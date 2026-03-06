https://crimea.ria.ru/20260306/boeviki-vsu-obstrelyali-khersonskuyu-oblast-chetvero-mirnykh-zhiteley-pogibli-1153746303.html

Боевики ВСУ обстреляли Херсонскую область: четверо мирных жителей погибли

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Из-за обстрелов киевских боевиков в Херсонской области за сутки погибли четверо человек, еще 14 ранены – двое из них в тяжелом состоянии доставлены в Крымскую Республиканскую клиническую больницу. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Владимир Сальдо.В Алешках четыре БПЛА атаковали продуктовый магазин. Погибли два человека, еще 12 мирных жителей пострадали. Двое мужчин 1954 и 1962 года рождения в тяжелом состоянии эвакуированы в Крымскую Республиканскую больницу, уточнил губернатор.В Алешкинском округе на трассе Тарасовка – Виноградово обнаружены тела двух мужчин. Их личности устанавливаются. По предварительным данным, они погибли из-за атаки дрона, добавил Сальдо.Также по его информации, в поселке Мирное Каланчакского округа в результате удара БПЛА по грузовому автомобилю пострадал мужчина. В селе Райское Новокаховского округа при сбросе боеприпаса с БПЛА ранена женщина 1964 года рождения.Накануне сообщалось, что один мирный житель погиб и еще семь человек получили различные ранения в результате террористических атак боевиков киевского режима по Херсонской области за последние сутки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали мирных граждан в Белгородской области - трое в больницеОбломки беспилотников упали на территории санаториев в ГеленджикеДесятки дронов атаковали Ростовскую область: обломки упали на базу отдыха

