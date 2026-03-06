Рейтинг@Mail.ru
Через Венгрию на Украину провозили сотни миллионов долларов и золото
Через Венгрию на Украину провозили сотни миллионов долларов и золото
Через Венгрию на Украину провозили сотни миллионов долларов и золото - РИА Новости Крым, 06.03.2026
Через Венгрию на Украину провозили сотни миллионов долларов и золото
900 миллионов долларов, 420 миллионов евро наличными и 146 килограммов золотых слитков было перевезено на Украину через Венгрию с января этого года. Такое... РИА Новости Крым, 06.03.2026
2026-03-06T14:20
2026-03-06T14:20
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. 900 миллионов долларов, 420 миллионов евро наличными и 146 килограммов золотых слитков было перевезено на Украину через Венгрию с января этого года. Такое заявление агентству MTI сделал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии заявило в пятницу, что задержало семь граждан Украины по подозрению в отмывании денег, включая бывшего генерала украинских спецслужб, отвечавшего за перевозку из Австрии на Украину 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девяти килограммов золота.По его словам, поставки сопровождают люди, связанные со спецслужбами. Глава МИД потребовал от Украины объяснить, почему через его государство проходят такие большие суммы, кому они принадлежат и для чего используются.Власти Венгрии также проведут собственное расследование инцидента, заявил Сийярто.
Через Венгрию на Украину провозили сотни миллионов долларов и золото

Венгрия требует объяснений от Украины из-за перевозки валюты и золота через их территорию

14:20 06.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. 900 миллионов долларов, 420 миллионов евро наличными и 146 килограммов золотых слитков было перевезено на Украину через Венгрию с января этого года. Такое заявление агентству MTI сделал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии заявило в пятницу, что задержало семь граждан Украины по подозрению в отмывании денег, включая бывшего генерала украинских спецслужб, отвечавшего за перевозку из Австрии на Украину 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девяти килограммов золота.
"С января через Венгрию наличными было перевезено в общей сложности 900 миллионов долларов и 420 миллионов евро, а также 146 килограммов золотых слитков", – цитирует Сийярто РИА Новости.
По его словам, поставки сопровождают люди, связанные со спецслужбами. Глава МИД потребовал от Украины объяснить, почему через его государство проходят такие большие суммы, кому они принадлежат и для чего используются.
Власти Венгрии также проведут собственное расследование инцидента, заявил Сийярто.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Страшная весть для простых украинцев – как Зеленский "поможет" США
Польша хочет стать хабом по восстановлению Украины
Помощи не получит: Словакия остановила поставки электроэнергии на Украину
 
