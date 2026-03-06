Рейтинг@Mail.ru
Атмосферный подарок: погода на выходные в Крыму - РИА Новости Крым, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20260306/atmosfernyy-podarok-pogoda-na-vykhodnye-v-krymu-1153754458.html
Атмосферный подарок: погода на выходные в Крыму
Атмосферный подарок: погода на выходные в Крыму - РИА Новости Крым, 06.03.2026
Атмосферный подарок: погода на выходные в Крыму
С наступлением выходных дней в Крым придет настоящая, солнечная весна. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС... РИА Новости Крым, 06.03.2026
2026-03-06T20:22
2026-03-06T20:22
радио "спутник в крыму"
евгений тишковец
центр погоды "фобос"
крымская погода
погода
погода в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/05/1151437966_0:221:3071:1948_1920x0_80_0_0_3bf86a4ac18a59226897105be8b243fb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. С наступлением выходных дней в Крым придет настоящая, солнечная весна. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.В субботу погодную инициативу на полуострове начнет перехватывать антициклон, отметил он."Ночью почти везде уже без осадков, за исключением востока Крымского полуострова. Здесь еще местами кратковременный снег… В условиях переменной облачности и отсутствия осадков воздух прогреется в Симферополе до +4…+7, в Крыму +3…+8, местами до +11", - обозначил Тишковец.В воскресенье, по его информации, ситуация почти беспеременная.Ночью, по его прогнозу, еще прохладно, 0…+3 в городе, по Крыму от – 4 до +1. В дневные часы воздух прогреется в Симферополе до +6…+9, по Крыму +5…+10, местами до + 13 градусов."В общем, умеренное такое тепло, опять же, чуть-чуть не дотягивающее до нормы. Я напомню, что для Симферополя в марте нормальная температура ночью это +0…+4 и дневная +10,2", - добавил Тишковец.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/05/1151437966_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_91f79772cd7b41b0b04b7409c2718236.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евгений тишковец, центр погоды "фобос", крымская погода, погода, погода в крыму
Атмосферный подарок: погода на выходные в Крыму

Крымчан в выходные ждет потепление и солнечная погода

20:22 06.03.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАлександр Зурбаганский
Александр Зурбаганский - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. С наступлением выходных дней в Крым придет настоящая, солнечная весна. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
В субботу погодную инициативу на полуострове начнет перехватывать антициклон, отметил он.
"Ночью почти везде уже без осадков, за исключением востока Крымского полуострова. Здесь еще местами кратковременный снег… В условиях переменной облачности и отсутствия осадков воздух прогреется в Симферополе до +4…+7, в Крыму +3…+8, местами до +11", - обозначил Тишковец.
В воскресенье, по его информации, ситуация почти беспеременная.
"Здесь - усиление антициклона, рост атмосферного давления, барометры покажут в Симферополе 750 мм ртутного столба, а значит погода - "миллион на миллион". В общем, наша небесная канцелярия преподнесет дорогим женщинам такой своеобразный атмосферный сюрприз, атмосферный подарок в виде обильного солнца и малооблачной погоды", - поделился специалист.
Ночью, по его прогнозу, еще прохладно, 0…+3 в городе, по Крыму от – 4 до +1. В дневные часы воздух прогреется в Симферополе до +6…+9, по Крыму +5…+10, местами до + 13 градусов.
"В общем, умеренное такое тепло, опять же, чуть-чуть не дотягивающее до нормы. Я напомню, что для Симферополя в марте нормальная температура ночью это +0…+4 и дневная +10,2", - добавил Тишковец.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Радио "Спутник в Крыму"Евгений ТишковецЦентр погоды "ФОБОС"Крымская погодаПогодаПогода в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:14Холодная и снежная зима спасла Крым от дефицита воды - ученые
20:57В Севастополе слышны взрывы и стрельба – что происходит
20:46Какие премьеры в 2026 году покажут зрителям театры Крыма
20:22Атмосферный подарок: погода на выходные в Крыму
19:59Россия вернула из украинского плена трех жителей Курской области
19:39Российский газ в ближайшее время уйдет с рынка ЕС в другие страны
19:21Военные базы США являются угрозой для стран Персидского залива – Медведев
19:07Уолл-стрит паникует: к чему привели действия Трампа в Иране
18:53Подросток погиб при обрушении крыши заброшки в Нижнем Новгороде
18:41Когда закончат ремонт трассы Ялта – Севастополь
18:30Цветы и любовь: о чем мечтают крымчанки в день 8 марта
18:17Путин провел совещание по вопросам эффективности военной техники на СВО
18:12Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру пятницы
18:02Землетрясение в Сочи - почему возросла сейсмическая активность
17:51В Киеве семьи пропавших без вести боевиков ВСУ вышли на майдан
17:46Горевшую после атаки ВСУ подстанцию на Кубани потушили через 8 часов
17:34Европа перешла к самоубийству: в МИД оценили новые санкции против России
17:27В Севастополе в третий раз перекрыли рейд
17:23Безоговорочная капитуляция: Трамп сделал заявление о конфликте с Ираном
17:15Между Симферополем и Мытищами начал ходить автобус через новые регионы
Лента новостейМолния