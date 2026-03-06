https://crimea.ria.ru/20260306/56-dronov-vsu-sbity-nad-krymom-1153740872.html

68 дронов ВСУ сбиты над Крымом и акваторией Черного и Азовского морей

68 дронов ВСУ сбиты над Крымом и акваторией Черного и Азовского морей - РИА Новости Крым, 06.03.2026

68 дронов ВСУ сбиты над Крымом и акваторией Черного и Азовского морей

Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 83 украинских беспилотника над Крымом, Воронежской, Курской, Астраханской, Белгородской областями,... РИА Новости Крым, 06.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 марта - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 83 украинских беспилотника над Крымом, Воронежской, Курской, Астраханской, Белгородской областями, Краснодарским краем, Азовским и Чёрным морями, сообщили в Минобороны РФ.Отмечается, что 56 них были уничтожены над Крымом, по семь - над Воронежской областью и Азовским морем, пять - над Черным морем."Четыре БПЛА - над территорией Курской области, два БПЛА - над территорией Краснодарского края, один БПЛА - над территорией Астраханской области, один БПЛА - над территорией Белгородской области", - добавили в МО РФ.Все об атаке ВСУ на Севастополь в ночь на 6 марта 2026 года читайте по ссылке >>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

