Боевики ВСУ обстреляли Херсонскую область: четверо мирных жителей погибли
06.03.2026
Боевики ВСУ обстреляли Херсонскую область: четверо мирных жителей погибли
Боевики ВСУ обстреляли Херсонскую область: четверо мирных жителей погибли - РИА Новости Крым, 06.03.2026
Боевики ВСУ обстреляли Херсонскую область: четверо мирных жителей погибли
Из-за обстрелов киевских боевиков в Херсонской области за сутки погибли четверо человек, еще 14 ранены – двое из них в тяжелом состоянии доставлены в Крымскую... РИА Новости Крым, 06.03.2026
владимир сальдо
херсонская область
новости
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Из-за обстрелов киевских боевиков в Херсонской области за сутки погибли четверо человек, еще 14 ранены – двое из них в тяжелом состоянии доставлены в Крымскую Республиканскую клиническую больницу. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Владимир Сальдо.В Алешках четыре БПЛА атаковали продуктовый магазин. Погибли два человека, еще 12 мирных жителей пострадали. Двое мужчин 1954 и 1962 года рождения в тяжелом состоянии эвакуированы в Крымскую Республиканскую больницу, уточнил губернатор.В Алешкинском округе на трассе Тарасовка – Виноградово обнаружены тела двух мужчин. Их личности устанавливаются. По предварительным данным, они погибли из-за атаки дрона, добавил Сальдо.Также по его информации, в поселке Мирное Каланчакского округа в результате удара БПЛА по грузовому автомобилю пострадал мужчина. В селе Райское Новокаховского округа при сбросе боеприпаса с БПЛА ранена женщина 1964 года рождения.Накануне сообщалось, что один мирный житель погиб и еще семь человек получили различные ранения в результате террористических атак боевиков киевского режима по Херсонской области за последние сутки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали мирных граждан в Белгородской области - трое в больницеОбломки беспилотников упали на территории санаториев в ГеленджикеДесятки дронов атаковали Ростовскую область: обломки упали на базу отдыха
херсонская область
владимир сальдо, херсонская область, новости, происшествия, всу (вооруженные силы украины)
Боевики ВСУ обстреляли Херсонскую область: четверо мирных жителей погибли

В Херсонской области погибли четыре человека и еще 14 ранены после атаки ВСУ

11:41 06.03.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Из-за обстрелов киевских боевиков в Херсонской области за сутки погибли четверо человек, еще 14 ранены – двое из них в тяжелом состоянии доставлены в Крымскую Республиканскую клиническую больницу. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Владимир Сальдо.
"За последние сутки из-за агрессии киевского режима погибли четыре человека, 14 получили ранения", – сказано в сообщении.
В Алешках четыре БПЛА атаковали продуктовый магазин. Погибли два человека, еще 12 мирных жителей пострадали. Двое мужчин 1954 и 1962 года рождения в тяжелом состоянии эвакуированы в Крымскую Республиканскую больницу, уточнил губернатор.
В Алешкинском округе на трассе Тарасовка – Виноградово обнаружены тела двух мужчин. Их личности устанавливаются. По предварительным данным, они погибли из-за атаки дрона, добавил Сальдо.
Также по его информации, в поселке Мирное Каланчакского округа в результате удара БПЛА по грузовому автомобилю пострадал мужчина. В селе Райское Новокаховского округа при сбросе боеприпаса с БПЛА ранена женщина 1964 года рождения.
"Кроме того, враг обстрелял: Брилевку, Великую Кардашинку, Голую Пристань, Днепряны, Казачьи Лагери, Корсунку, Крынки, Нечаево, Новую Збурьевку, Песчановку, Подстепное, Раденск, Саги, Солонцы и Старую Збурьевку", – добавил Владимир Сальдо.
Накануне сообщалось, что один мирный житель погиб и еще семь человек получили различные ранения в результате террористических атак боевиков киевского режима по Херсонской области за последние сутки.
