Аэропорт Краснодара остановил прием и выпуск самолетов

Аэропорт Краснодара остановил прием и выпуск самолетов

2026-03-06T15:59

2026-03-06T15:59

2026-03-06T16:00

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Аэропорт Краснодара временно ограничил прием и выпуск воздушных судов в целях безопасности, сообщает в пятницу днем пресс-служба Росавиации.В Росавиации подчеркивают, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.Кроме того, на территории Туапсинского округа объявлена угроза авиационной атаки. Жителей и гостей региона призвали сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности. Ранее в пятницу в Севастополе зазвучали сирены - в регионе объявили воздушную тревогу, информировал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Сейчас тревогу отменили.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2026

