Без "Дружбы" никаких поставок: Орбан ответил на угрозы Зеленского - РИА Новости Крым, 06.03.2026
https://crimea.ria.ru/20260306/bez-druzhby-nikakikh-postavok-orban-otvetil-na-ugrozy-zelenskogo-1153744275.html
Без "Дружбы" никаких поставок: Орбан ответил на угрозы Зеленского
Без "Дружбы" никаких поставок: Орбан ответил на угрозы Зеленского - РИА Новости Крым, 06.03.2026
Без "Дружбы" никаких поставок: Орбан ответил на угрозы Зеленского
Венгрия не поддастся на шантаж, не пустит Украину в ЕС и не будет отправлять ей деньги. Об этом в эфире радио Kossuth заявил премьер-министр страны Виктор... РИА Новости Крым, 06.03.2026
2026-03-06T10:57
2026-03-06T10:57
виктор орбан
украина
владимир зеленский
венгрия
политика
в мире
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Венгрия не поддастся на шантаж, не пустит Украину в ЕС и не будет отправлять ей деньги. Об этом в эфире радио Kossuth заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, отвечая на недавние угрозы главы киевского режима Владимира Зеленского.Зеленский в четверг публично пригрозил венгерскому премьеру Виктору Орбану натравить на него боевиков ВСУ, если Будапешт продолжит блокировать выделение кредита ЕС для Украины в размере 90 миллиардов евро.Вступление Украины в Евросоюз уничтожило бы "всю Венгрию, не только венгерских фермеров, но и всю венгерскую национальную экономику", подчеркнул Орбан."Мы не должны лицемерно принимать требования Украины, даже если они шантажируют нас, даже если они угрожают нам более серьезными последствиями", – добавил премьер-министр.Также Орбан заявил, что Венгрия остановит транзит важных для Украины поставок через свою территорию, пока Киев не запустит трубопровод "Дружба"."Мы прекратили поставки бензина на Украину, не будем поставлять и дизельное топливо, но будем продолжать поставлять электроэнергию, а также приостановим важные для Украины поставки через Венгрию, пока Украина не согласится поставлять нефть", – сказал Орбан.Накануне министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что угрозы главы киевского режима Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана являются шантажом и вышли за пределы всех границ.
Без "Дружбы" никаких поставок: Орбан ответил на угрозы Зеленского

Венгрия не пустит Украину в ЕС даже несмотря на угрозы Зеленского - Орбан

10:57 06.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Венгрия не поддастся на шантаж, не пустит Украину в ЕС и не будет отправлять ей деньги. Об этом в эфире радио Kossuth заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, отвечая на недавние угрозы главы киевского режима Владимира Зеленского.
Зеленский в четверг публично пригрозил венгерскому премьеру Виктору Орбану натравить на него боевиков ВСУ, если Будапешт продолжит блокировать выделение кредита ЕС для Украины в размере 90 миллиардов евро.
"Мы не будем давать деньги украинцам, которые они успешно вымогают у других стран ЕС, мы не будем платить, и мы не допустим Украину в ЕС", – цитирует Орбана РИА Новости.
Вступление Украины в Евросоюз уничтожило бы "всю Венгрию, не только венгерских фермеров, но и всю венгерскую национальную экономику", подчеркнул Орбан.
"Мы не должны лицемерно принимать требования Украины, даже если они шантажируют нас, даже если они угрожают нам более серьезными последствиями", – добавил премьер-министр.
Также Орбан заявил, что Венгрия остановит транзит важных для Украины поставок через свою территорию, пока Киев не запустит трубопровод "Дружба".
"Мы прекратили поставки бензина на Украину, не будем поставлять и дизельное топливо, но будем продолжать поставлять электроэнергию, а также приостановим важные для Украины поставки через Венгрию, пока Украина не согласится поставлять нефть", – сказал Орбан.
Накануне министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что угрозы главы киевского режима Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана являются шантажом и вышли за пределы всех границ.
