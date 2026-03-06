Рейтинг@Mail.ru
12-летний ребенок ранен в голову при атаке на Севастополь - РИА Новости Крым, 06.03.2026
12-летний ребенок ранен в голову при атаке на Севастополь
12-летний ребенок ранен в голову при атаке на Севастополь - РИА Новости Крым, 06.03.2026
12-летний ребенок ранен в голову при атаке на Севастополь
12-летний мальчик и пожилой мужчина получили ранения при атаке ВСУ по Севастополю. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 06.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. 12-летний мальчик и пожилой мужчина получили ранения при атаке ВСУ по Севастополю. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.В городе в четверг воздушная тревога была объявлена в 22:34. Сирены звучали час. Над Севастополем сбили три воздушные цели. Обломки повредили газовую трубу и электроподстанцию. Жители нескольких улиц остались без света.Кроме того, по данным спасательной службы, на улице Героев Подводников после падения обломков БПЛА произошел пожар на территории колледжа. Специалисты уже на месте. В здании общежития колледжа на Ефремова выбиты стекла. В районе улицы Ивана Яцуненко осколок от сбитого БПЛА попал в газовую трубу. В школе №50 на генерала Жидилова выбиты стекла, добавил Развожаев.Он уточнил, что обломки от сбитой воздушной цели повредили распределительное устройство на одной из подстанций. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
12-летний ребенок ранен в голову при атаке на Севастополь

В Севастополе при атаке ВСУ ранены 12-летний ребенок и пожилой мужчина - Развожаев

00:02 06.03.2026 (обновлено: 00:12 06.03.2026)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция и скорая помощь
Полиция и скорая помощь - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. 12-летний мальчик и пожилой мужчина получили ранения при атаке ВСУ по Севастополю. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
В городе в четверг воздушная тревога была объявлена в 22:34. Сирены звучали час. Над Севастополем сбили три воздушные цели. Обломки повредили газовую трубу и электроподстанцию. Жители нескольких улиц остались без света.
"В результате атаки ВСУ, по предварительной информации, 12-летний мальчик получил осколочное ранение в голову в районе улицы Ефремова. В районе Жидилова ударной волной выбило окна в одном из многоквартирных домов и мужчина получил травму", - написал он в Telegram.
Кроме того, по данным спасательной службы, на улице Героев Подводников после падения обломков БПЛА произошел пожар на территории колледжа. Специалисты уже на месте. В здании общежития колледжа на Ефремова выбиты стекла. В районе улицы Ивана Яцуненко осколок от сбитого БПЛА попал в газовую трубу. В школе №50 на генерала Жидилова выбиты стекла, добавил Развожаев.
Он уточнил, что обломки от сбитой воздушной цели повредили распределительное устройство на одной из подстанций.

"Сейчас электроснабжение восстановлено в центральной части города и в районе Стрелецкой бухты. В ближайшие часы будет восстановлено электроснабжение оставшихся потребителей на генерала Острякова, Хрусталева, Проспекте Победы и Жидилова", - заключил губернатор.

Лента новостейМолния