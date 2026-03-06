https://crimea.ria.ru/20260306/aeroporty-krasnodara-i-gelendzhika-vremenno-prekratili-rabotu-1153740327.html
Аэропорты Краснодара и Геленджика временно прекратили работу
Аэропорты Краснодара и Геленджика временно прекратили работу - РИА Новости Крым, 06.03.2026
Аэропорты Краснодара и Геленджика временно прекратили работу
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Краснодара, сообщает Росавиация. РИА Новости Крым, 06.03.2026
2026-03-06T06:47
2026-03-06T06:47
2026-03-06T06:48
аэропорт
краснодар
геленджик
росавиация
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/01/1119005779_0:0:3116:1753_1920x0_80_0_0_b946d0067964c51a1106e3132d5a745e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Краснодара, сообщает Росавиация."Аэропорт Краснодара "Пашковский": введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.Также сообщается об ограничениях, временно введенных в Геленджике.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260306/pri-atake-vsu-v-sevastopole-povrezhdena-mnogoetazhka---raneny-9-chelovek-1153740000.html
краснодар
геленджик
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/01/1119005779_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2a8e236b4d715eb864512adf079f2b53.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аэропорт, краснодар, геленджик, росавиация, новости
Аэропорты Краснодара и Геленджика временно прекратили работу
Аэропорты Краснодара и Геленджика временно прекратили работу - Росавиация
06:47 06.03.2026 (обновлено: 06:48 06.03.2026)