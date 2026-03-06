https://crimea.ria.ru/20260306/bezrukov-naznachen-khudrukom-mkhat-imeni-m-gorkogo-1153748828.html

Безруков назначен худруком МХАТ имени М. Горького

Безруков назначен худруком МХАТ имени М. Горького - РИА Новости Крым, 06.03.2026

Безруков назначен худруком МХАТ имени М. Горького

06.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Художественным руководителем МХАТ имени М. Горького назначен Сергей Безруков. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.Министр отметила, что Безруков с успехом совмещает общественную и административную деятельности с актерской работой и педагогической практикой. Исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ назначен Народный артист России Константин Хабенский, который при этом продолжит возглавлять Московский Художественный театр имени А.П. Чехова. После кончины предыдущего ректора вуза Игоря Золотовицкого на должность и.о. ректора Школы-студии был назначен режиссер Константин Богомолов. Однако позже его освободили от должности по его же просьбе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

