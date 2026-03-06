https://crimea.ria.ru/20260306/cherez-vengriyu-na-ukrainu-provozili-sotni-millionov-dollarov-i-zoloto-1153751279.html
Через Венгрию на Украину провозили сотни миллионов долларов и золото
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. 900 миллионов долларов, 420 миллионов евро наличными и 146 килограммов золотых слитков было перевезено на Украину через Венгрию с января этого года. Такое заявление агентству MTI сделал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии заявило в пятницу, что задержало семь граждан Украины по подозрению в отмывании денег, включая бывшего генерала украинских спецслужб, отвечавшего за перевозку из Австрии на Украину 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девяти килограммов золота.По его словам, поставки сопровождают люди, связанные со спецслужбами. Глава МИД потребовал от Украины объяснить, почему через его государство проходят такие большие суммы, кому они принадлежат и для чего используются.Власти Венгрии также проведут собственное расследование инцидента, заявил Сийярто.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Страшная весть для простых украинцев – как Зеленский "поможет" СШАПольша хочет стать хабом по восстановлению УкраиныПомощи не получит: Словакия остановила поставки электроэнергии на Украину
