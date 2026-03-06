https://crimea.ria.ru/20260306/kakie-premery-v-2026-godu-pokazhut-zritelyam-teatry-kryma-1153725704.html

Какие премьеры в 2026 году покажут зрителям театры Крыма

Какие премьеры в 2026 году покажут зрителям театры Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. В этом году по программе Министерства культуры России "Большие гастроли" в Крым со спектаклями приедут три знаменитых московских театра. Об этом в ходе пресс-конференции рассказала министр культуры Крыма Татьяна Манежина.Она не стала озвучивать конкретные постановки и театры прежде, чем это сделают в федеральном ведомстве, но уточнила, что крымчанам стоит ждать и гастролей Донецкого и Мариупольского театров, постановки которых очень полюбились крымскому зрителю.Также она анонсировала выступления крымских коллективов в различных городах России и за рубежом.Она добавила, что в прошлом году в Белоруссию крымские коллективы выезжали трижды, они принимали участие в большом концерте, организованном на День России и в Днях республики Крым.Также крымские коллективы выезжают в различные регионы Российской Федерации. Успехом в том числе пользуются и театры."На сегодняшний день у нас существует пять наших республиканских театров и три муниципальных. Хочу сказать, что наши театры гастролируют достаточно много на сегодняшний день с учетом логистики. Какие гастроли были у нас в 2025 году? Владимир, Липецк, Тамбов, Новороссийск, Самара, Севастополь", - перечислила министр.Она добавила, что в 2026 году Русский драматический театр имени Горького поедет во Владикавказ, Новороссийск и Нижний Новгород, а уже в апреле Крымский музыкальный театр направится в Новороссийск, Липецк, Краснодар, Иваново и Севастополь.Также она назвала количество премьер этого года, которые готовят крымские театры для зрителя. Например, Государственный академический музыкальный театр ставит мюзиклы "Алые паруса" и "Сверчок на печи". Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сантуры, сазы и доре – как звучит старинная музыка крымских татарЗакулисье крымского театра: кто помогает режиссеру и артистамКак идет строительство театра кукол в Симферополе и когда его закончат

