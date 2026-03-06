Рейтинг@Mail.ru
Беспилотники ВСУ атаковали Кубань - что известно - РИА Новости Крым, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260306/bespilotniki-vsu-atakovali-kuban---chto-izvestno-1153741545.html
Беспилотники ВСУ атаковали Кубань - что известно
Беспилотники ВСУ атаковали Кубань - что известно - РИА Новости Крым, 06.03.2026
Беспилотники ВСУ атаковали Кубань - что известно
В Краснодарском крае из-за атаки беспилотников ВСУ горит электростанция, обломками дронов повреждены несколько многоквартирных домов. Об этом сообщает оперштаб... РИА Новости Крым, 06.03.2026
2026-03-06T08:21
2026-03-06T08:52
краснодарский край
кубань
всу (вооруженные силы украины)
новости
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1d/1149838555_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_4f2e6363a7c98165dfbd6763581de9bf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 марта - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае из-за атаки беспилотников ВСУ горит электростанция, обломками дронов повреждены несколько многоквартирных домов. Об этом сообщает оперштаб региона. О том, что известно о последствиях атаки на регион к этому часу – в материале РИА Новости Крым.В Крымском районе из-за падения обломков беспилотника случился пожар на электростанции. Пострадавших нет. Как сообщили в Главном управлении МЧС России по региону, возгорание на площади в 20 "квадратов" метров ликвидировали в 6.50. Тушили пожар восемь спасателей и две спецмашины.В Абинске обломки вражеского дрона повредили два многоквартирных дома. Пострадавших и возгораний нет. В зданиях от падения фрагментов беспилотников посекло кровлю, выбило стекла на верхних этажах. На местах работают оперативные и специальные службы, уточнили в оперштабе.Кроме того, в Абинском районе работают системы оповещения из-за атаки беспилотников.Как сообщил, глава муниципалитета Илья Биушкин, сегодня занятия в всех школах, детсадах и учреждениях культуры города отменены.Также руководитель попросил граждан воздержаться от поездок и лишних перемещений по району."Оставайтесь дома или в безопасных местах, соблюдайте все меры предосторожности", - добавил он.Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Краснодара, сообщили также в Росавиации.Ранее в пятницу сообщалось, что во время ночного налета ВСУ на Севастополь повреждения получил жилой дом, пострадали девять человек. Также 12-летний мальчик и пожилой мужчина получили ранения.В городе-герое накануне воздушная тревога была объявлена в 22:34. Сирены звучали час. Над Севастополем сбили три воздушные цели. Обломки повредили газовую трубу и электроподстанцию. Жители нескольких улиц остались без света.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ночная атака на Севастополь - что известно к этому часуВСУ сбросили взрывчатку на людей у продмага в Алешках – есть погибшие68 дронов ВСУ сбиты над Крымом и акваторией Черного и Азовского морей
https://crimea.ria.ru/20260306/aeroporty-krasnodara-i-gelendzhika-vremenno-prekratili-rabotu-1153740327.html
краснодарский край
кубань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1d/1149838555_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_04fa6252005bdbc51b06f378edf102b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
краснодарский край, кубань, всу (вооруженные силы украины), новости, безопасность
Беспилотники ВСУ атаковали Кубань - что известно

Беспилотники ВСУ атаковали Кубань - что известно

08:21 06.03.2026 (обновлено: 08:52 06.03.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 марта - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае из-за атаки беспилотников ВСУ горит электростанция, обломками дронов повреждены несколько многоквартирных домов. Об этом сообщает оперштаб региона. О том, что известно о последствиях атаки на регион к этому часу – в материале РИА Новости Крым.
В Крымском районе из-за падения обломков беспилотника случился пожар на электростанции. Пострадавших нет. Как сообщили в Главном управлении МЧС России по региону, возгорание на площади в 20 "квадратов" метров ликвидировали в 6.50. Тушили пожар восемь спасателей и две спецмашины.
В Абинске обломки вражеского дрона повредили два многоквартирных дома.
Пострадавших и возгораний нет. В зданиях от падения фрагментов беспилотников посекло кровлю, выбило стекла на верхних этажах. На местах работают оперативные и специальные службы, уточнили в оперштабе.
Кроме того, в Абинском районе работают системы оповещения из-за атаки беспилотников.
Как сообщил, глава муниципалитета Илья Биушкин, сегодня занятия в всех школах, детсадах и учреждениях культуры города отменены.
"Тех детей, кто уже пришел в школы, сейчас оставляем в учреждениях — они под присмотром педагогов. Родители, пожалуйста, сохраняйте спокойствие", - написал он в своем Telegram-канале.
Также руководитель попросил граждан воздержаться от поездок и лишних перемещений по району.
"Оставайтесь дома или в безопасных местах, соблюдайте все меры предосторожности", - добавил он.
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Краснодара, сообщили также в Росавиации.
Ранее в пятницу сообщалось, что во время ночного налета ВСУ на Севастополь повреждения получил жилой дом, пострадали девять человек. Также 12-летний мальчик и пожилой мужчина получили ранения.
В городе-герое накануне воздушная тревога была объявлена в 22:34. Сирены звучали час. Над Севастополем сбили три воздушные цели. Обломки повредили газовую трубу и электроподстанцию. Жители нескольких улиц остались без света.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ночная атака на Севастополь - что известно к этому часу
ВСУ сбросили взрывчатку на людей у продмага в Алешках – есть погибшие
68 дронов ВСУ сбиты над Крымом и акваторией Черного и Азовского морей
Международный аэропорт Краснодар - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
06:47
Аэропорты Краснодара и Геленджика временно прекратили работу
 
Краснодарский крайКубаньВСУ (Вооруженные силы Украины)НовостиБезопасность
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:51Житель Башкортостана приехал в Крым отдохнуть и попал за решетку
09:45"В России нужно жить быстро!" – ко дню рождения Михаила Жванецкого
09:36В Крыму в двух районах без света несколько сел
09:29"США попросили": Зеленский заявил об отправке экспертов по БПЛА на Восток
09:04В Симферополе из-за аварии произошла разгерметизация газопровода
08:46Роскачество предупредило о новой схеме мошенников перед 8 Марта
08:21Беспилотники ВСУ атаковали Кубань - что известно
07:52ВСУ сбросили взрывчатку на людей у продмага в Алешках – есть погибшие
07:43У берегов Сочи произошло землетрясение магнитудой 4.3
07:24Прокуратура Севастополя открыла горячую линию для пострадавших при атаке
07:2268 дронов ВСУ сбиты над Крымом и акваторией Черного и Азовского морей
07:07Ночная атака на Севастополь - что известно к этому часу
06:47Аэропорты Краснодара и Геленджика временно прекратили работу
06:20При атаке ВСУ в Севастополе повреждена многоэтажка - ранены 9 человек
06:03В Севастополе отбой воздушной тревоги
00:0212-летний ребенок ранен в голову при атаке на Севастополь
00:01Снова снег: погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 6 марта
23:40Воздушная тревога в Севастополе отменена
23:33На ЗАЭС досрочно завершили ремонт высоковольтной линии "Ферросплавная-1"
Лента новостейМолния