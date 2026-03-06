https://crimea.ria.ru/20260306/cherez-vengriyu-na-ukrainu-provozili-sotni-millionov-dollarov-i-zoloto-1153751279.html

Через Венгрию на Украину провозили сотни миллионов долларов и золото

Через Венгрию на Украину провозили сотни миллионов долларов и золото - РИА Новости Крым, 06.03.2026

Через Венгрию на Украину провозили сотни миллионов долларов и золото

900 миллионов долларов, 420 миллионов евро наличными и 146 килограммов золотых слитков было перевезено на Украину через Венгрию с января этого года. Такое... РИА Новости Крым, 06.03.2026

2026-03-06T14:20

2026-03-06T14:20

2026-03-06T14:20

венгрия

украина

петер сийярто

новости

европейский союз (ес)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110272/58/1102725899_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c43ef8c582ec3e69320b9aaded368473.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. 900 миллионов долларов, 420 миллионов евро наличными и 146 килограммов золотых слитков было перевезено на Украину через Венгрию с января этого года. Такое заявление агентству MTI сделал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии заявило в пятницу, что задержало семь граждан Украины по подозрению в отмывании денег, включая бывшего генерала украинских спецслужб, отвечавшего за перевозку из Австрии на Украину 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девяти килограммов золота.По его словам, поставки сопровождают люди, связанные со спецслужбами. Глава МИД потребовал от Украины объяснить, почему через его государство проходят такие большие суммы, кому они принадлежат и для чего используются.Власти Венгрии также проведут собственное расследование инцидента, заявил Сийярто.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Страшная весть для простых украинцев – как Зеленский "поможет" СШАПольша хочет стать хабом по восстановлению УкраиныПомощи не получит: Словакия остановила поставки электроэнергии на Украину

венгрия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

венгрия, украина, петер сийярто, новости, европейский союз (ес)