https://crimea.ria.ru/20260306/atmosfernyy-podarok-pogoda-na-vykhodnye-v-krymu-1153754458.html

Атмосферный подарок: погода на выходные в Крыму

Атмосферный подарок: погода на выходные в Крыму - РИА Новости Крым, 06.03.2026

Атмосферный подарок: погода на выходные в Крыму

С наступлением выходных дней в Крым придет настоящая, солнечная весна. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС... РИА Новости Крым, 06.03.2026

2026-03-06T20:22

2026-03-06T20:22

2026-03-06T20:22

радио "спутник в крыму"

евгений тишковец

центр погоды "фобос"

крымская погода

погода

погода в крыму

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/05/1151437966_0:221:3071:1948_1920x0_80_0_0_3bf86a4ac18a59226897105be8b243fb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. С наступлением выходных дней в Крым придет настоящая, солнечная весна. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.В субботу погодную инициативу на полуострове начнет перехватывать антициклон, отметил он."Ночью почти везде уже без осадков, за исключением востока Крымского полуострова. Здесь еще местами кратковременный снег… В условиях переменной облачности и отсутствия осадков воздух прогреется в Симферополе до +4…+7, в Крыму +3…+8, местами до +11", - обозначил Тишковец.В воскресенье, по его информации, ситуация почти беспеременная.Ночью, по его прогнозу, еще прохладно, 0…+3 в городе, по Крыму от – 4 до +1. В дневные часы воздух прогреется в Симферополе до +6…+9, по Крыму +5…+10, местами до + 13 градусов."В общем, умеренное такое тепло, опять же, чуть-чуть не дотягивающее до нормы. Я напомню, что для Симферополя в марте нормальная температура ночью это +0…+4 и дневная +10,2", - добавил Тишковец.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений тишковец, центр погоды "фобос", крымская погода, погода, погода в крыму