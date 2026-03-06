https://crimea.ria.ru/20260306/aeroport-krasnodara-ostanovil-priem-i-vypusk-vozdushnykh-sudov-1153755950.html
Аэропорт Краснодара остановил прием и выпуск самолетов
Аэропорт Краснодара остановил прием и выпуск самолетов - РИА Новости Крым, 06.03.2026
Аэропорт Краснодара остановил прием и выпуск самолетов
Аэропорт Краснодара временно ограничил прием и выпуск воздушных судов в целях безопасности, сообщает в пятницу днем пресс-служба Росавиации. РИА Новости Крым, 06.03.2026
2026-03-06T15:59
2026-03-06T15:59
2026-03-06T16:00
краснодарский край
новости
краснодар
аэропорт
росавиация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/01/1119005779_0:0:3116:1753_1920x0_80_0_0_b946d0067964c51a1106e3132d5a745e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Аэропорт Краснодара временно ограничил прием и выпуск воздушных судов в целях безопасности, сообщает в пятницу днем пресс-служба Росавиации.В Росавиации подчеркивают, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.Кроме того, на территории Туапсинского округа объявлена угроза авиационной атаки. Жителей и гостей региона призвали сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности. Ранее в пятницу в Севастополе зазвучали сирены - в регионе объявили воздушную тревогу, информировал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Сейчас тревогу отменили.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
краснодарский край
краснодар
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/01/1119005779_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2a8e236b4d715eb864512adf079f2b53.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, новости, краснодар, аэропорт, росавиация
Аэропорт Краснодара остановил прием и выпуск самолетов
Аэропорт Краснодара временно ограничил прием и выпуск воздушных судов – Росавиация
15:59 06.03.2026 (обновлено: 16:00 06.03.2026)