Без "Дружбы" никаких поставок: Орбан ответил на угрозы Зеленского

2026-03-06T10:57
2026-03-06T10:57
2026-03-06T10:57
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Венгрия не поддастся на шантаж, не пустит Украину в ЕС и не будет отправлять ей деньги. Об этом в эфире радио Kossuth заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, отвечая на недавние угрозы главы киевского режима Владимира Зеленского.Зеленский в четверг публично пригрозил венгерскому премьеру Виктору Орбану натравить на него боевиков ВСУ, если Будапешт продолжит блокировать выделение кредита ЕС для Украины в размере 90 миллиардов евро.Вступление Украины в Евросоюз уничтожило бы "всю Венгрию, не только венгерских фермеров, но и всю венгерскую национальную экономику", подчеркнул Орбан."Мы не должны лицемерно принимать требования Украины, даже если они шантажируют нас, даже если они угрожают нам более серьезными последствиями", – добавил премьер-министр.Также Орбан заявил, что Венгрия остановит транзит важных для Украины поставок через свою территорию, пока Киев не запустит трубопровод "Дружба"."Мы прекратили поставки бензина на Украину, не будем поставлять и дизельное топливо, но будем продолжать поставлять электроэнергию, а также приостановим важные для Украины поставки через Венгрию, пока Украина не согласится поставлять нефть", – сказал Орбан.Накануне министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что угрозы главы киевского режима Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана являются шантажом и вышли за пределы всех границ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин обсудил с Орбаном Иран и УкраинуБлокада вместо "Дружбы": Орбан обвинил Зеленского в шантажеТрамп назвал Зеленского препятствием к миру на Украине
виктор орбан, украина, владимир зеленский, венгрия
