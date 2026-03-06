https://crimea.ria.ru/20260306/k-lune-letit-opasnyy-asteroid-1153735170.html
К Луне летит опасный астероид
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Астероид 2024 YR4, который подлетит к Луне в 2032 году, пройдет мимо спутника Земли на расстоянии в 21,2 тысячи километров. Об этом сообщает американское космическое агентство НАСА.Изначально риск столкновения астероида с Луной оценивался учеными в 4,3%.Новые расчеты были произведены с помощью данных, полученных космическим телескопом "Джеймс Уэбб" 18 и 26 февраля. Астероид 2024 YR4 был открыт 27 декабря 2024 года обсерваторией ATLAS в Чили. Его диаметр, предварительно, составляет порядка 70 метров, что в три-четыре раза больше Челябинского метеорита.
космос
Столкнется ли астероид 2024 YR4 с Луной - ответ НАСА
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Астероид 2024 YR4, который подлетит к Луне в 2032 году, пройдет мимо спутника Земли на расстоянии в 21,2 тысячи километров. Об этом сообщает американское космическое агентство НАСА.
Изначально риск столкновения астероида с Луной оценивался учеными в 4,3%.
"Согласно новым данным, 2024 YR4, как ожидается, пройдет на расстоянии 13,2 тысячи миль (21,2 тысячи километров) от поверхности Луны", - цитирует РИА Новости публикацию на портале НАСА.
Новые расчеты были произведены с помощью данных, полученных космическим телескопом "Джеймс Уэбб" 18 и 26 февраля.
Астероид 2024 YR4 был открыт 27 декабря 2024 года обсерваторией ATLAS в Чили. Его диаметр, предварительно, составляет порядка 70 метров, что в три-четыре раза больше Челябинского метеорита.
