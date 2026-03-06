Рейтинг@Mail.ru
Аэропорты Краснодара и Геленджика временно прекратили работу - РИА Новости Крым, 06.03.2026
Аэропорты Краснодара и Геленджика временно прекратили работу
Аэропорты Краснодара и Геленджика временно прекратили работу - РИА Новости Крым, 06.03.2026
Аэропорты Краснодара и Геленджика временно прекратили работу
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Краснодара, сообщает Росавиация. РИА Новости Крым, 06.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Краснодара, сообщает Росавиация."Аэропорт Краснодара "Пашковский": введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.Также сообщается об ограничениях, временно введенных в Геленджике.
Аэропорты Краснодара и Геленджика временно прекратили работу

Аэропорты Краснодара и Геленджика временно прекратили работу - Росавиация

06:47 06.03.2026 (обновлено: 06:48 06.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Краснодара, сообщает Росавиация.
"Аэропорт Краснодара "Пашковский": введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Также сообщается об ограничениях, временно введенных в Геленджике.
При атаке ВСУ в Севастополе повреждена многоэтажка - ранены 9 человек
 
