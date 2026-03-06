https://crimea.ria.ru/20260306/atmosfernyy-podarok-pogoda-na-vykhodnye-v-krymu-1153754458.html
Атмосферный подарок: погода на выходные в Крыму
Крымчан в выходные ждет потепление и солнечная погода
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым.
С наступлением выходных дней в Крым придет настоящая, солнечная весна. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
В субботу погодную инициативу на полуострове начнет перехватывать антициклон, отметил он.
"Ночью почти везде уже без осадков, за исключением востока Крымского полуострова. Здесь еще местами кратковременный снег… В условиях переменной облачности и отсутствия осадков воздух прогреется в Симферополе до +4…+7, в Крыму +3…+8, местами до +11", - обозначил Тишковец.
В воскресенье, по его информации, ситуация почти беспеременная.
"Здесь - усиление антициклона, рост атмосферного давления, барометры покажут в Симферополе 750 мм ртутного столба, а значит погода - "миллион на миллион". В общем, наша небесная канцелярия преподнесет дорогим женщинам такой своеобразный атмосферный сюрприз, атмосферный подарок в виде обильного солнца и малооблачной погоды", - поделился специалист.
Ночью, по его прогнозу, еще прохладно, 0…+3 в городе, по Крыму от – 4 до +1. В дневные часы воздух прогреется в Симферополе до +6…+9, по Крыму +5…+10, местами до + 13 градусов.
"В общем, умеренное такое тепло, опять же, чуть-чуть не дотягивающее до нормы. Я напомню, что для Симферополя в марте нормальная температура ночью это +0…+4 и дневная +10,2", - добавил Тишковец.
