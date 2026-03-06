Рейтинг@Mail.ru
68 дронов ВСУ сбиты над Крымом и акваторией Черного и Азовского морей - РИА Новости Крым, 06.03.2026
68 дронов ВСУ сбиты над Крымом и акваторией Черного и Азовского морей
68 дронов ВСУ сбиты над Крымом и акваторией Черного и Азовского морей - РИА Новости Крым, 06.03.2026
68 дронов ВСУ сбиты над Крымом и акваторией Черного и Азовского морей
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 83 украинских беспилотника над Крымом, Воронежской, Курской, Астраханской, Белгородской областями,... РИА Новости Крым, 06.03.2026
2026-03-06T07:22
2026-03-06T07:44
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 марта - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 83 украинских беспилотника над Крымом, Воронежской, Курской, Астраханской, Белгородской областями, Краснодарским краем, Азовским и Чёрным морями, сообщили в Минобороны РФ.Отмечается, что 56 них были уничтожены над Крымом, по семь - над Воронежской областью и Азовским морем, пять - над Черным морем."Четыре БПЛА - над территорией Курской области, два БПЛА - над территорией Краснодарского края, один БПЛА - над территорией Астраханской области, один БПЛА - над территорией Белгородской области", - добавили в МО РФ.
крым
68 дронов ВСУ сбиты над Крымом и акваторией Черного и Азовского морей

07:22 06.03.2026 (обновлено: 07:44 06.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 марта - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 83 украинских беспилотника над Крымом, Воронежской, Курской, Астраханской, Белгородской областями, Краснодарским краем, Азовским и Чёрным морями, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 83 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 56 них были уничтожены над Крымом, по семь - над Воронежской областью и Азовским морем, пять - над Черным морем.
"Четыре БПЛА - над территорией Курской области, два БПЛА - над территорией Краснодарского края, один БПЛА - над территорией Астраханской области, один БПЛА - над территорией Белгородской области", - добавили в МО РФ.
Все об атаке ВСУ на Севастополь в ночь на 6 марта 2026 года читайте по ссылке >>
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
