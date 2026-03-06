Какие премьеры в 2026 году покажут зрителям театры Крыма

https://crimea.ria.ru/20260306/kakie-premery-v-2026-godu-pokazhut-zritelyam-teatry-kryma-1153725704.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. В этом году по программе Министерства культуры России "Большие гастроли" в Крым со спектаклями приедут три знаменитых московских театра. Об этом в ходе пресс-конференции рассказала министр культуры Крыма Татьяна Манежина.Она не стала озвучивать конкретные постановки и театры прежде, чем это сделают в федеральном ведомстве, но уточнила, что крымчанам стоит ждать и гастролей Донецкого и Мариупольского театров, постановки которых очень полюбились крымскому зрителю.Также она анонсировала выступления крымских коллективов в различных городах России и за рубежом.Она добавила, что в прошлом году в Белоруссию крымские коллективы выезжали трижды, они принимали участие в большом концерте, организованном на День России и в Днях республики Крым.Также крымские коллективы выезжают в различные регионы Российской Федерации. Успехом в том числе пользуются и театры."На сегодняшний день у нас существует пять наших республиканских театров и три муниципальных. Хочу сказать, что наши театры гастролируют достаточно много на сегодняшний день с учетом логистики. Какие гастроли были у нас в 2025 году? Владимир, Липецк, Тамбов, Новороссийск, Самара, Севастополь", - перечислила министр.Она добавила, что в 2026 году Русский драматический театр имени Горького поедет во Владикавказ, Новороссийск и Нижний Новгород, а уже в апреле Крымский музыкальный театр направится в Новороссийск, Липецк, Краснодар, Иваново и Севастополь.Также она назвала количество премьер этого года, которые готовят крымские театры для зрителя. Например, Государственный академический музыкальный театр ставит мюзиклы "Алые паруса" и "Сверчок на печи". Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сантуры, сазы и доре – как звучит старинная музыка крымских татарЗакулисье крымского театра: кто помогает режиссеру и артистамКак идет строительство театра кукол в Симферополе и когда его закончат
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. В этом году по программе Министерства культуры России "Большие гастроли" в Крым со спектаклями приедут три знаменитых московских театра. Об этом в ходе пресс-конференции рассказала министр культуры Крыма Татьяна Манежина.
Она не стала озвучивать конкретные постановки и театры прежде, чем это сделают в федеральном ведомстве, но уточнила, что крымчанам стоит ждать и гастролей Донецкого и Мариупольского театров, постановки которых очень полюбились крымскому зрителю.
Также она анонсировала выступления крымских коллективов в различных городах России и за рубежом.
"Сейчас решается вопрос по Армении. Но Узбекистан и Белоруссия уже в планах стоят, мы готовим наши коллективы для выезда", - сказала Манежина.
Она добавила, что в прошлом году в Белоруссию крымские коллективы выезжали трижды, они принимали участие в большом концерте, организованном на День России и в Днях республики Крым
.
"В том году мы возили ансамбль "Таврия", и "Хайтарма", потому что был конкретный запрос у белорусов - привезти крымско-татарский коллектив. Там очень большая диаспора крымских татар. Мы в Ровно посещали небольшое поселение, где крымские татары впервые увидели мечеть из дерева", - рассказала Манежина.
Также крымские коллективы выезжают в различные регионы Российской Федерации. Успехом в том числе пользуются и театры.
"На сегодняшний день у нас существует пять наших республиканских театров и три муниципальных. Хочу сказать, что наши театры гастролируют достаточно много на сегодняшний день с учетом логистики. Какие гастроли были у нас в 2025 году? Владимир, Липецк, Тамбов, Новороссийск, Самара, Севастополь", - перечислила министр.
Она добавила, что в 2026 году Русский драматический театр имени Горького поедет во Владикавказ, Новороссийск и Нижний Новгород, а уже в апреле Крымский музыкальный театр направится в Новороссийск, Липецк, Краснодар, Иваново и Севастополь.
Также она назвала количество премьер этого года, которые готовят крымские театры для зрителя. Например, Государственный академический музыкальный театр ставит мюзиклы "Алые паруса" и "Сверчок на печи".
Крымский ТЮЗ покажет сказку "Легенды Крыма", "Вождь краснокожих", "Дядюшкин сон" и другие. Крымский академический русский драматический театр – "В ожидании сердца", "Эдит Пиаф". Крымско-татарский государственный академический музыкальный драматический театр - спектакль для детей "Волшебная лампа Аладдина", "Чайка". Всего же крымскими театрами на 2026 год запланировано не менее 19 премьерных спектаклей и концертов.
