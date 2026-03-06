https://crimea.ria.ru/20260306/iz-ukrainskogo-plena-vernulis-esche-300-rossiyskikh-voennykh-1153749232.html
Из украинского плена вернулись еще 300 российских военных
Россия вернула из украинского плена 300 военных, взамен переданы 300 военнопленных ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 06.03.2026
2026-03-06T13:01
2026-03-06T13:01
2026-03-06T13:10
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Россия вернула из украинского плена 300 военных, взамен переданы 300 военнопленных ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.Сейчас российские военнослужащие находятся в Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.Потом всех доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.В ведомстве отметили, что обмен состоялся при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов и США.Накануне российская и украинская стороны провели обмен военнопленными по формуле 200 на 200. Как сообщал помощник президента РФ Владимир Мединский, всего Россия и Украина обменяют по 500 военнослужащих с обеих сторон.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
13:01 06.03.2026