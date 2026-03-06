https://crimea.ria.ru/20260306/Zhvanetskiy-VRossii-nuzhno-zhit-bystro_-1118021981.html

"В России нужно жить быстро!" – ко дню рождения Михаила Жванецкого

"В России нужно жить быстро!" – ко дню рождения Михаила Жванецкого - РИА Новости Крым, 06.03.2026

"В России нужно жить быстро!" – ко дню рождения Михаила Жванецкого

6 марта Михаилу Жванецкому исполнилось бы 92 года. Он ушел из жизни в 2020 году. РИА Новости Крым вспоминает о жизни и творчестве "народного сатирика". РИА Новости Крым, 06.03.2026

2026-03-06T09:45

2026-03-06T09:45

2026-03-06T09:45

культура

общество

михаил жванецкий

утраты

россия

одесса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111802/15/1118021524_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e90ac36d676cd4b5a2982539fa91cbec.jpg

6 марта Михаилу Жванецкому исполнилось бы 92 года. Он ушел из жизни в 2020 году. РИА Новости Крым вспоминает о жизни и творчестве "народного сатирика".Михаил Михайлович Жванецкий – не просто человек. Это явление. Черта нашей жизни, ставшая уже классикой. И даже не столько в литературе и на эстраде, сколько в культуре и социуме. Рожденный в медицинской семье человек с логическим мышлением (окончил Одесский институт инженеров морского флота), он обладал гением, который, согласно другому классику, друг парадоксов.Парадоксы эти взяты из жизни, из подслушанного на одесском рынке (о, сколько литераторов подслушали там шелест вечности!), в высоких кабинетах и коридорах перед этими кабинетами, на прокуренных кухнях.Одессы в Жванецком много. Но это не Одесса "Ликвидации", а Одесса технической интеллигенции. Она так понравилась коренному москвичу Аркадию Райкину, что тот на многие годы взял Жванецкого к себе литредактором и автором.Парадоксы Жванецкого, коих хватило не только Райкину, Карцеву и Ильченко, но и самому Жванецкому, переплавлены, приправлены перцем и жизнью, созрели в его знаменитом и, видимо, бездонном литературном портфеле.И вот они пошли в народ. Да так пошли, что не остановишь! Большой писатель малых произведений.Уже мало кто помнит, где Жванецкий, а где – народное творчество. Фраза стала крылатой, взлетела после долгого пути, а автор затерялся в народной памяти...Жванецкого можно открывать как автора, как явление и… как глоток свежего воздуха.– Чистая совесть – признак плохой памяти.– Жизнь коротка. И надо уметь. Надо уметь уходить с плохого фильма. Бросать плохую книгу. Уходить от плохого человека.– Мудрость не всегда приходит с возрастом. Бывает, что возраст приходит один.– Если вам говорят, что вы многогранная личность, – не обольщайтесь. Может быть, имеется в виду, что вы гад, сволочь и паразит одновременно.– Если вам долго не звонят родственники или друзья, значит, у них все хорошо.– Юмор – это редкое состояние талантливого человека и талантливого времени, когда ты весел и умен одновременно.– Не готовы наши люди. Жить еще не готовы. Помирать не хотят, а жить не готовы.– Не смог предотвратить – возглавь!– Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно.– Да мы в американских выборах участвуем больше, чем в российских. Мы же выбирали Обаму всей страной.– Ребята, если уж мы по горло в дерьме, возьмемся за руки.– У меня в Склифосовского все свои, а у него в гараже – никого. Я уже хожу, а он еще рихтует...– Только в день рожденья узнаешь, сколько в мире ненужных вещей.– В России нужно жить быстро! Чтобы успеть до прихода милиционера, революционера и врача.Читайте также на РИА Новости Крым:"Обязательно улыбаться": последние слова Михаила Жванецкого"Вокруг Миши было светло" – Познер о ЖванецкомВ Одессе изуродовали граффити с героями "Ликвидации"

россия

одесса

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

культура, общество, михаил жванецкий, утраты, россия, одесса