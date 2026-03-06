Рейтинг@Mail.ru
Что происходит в Севастополе после атаки ВСУ
Что происходит в Севастополе после атаки ВСУ
Что происходит в Севастополе после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 06.03.2026
Что происходит в Севастополе после атаки ВСУ
Севастополь восстанавливается после ночной атаки ВСУ. Наибольшие повреждения получил дом, расположенный по улице Ефремова, 8 – последствия устраняют всем миром... РИА Новости Крым, 06.03.2026
2026-03-06T13:19
2026-03-06T13:25
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Севастополь восстанавливается после ночной атаки ВСУ. Наибольшие повреждения получил дом, расположенный по улице Ефремова, 8 – последствия устраняют всем миром – жильцам помогают волонтеры, на месте работает комиссия по оценке ущерба, здесь же находятся представители местной власти, депутаты.О том как идет работа, что пришлось пережить людям в ночь на 6 марта и когда пострадавшие получат компенсации – с места событий – корреспондент РИА Новости Крым.Совместная работаВ многоквартирном доме номер 8 на улице Ефремова выбиты практически все окна, посечен фасад, в части квартир осколками повреждена бытовая техника и предметы обстановки. Сейчас все последствия людям помогают ликвидировать коммунальщики и волонтеры.Часть окон в квартирах уже обтянуты пленкой. Там, где были установлены стеклопакеты – оперативно производят замеры и обещают совсем скоро новое остекление. Деревянные окна стеклят сразу же. Эту работу ведут представители управляющих компаний. Во дворе – большое количество мусора: обломки веток, досок, разбитая мебель – все это также помогают вывозить коммунальщики. На одном из балконов молодая девушка пытается удержать трещину на стекле с помощью скотча – временная мера, чтобы из квартиры не выдувало тепло.– Вы уже обращались? Вам помочь должны?– Да обратились, заявление уже подали.– Скажите, не страшно тут?– Нормально.Этот дом пострадал не один – строения рядом тоже повреждены осколками. Часть окон выбиты в жилом доме номер 1 по улице Ефремова. Там людям тоже помогут.От депутатов до медиковСейчас поквартирный обход проводят представители правительства города, власти Гагаринского района, депутаты Заксобрания и муниципалитета – все объединены, чтобы максимально помочь людям."У кого-то поднимается давление. Мы оперативно звоним в больницу, молниеносно приезжают врачи, чтобы измерить давление или дать лекарство. Мы заходим в квартиры, видим, например, что разбит холодильник. Значит, будем помогать восстанавливать. Здесь выплаты будет проводить правительственная комиссия", – рассказал РИА Новости Крым депутат законодательного собрания Севастополя Алексей Ярусов.Материальные компенсацииКроме того, по словам Ярусова, уже сейчас достигнута договоренность с представителями предпринимательского сообщества – бизнес окажет помощь нуждающимся категориям граждан. Со стороны Гагаринского муниципалитета сейчас продолжает работу комиссия, которая оценит ущерб, поле чего люди смогут получить компенсации.Атака ВСУ на СевастопольВоздушная тревога была объявлена в Севастополе в четверг, в 22:34. Сирены звучали час. Над Севастополем сбили три воздушные цели. Обломки повредили газовую трубу и электроподстанцию. Жители нескольких улиц остались без света. Затем, в 1.45 снова зазвучали сирены, и тревога длилась до 6 часов утра. В результате атаки ВСУ 12-летний мальчик получил осколочное ранение в голову в районе улицы Ефремова. Всего ранения получили 9 человек.Пострадавшим после ночной атаки ВСУ на Севастополь оказывают помощь, власти ликвидируют последствия вражеского удара и оценивают ущерб. Как сообщил в пятницу утром губернатор города Михаил Развожаев, всего пострадали десять многоквартирных домов и три автомобиля, некоторые улицы обесточены из-за повреждения сетей.Все об атаке ВСУ на Севастополь в ночь на 6 марта 2026 года читайте по ссылке &gt;&gt;Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Прокуратура Севастополя открыла горячую линию для пострадавших при атакеНочная атака на Севастополь - что известно к этому часу12-летний ребенок ранен в голову при атаке на Севастополь
Что происходит в Севастополе после атаки ВСУ

