Безруков назначен худруком МХАТ имени М. Горького - РИА Новости Крым, 06.03.2026
Безруков назначен худруком МХАТ имени М. Горького
Безруков назначен худруком МХАТ имени М. Горького - РИА Новости Крым, 06.03.2026
Безруков назначен худруком МХАТ имени М. Горького
Художественным руководителем МХАТ имени М. Горького назначен Сергей Безруков. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.
театр
искусство
новости
школа-студия мхат
сергей безруков
ольга любимова
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Художественным руководителем МХАТ имени М. Горького назначен Сергей Безруков. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.Министр отметила, что Безруков с успехом совмещает общественную и административную деятельности с актерской работой и педагогической практикой. Исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ назначен Народный артист России Константин Хабенский, который при этом продолжит возглавлять Московский Художественный театр имени А.П. Чехова. После кончины предыдущего ректора вуза Игоря Золотовицкого на должность и.о. ректора Школы-студии был назначен режиссер Константин Богомолов. Однако позже его освободили от должности по его же просьбе.
театр, искусство , новости, школа-студия мхат, сергей безруков, ольга любимова
Безруков назначен худруком МХАТ имени М. Горького

Сергей Безруков назначен художественным руководителем МХАТ имени М. Горького

12:47 06.03.2026
 
Актер Сергей Безруков
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Художественным руководителем МХАТ имени М. Горького назначен Сергей Безруков. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Назначены исполняющий обязанности ректора Школы-студии МХАТ и художественный руководитель МХАТ имени М. Горького. Художественным руководителем МХАТ стал Сергей Безруков" - написала Любимова в Мах.

Министр отметила, что Безруков с успехом совмещает общественную и административную деятельности с актерской работой и педагогической практикой.
Исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ назначен Народный артист России Константин Хабенский, который при этом продолжит возглавлять Московский Художественный театр имени А.П. Чехова.
После кончины предыдущего ректора вуза Игоря Золотовицкого на должность и.о. ректора Школы-студии был назначен режиссер Константин Богомолов. Однако позже его освободили от должности по его же просьбе.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ТеатрИскусствоНовостиШкола-студия МХАТСергей БезруковОльга Любимова
 
