Как будут работать больницы Севастополя в праздничные выходные - РИА Новости Крым, 06.03.2026
Как будут работать больницы Севастополя в праздничные выходные
Как будут работать больницы Севастополя в праздничные выходные - РИА Новости Крым, 06.03.2026
Как будут работать больницы Севастополя в праздничные выходные
В Департаменте здравоохранения Севастополя рассказали, как в выходные будут работать медицинские учреждения города. Выходные дни продлятся с 7 по 9 марта... РИА Новости Крым, 06.03.2026
Как будут работать больницы Севастополя в праздничные выходные

Как будут работать больницы Севастополя в праздничные выходные 7-9 марта

16:41 06.03.2026 (обновлено: 16:42 06.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. В Департаменте здравоохранения Севастополя рассказали, как в выходные будут работать медицинские учреждения города. Выходные дни продлятся с 7 по 9 марта включительно.
Травматологический пункт для взрослых будет работать круглосуточно по адресу ул. Адмирала Октябрьского, 19. Травмпункт для детей – круглосуточно в приемном отделении (проспект Генерала Острякова, 211-а).
Также круглосуточно будут работать неотложная офтальмологическая, стоматологическая и отоларингологическая помощь: для взрослых – в приемном отделении городской больницы № 1 на Адмирала Октябрьского, для детей – в приемном отделении на Генерала Острякова.
Горячие линии и Teelegram-приемные круглосуточно:
Городская больница № 1: +7 (978) 640-39-62.
Городская больница № 4: +7 (978) 300-90-94.
Городская больница № 5: +7 (978) 300-03-67.
Городская больница № 9: +7 (978) 100-15-31.
Также в приемных покоях установлены графики дежурств администраторов из числа заместителей главного врача. Пациенты, поступающие в приемные отделения, и их родственники, могут обратиться к ним в случае возникновения спорных вопросов.
Скорая помощь и стационары работают круглосуточно. Поликлиники №№ 1, 3, 4, 5, 6, 7 Городской больницы №1, амбулатория на Фиолентовском шоссе работают 7 марта с 9:00 до 16:00. 8 и 9 марта – выходные дни.
Городская больница № 4 в субботу, 7 марта, работает с 9:00 до 15:00, 8 и 9 марта – выходные дни.
С полным графиком работы медучреждений города можно ознакомиться по ссылке: Работа медицинских учреждений в праздничные дни с 7 по 9 марта
