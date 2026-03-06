https://crimea.ria.ru/20260306/bespilotniki-vsu-atakovali-kuban---chto-izvestno-1153741545.html

Беспилотники ВСУ атаковали Кубань - что известно

2026-03-06T08:21

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 марта - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае из-за атаки беспилотников ВСУ горит электростанция, обломками дронов повреждены несколько многоквартирных домов. Об этом сообщает оперштаб региона. О том, что известно о последствиях атаки на регион к этому часу – в материале РИА Новости Крым.В Крымском районе из-за падения обломков беспилотника случился пожар на электростанции. Пострадавших нет. Как сообщили в Главном управлении МЧС России по региону, возгорание на площади в 20 "квадратов" метров ликвидировали в 6.50. Тушили пожар восемь спасателей и две спецмашины.В Абинске обломки вражеского дрона повредили два многоквартирных дома. Пострадавших и возгораний нет. В зданиях от падения фрагментов беспилотников посекло кровлю, выбило стекла на верхних этажах. На местах работают оперативные и специальные службы, уточнили в оперштабе.Кроме того, в Абинском районе работают системы оповещения из-за атаки беспилотников.Как сообщил, глава муниципалитета Илья Биушкин, сегодня занятия в всех школах, детсадах и учреждениях культуры города отменены.Также руководитель попросил граждан воздержаться от поездок и лишних перемещений по району."Оставайтесь дома или в безопасных местах, соблюдайте все меры предосторожности", - добавил он.Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Краснодара, сообщили также в Росавиации.Ранее в пятницу сообщалось, что во время ночного налета ВСУ на Севастополь повреждения получил жилой дом, пострадали девять человек. Также 12-летний мальчик и пожилой мужчина получили ранения.В городе-герое накануне воздушная тревога была объявлена в 22:34. Сирены звучали час. Над Севастополем сбили три воздушные цели. Обломки повредили газовую трубу и электроподстанцию. Жители нескольких улиц остались без света.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ночная атака на Севастополь - что известно к этому часуВСУ сбросили взрывчатку на людей у продмага в Алешках – есть погибшие68 дронов ВСУ сбиты над Крымом и акваторией Черного и Азовского морей

