: индеец племени квакиутль, беря деньги в долг, может оставить в залог свое имя. Пока он не возвратит долг, к нему никто не обратится по имени.
Также в этот день отмечают Дeнь вoзвpaщeния Cинeй птицы, Вcepoccийcкий дeнь гуpмaнa, Дeнь бopьбы c миpoвoй бeзpaбoтицeй, Вceмиpный дeнь пpaвoпиcaния. Имeнины у Oльги, Гeopгия, Гpигopия, Aлeкcaндpa, Ивaнa, Пaвлa, Кoнcтaнтинa, Тимoфeя, Дaниилa, Зaxapa, Евcтaфия.

Знаменательные события

В 1521 году португальский мореплаватель Фернан Магеллан во время кругосветного путешествия открыл в Тихом океане остров Гуам.
В 1853 году в Венеции в театре "Ла Фениче" прошла премьера оперы итальянского композитора Джузеппе Верди "Травиата".
В 1899 году немецкий химик Феликс Хоффманн изобрел аспирин (с латыни: "а" – ацетил, "speria" – таволга – трава, из которой получили салициловую кислоту).
В 1902 году братья Падрос и Хулиан Паласиосы открыли в Мадриде футбольный клуб "Реал". Ныне – один из самых титулованных клубов в испанском футболе.

Кто родился

6 марта 1475 года родился итальянский скульптор и живописец, признанный гений эпохи Возрождения Микеланджело Буонарроти, подаривший миру величайшие произведения искусства: фрески Сикстинской капеллы, статую "Давид", скульптуру "Оплакивание Христа".
В 1909 году на свет появился талантливый польский поэт и афорист Станислав Ежи Лец – "продолжатель" мыслей Эзопа, Рабле и Гоголя, покоривший публику тонкой сатирой. "Непричесанные мысли" Ежи Леца цитируют даже президенты.
В 1927 году родился колумбийский писатель, мастер мировой прозы ХХ века Габриель Гарсиа Маркес, создавший новый литературный жанр – магический реализм. Его знаменитый роман "Сто лет одиночества" считается энциклопедией человеческой жизни и любви.
Также 6 марта родились первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, писатель-сатирик Михаил Жванецкий, певица Татьяна Буланова, французская актриса Лейла Бехти.
 
Праздники и памятные датыНовостиОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:0212-летний ребенок ранен в голову при атаке на Севастополь
00:01Снова снег: погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 6 марта
23:40Воздушная тревога в Севастополе отменена
23:33На ЗАЭС досрочно завершили ремонт высоковольтной линии "Ферросплавная-1"
23:13Атака ВСУ на Севастополь продолжается – что известно
23:11В Индии разбился истребитель
22:47Обмен военнопленными и перебои с бензином в Крыму – главное за день
22:42Над Севастополе работает ПВО
22:34В Севастополе воздушная тревога
22:32ВСУ бьют по Херсонщине – перекрыта трасса и атакован глава Каховки
22:23В Севастополе остановили морской транспорт
22:15Сила в единстве: Аксенов разделил ифтар с мусульманами Крыма
22:03Экс-первый замминистра обороны РФ Цаликов отправлен под домашний арест
21:52В Симферополе на длинных выходных будут ловить нетрезвых водителей
21:38Более 500 тонн зараженного табака из Турции нашли на Кубани
21:29Село в Крыму осталось без газа – прокуратура начала проверку
21:14"За пределами всех границ" – Сийярто об угрозах Зеленского в адрес Орбана
21:03Трамп назвал Зеленского препятствием к миру на Украине
20:42Строители повредили газопровод высокого давления под Бахчисараем
Лента новостейМолния