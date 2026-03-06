Рейтинг@Mail.ru
Аэропорт Краснодара остановил прием и выпуск самолетов - РИА Новости Крым, 06.03.2026
Аэропорт Краснодара остановил прием и выпуск самолетов
Аэропорт Краснодара остановил прием и выпуск самолетов - РИА Новости Крым, 06.03.2026
Аэропорт Краснодара остановил прием и выпуск самолетов
Аэропорт Краснодара временно ограничил прием и выпуск воздушных судов в целях безопасности, сообщает в пятницу днем пресс-служба Росавиации. РИА Новости Крым, 06.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Аэропорт Краснодара временно ограничил прием и выпуск воздушных судов в целях безопасности, сообщает в пятницу днем пресс-служба Росавиации.В Росавиации подчеркивают, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.Кроме того, на территории Туапсинского округа объявлена угроза авиационной атаки. Жителей и гостей региона призвали сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности. Ранее в пятницу в Севастополе зазвучали сирены - в регионе объявили воздушную тревогу, информировал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Сейчас тревогу отменили.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Аэропорт Краснодара остановил прием и выпуск самолетов

Аэропорт Краснодара временно ограничил прием и выпуск воздушных судов – Росавиация

15:59 06.03.2026 (обновлено: 16:00 06.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Аэропорт Краснодара временно ограничил прием и выпуск воздушных судов в целях безопасности, сообщает в пятницу днем пресс-служба Росавиации.
"Аэропорт Краснодар (Пашковский). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", – сказано в сообщении.
В Росавиации подчеркивают, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Кроме того, на территории Туапсинского округа объявлена угроза авиационной атаки. Жителей и гостей региона призвали сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.
Ранее в пятницу в Севастополе зазвучали сирены - в регионе объявили воздушную тревогу, информировал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Сейчас тревогу отменили.
