Горевшую после атаки ВСУ подстанцию на Кубани потушили через 8 часов

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Пожар на подстанции в хуторе Бережной Абинского района Кубани, вспыхнувший в результате атаки беспилотника ВСУ, потушен. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.Подстанция загорелась в Абинском районе Кубани утром в пятницу из-за падения обломков БПЛА. Пострадали два человека. Площадь пожара составила 120 квадратных метров В ночь на пятницу ВСУ атаковали беспилотниками Краснодарский край. В Крымском районе из-за падения обломков беспилотника случился пожар на электростанции, пострадавших нет. В Абинске обломки вражеского дрона повредили два многоквартирных дома.Также атаке подвергся Севастополь. Пострадали девять человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ночная атака на Севастополь - что известно к этому часуБеспилотники ВСУ атаковали Кубань - что известно68 дронов ВСУ сбиты над Крымом и акваторией Черного и Азовского морей