Что происходит в Севастополе после атаки ВСУ

13:19 06.03.2026 (обновлено: 13:25 06.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Севастополь восстанавливается после ночной атаки ВСУ. Наибольшие повреждения получил дом, расположенный по улице Ефремова, 8 – последствия устраняют всем миром – жильцам помогают волонтеры, на месте работает комиссия по оценке ущерба, здесь же находятся представители местной власти, депутаты.
О том как идет работа, что пришлось пережить людям в ночь на 6 марта и когда пострадавшие получат компенсации – с места событий – корреспондент РИА Новости Крым.

Совместная работа

В многоквартирном доме номер 8 на улице Ефремова выбиты практически все окна, посечен фасад, в части квартир осколками повреждена бытовая техника и предметы обстановки. Сейчас все последствия людям помогают ликвидировать коммунальщики и волонтеры.
"Сегодня мы, как волонтеры, помогаем устранять последствия атаки ВСУ. Мы помогаем проводить уборку на всех этажах, убираем стекла, заклеиваем рамы", – говорит руководитель севастопольского регионального отделения "Молодой Гвардии" Степан Говорленко.
Часть окон в квартирах уже обтянуты пленкой. Там, где были установлены стеклопакеты – оперативно производят замеры и обещают совсем скоро новое остекление. Деревянные окна стеклят сразу же. Эту работу ведут представители управляющих компаний. Во дворе – большое количество мусора: обломки веток, досок, разбитая мебель – все это также помогают вывозить коммунальщики. На одном из балконов молодая девушка пытается удержать трещину на стекле с помощью скотча – временная мера, чтобы из квартиры не выдувало тепло.
– Вы уже обращались? Вам помочь должны?
– Да обратились, заявление уже подали.
– Скажите, не страшно тут?
– Нормально.
Этот дом пострадал не один – строения рядом тоже повреждены осколками. Часть окон выбиты в жилом доме номер 1 по улице Ефремова. Там людям тоже помогут.
Материальные компенсации

Кроме того, по словам Ярусова, уже сейчас достигнута договоренность с представителями предпринимательского сообщества – бизнес окажет помощь нуждающимся категориям граждан. Со стороны Гагаринского муниципалитета сейчас продолжает работу комиссия, которая оценит ущерб, поле чего люди смогут получить компенсации.
"Сейчас муниципальная комиссия описывает все повреждения, берет у людей заявления, собираем все документы и потом все будем аккумулировать….Сроки пока трудно сказать. Комиссия по оценке работает", – прокомментировала тему глава Гагаринской администрации Екатерина Фалина, которая также находится на месте.

Атака ВСУ на Севастополь

Воздушная тревога была объявлена в Севастополе в четверг, в 22:34. Сирены звучали час. Над Севастополем сбили три воздушные цели. Обломки повредили газовую трубу и электроподстанцию. Жители нескольких улиц остались без света. Затем, в 1.45 снова зазвучали сирены, и тревога длилась до 6 часов утра. В результате атаки ВСУ 12-летний мальчик получил осколочное ранение в голову в районе улицы Ефремова. Всего ранения получили 9 человек.
Пострадавшим после ночной атаки ВСУ на Севастополь оказывают помощь, власти ликвидируют последствия вражеского удара и оценивают ущерб. Как сообщил в пятницу утром губернатор города Михаил Развожаев, всего пострадали десять многоквартирных домов и три автомобиля, некоторые улицы обесточены из-за повреждения сетей.
Все об атаке ВСУ на Севастополь в ночь на 6 марта 2026 года читайте по ссылке >>
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Прокуратура Севастополя открыла горячую линию для пострадавших при атаке
Ночная атака на Севастополь - что известно к этому часу
12-летний ребенок ранен в голову при атаке на Севастополь
Последствия ночной атаки ВСУ на Севастополь
10:33
Новости Севастополя: пострадали 10 многоквартирных домов и три автомобиля
