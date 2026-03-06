https://crimea.ria.ru/20260306/ataka-na-sevastopol-i-zemletryasenie-v-sochi-glavnoe-za-den-1153764751.html

Атака на Севастополь и землетрясение в Сочи: главное за день

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали беспилотниками Севастополь – пострадали девять человек. Россия и Украина произвели обмен военнопленными 300 на 300. В Херсонской области два человека погибли в результате сброса боеприпаса с дрона ВСУ на людей у магазина. У берегов Сочи произошло землетрясение магнитудой 4,3. В Венгрии задержали группу украинцев, перевозивших 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота. Президент США Дональд Трамп заявил, что будет продолжать войну до безоговорочной капитуляции Ирана. Народный артист России Сергей Безруков стал художественным руководителем МХАТ имени М. Горького.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Атака ВСУ на СевастопольСевастополь в ночь на пятницу подвергся очередной атаке беспилотников ВСУ. По словам губернатора Михаила Развожаева, пострадали девять человек. Шестеро, в том числе трое детей, доставлены в стационары с резаными ранами. Еще трое получили незначительные травмы и от госпитализации отказались.Кроме того, сильно поврежден пятиэтажный многоквартирный дом на улице Ефремова. Сбитый БПЛА, начиненный поражающими металлическими шариками и взрывчаткой, упал рядом с жилым зданием, уточнил Развожаев.Кроме того, по данным спасательной службы, на улице Героев Подводников после падения обломков БПЛА произошел пожар на территории колледжа. В районе улицы Ивана Яцуненко осколок от сбитого БПЛА попал в газовую трубу. В школе №50 на генерала Жидилова выбиты стекла, добавил Развожаев. Также обломки от сбитой воздушной цели повредили распределительное устройство на одной из подстанций.Землетрясение в СочиЗемлетрясение магнитудой 4,3 зафиксировали в Черном море недалеко от Сочи, сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре. По данным сейсмологов, подземные толчки произошли 6 марта 2026 года в 04:29 по всемирному координированному времени (UTC), что соответствует 07:29 утра по московскому времени.Эпицентр располагался в 189 км к юго-юго-востоку от Краснодара, и в 29 км к юго-юго-западу от Сочи на глубине 35 километров.Обмен пленными между РФ и УкраинойРоссия вернула из украинского плена 300 военных, взамен переданы 300 военнопленных ВСУ, сообщили в Минобороны. Обмен состоялся при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов и США.Теракт ВСУ в Херсонской областиВ пятницу в Алешках дроны ВСУ совершили сбросы боеприпасов на людей, которые собрались у продовольственного магазина перед его открытием. В результате два человека погибли, двенадцать — ранены, сообщил губернатор Херсонщины Владимир Сальдо.Двух пострадавших мужчин 1954 и 1962 годов рождения эвакуировали в Крым. По данным минздрава республики, в настоящее время состояние одного пациента оценивается как тяжелое, второй пострадавший в состоянии средней степени тяжести. Пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь.Задержание украинцев валютой и золотом в ВенгрииНациональное налогово-таможенное ведомство Венгрии заявило в пятницу, что задержало семь граждан Украины по подозрению в отмывании денег, включая бывшего генерала украинских спецслужб, отвечавшего за перевозку из Австрии на Украину 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девяти килограммов золота.Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что с января этого года на Украину через Венгрию было перевезено 900 миллионов долларов, 420 миллионов евро наличными и 146 килограммов золотых слитков .По его словам, поставки сопровождают люди, связанные со спецслужбами. Глава МИД потребовал от Украины объяснить, почему через его государство проходят такие большие суммы, кому они принадлежат и для чего используются.Заявление Трампа о переговорах с ИраномСША не примут никакого завершения войны с Ираном, кроме безоговорочной капитуляции исламской республики, заявил американский президент Дональд Трамп.Ранее Мохаммад Мохбер, помощник погибшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи, заявил, что Тегеран не намерен больше вести переговоры с Вашингтоном, а также выразил готовность продолжать военные действия столько, сколько понадобится.Назначение Безрукова худруком МХАТНародный артист России Сергей Безруков назначен художественным руководителем МХАТ имени М. Горького, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.Исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ назначен Народный артист России Константин Хабенский, который при этом продолжит возглавлять Московский Художественный театр имени А.П. Чехова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

