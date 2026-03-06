Рейтинг@Mail.ru
К Луне летит опасный астероид - РИА Новости Крым, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260306/k-lune-letit-opasnyy-asteroid-1153735170.html
К Луне летит опасный астероид
К Луне летит опасный астероид - РИА Новости Крым, 06.03.2026
К Луне летит опасный астероид
Астероид 2024 YR4, который подлетит к Луне в 2032 году, пройдет мимо спутника Земли на расстоянии в 21,2 тысячи километров. Об этом сообщает американское... РИА Новости Крым, 06.03.2026
2026-03-06T21:39
2026-03-06T21:39
луна
наса
астероид
космос
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/10/1140389974_0:112:2131:1310_1920x0_80_0_0_84dbba878e80c28128f1754d9073a9fa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Астероид 2024 YR4, который подлетит к Луне в 2032 году, пройдет мимо спутника Земли на расстоянии в 21,2 тысячи километров. Об этом сообщает американское космическое агентство НАСА.Изначально риск столкновения астероида с Луной оценивался учеными в 4,3%.Новые расчеты были произведены с помощью данных, полученных космическим телескопом "Джеймс Уэбб" 18 и 26 февраля. Астероид 2024 YR4 был открыт 27 декабря 2024 года обсерваторией ATLAS в Чили. Его диаметр, предварительно, составляет порядка 70 метров, что в три-четыре раза больше Челябинского метеорита. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Астероид километрового диаметра пролетит мимо Земли – что ждет планетуЗакончит свою жизнь на Солнце: астрономы открыли удивительную кометуКрымский астроном открыл новую комету – что известно о небесном теле
космос
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/10/1140389974_235:0:2130:1421_1920x0_80_0_0_a40ca6a8de5e3fb8c65c052047ac0148.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
луна, наса, астероид, космос, новости
К Луне летит опасный астероид

Столкнется ли астероид 2024 YR4 с Луной - ответ НАСА

21:39 06.03.2026
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛуна
Луна - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Астероид 2024 YR4, который подлетит к Луне в 2032 году, пройдет мимо спутника Земли на расстоянии в 21,2 тысячи километров. Об этом сообщает американское космическое агентство НАСА.
Изначально риск столкновения астероида с Луной оценивался учеными в 4,3%.
"Согласно новым данным, 2024 YR4, как ожидается, пройдет на расстоянии 13,2 тысячи миль (21,2 тысячи километров) от поверхности Луны", - цитирует РИА Новости публикацию на портале НАСА.
Новые расчеты были произведены с помощью данных, полученных космическим телескопом "Джеймс Уэбб" 18 и 26 февраля.
Астероид 2024 YR4 был открыт 27 декабря 2024 года обсерваторией ATLAS в Чили. Его диаметр, предварительно, составляет порядка 70 метров, что в три-четыре раза больше Челябинского метеорита.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Астероид километрового диаметра пролетит мимо Земли – что ждет планету
Закончит свою жизнь на Солнце: астрономы открыли удивительную комету
Крымский астроном открыл новую комету – что известно о небесном теле
 
ЛунаНАСААстероидкосмосНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:51Атака на Севастополь и землетрясение в Сочи: главное за день
22:50Путин обсудил с президентом Ирана нападение США и Израиля
22:36Украина готова на все ради смены власти в Венгрии – Сийярто
22:13По инициативе Крыма в РФ ужесточат наказание за осквернение памятников
22:03В Вашингтоне назвали сроки окончания военной операции против Ирана
21:51В Керчи "расширяют фронт работ" по благоустройству города
21:39К Луне летит опасный астероид
21:14Холодная и снежная зима спасла Крым от дефицита воды - ученые
20:57В Севастополе слышны взрывы и стрельба – что происходит
20:46Какие премьеры в 2026 году покажут зрителям театры Крыма
20:22Атмосферный подарок: погода на выходные в Крыму
19:59Россия вернула из украинского плена трех жителей Курской области
19:39Российский газ в ближайшее время уйдет с рынка ЕС в другие страны
19:21Военные базы США являются угрозой для стран Персидского залива – Медведев
19:07Уолл-стрит паникует: к чему привели действия Трампа в Иране
18:53Подросток погиб при обрушении крыши заброшки в Нижнем Новгороде
18:41Когда закончат ремонт трассы Ялта – Севастополь
18:30Цветы и любовь: о чем мечтают крымчанки в день 8 марта
18:17Путин провел совещание по вопросам эффективности военной техники на СВО
18:12Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру пятницы
Лента новостейМолния