Горевшую после атаки ВСУ подстанцию на Кубани потушили через 8 часов - РИА Новости Крым, 06.03.2026
Горевшую после атаки ВСУ подстанцию на Кубани потушили через 8 часов
Горевшую после атаки ВСУ подстанцию на Кубани потушили через 8 часов - РИА Новости Крым, 06.03.2026
Горевшую после атаки ВСУ подстанцию на Кубани потушили через 8 часов
Пожар на подстанции в хуторе Бережной Абинского района Кубани, вспыхнувший в результате атаки беспилотника ВСУ, потушен. Об этом сообщает оперштаб... РИА Новости Крым, 06.03.2026
краснодарский край
новости
мчс краснодарского края
пожар
происшествия
атаки всу
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Пожар на подстанции в хуторе Бережной Абинского района Кубани, вспыхнувший в результате атаки беспилотника ВСУ, потушен. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.Подстанция загорелась в Абинском районе Кубани утром в пятницу из-за падения обломков БПЛА. Пострадали два человека. Площадь пожара составила 120 квадратных метров В ночь на пятницу ВСУ атаковали беспилотниками Краснодарский край. В Крымском районе из-за падения обломков беспилотника случился пожар на электростанции, пострадавших нет. В Абинске обломки вражеского дрона повредили два многоквартирных дома.Также атаке подвергся Севастополь. Пострадали девять человек.
краснодарский край
краснодарский край, новости, мчс краснодарского края, пожар, происшествия, атаки всу
Горевшую после атаки ВСУ подстанцию на Кубани потушили через 8 часов

Пожар на подстанции в Абинском районе Кубани потушили спустя восемь часов

17:46 06.03.2026
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымПожарные МЧС России
Пожарные МЧС России
© ГУ МЧС России по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Пожар на подстанции в хуторе Бережной Абинского района Кубани, вспыхнувший в результате атаки беспилотника ВСУ, потушен. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.
Подстанция загорелась в Абинском районе Кубани утром в пятницу из-за падения обломков БПЛА. Пострадали два человека. Площадь пожара составила 120 квадратных метров
"В хуторе Бережном Абинского района ликвидировали пожар на подстанции. К ликвидации пожара привлекали 27 человек и 8 единиц техники, в том числе специалистов ГУ МЧС России по Краснодарскому краю", - говорится в сообщении.
В ночь на пятницу ВСУ атаковали беспилотниками Краснодарский край. В Крымском районе из-за падения обломков беспилотника случился пожар на электростанции, пострадавших нет. В Абинске обломки вражеского дрона повредили два многоквартирных дома.
Также атаке подвергся Севастополь. Пострадали девять человек.
Краснодарский крайНовостиМЧС Краснодарского краяПожарПроисшествияАтаки ВСУ
 
