К Луне летит опасный астероид

К Луне летит опасный астероид

2026-03-06T21:39

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Астероид 2024 YR4, который подлетит к Луне в 2032 году, пройдет мимо спутника Земли на расстоянии в 21,2 тысячи километров. Об этом сообщает американское космическое агентство НАСА.Изначально риск столкновения астероида с Луной оценивался учеными в 4,3%.Новые расчеты были произведены с помощью данных, полученных космическим телескопом "Джеймс Уэбб" 18 и 26 февраля. Астероид 2024 YR4 был открыт 27 декабря 2024 года обсерваторией ATLAS в Чили. Его диаметр, предварительно, составляет порядка 70 метров, что в три-четыре раза больше Челябинского метеорита. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Астероид километрового диаметра пролетит мимо Земли – что ждет планетуЗакончит свою жизнь на Солнце: астрономы открыли удивительную кометуКрымский астроном открыл новую комету – что известно о небесном теле

