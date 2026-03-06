https://crimea.ria.ru/20260306/12-letniy-rebenok-ranen-v-golovu-pri-atake-na-sevastopol-1153738753.html

12-летний ребенок ранен в голову при атаке на Севастополь

12-летний ребенок ранен в голову при атаке на Севастополь - РИА Новости Крым, 06.03.2026

12-летний ребенок ранен в голову при атаке на Севастополь

12-летний мальчик и пожилой мужчина получили ранения при атаке ВСУ по Севастополю. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 06.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. 12-летний мальчик и пожилой мужчина получили ранения при атаке ВСУ по Севастополю. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.В городе в четверг воздушная тревога была объявлена в 22:34. Сирены звучали час. Над Севастополем сбили три воздушные цели. Обломки повредили газовую трубу и электроподстанцию. Жители нескольких улиц остались без света.Кроме того, по данным спасательной службы, на улице Героев Подводников после падения обломков БПЛА произошел пожар на территории колледжа. Специалисты уже на месте. В здании общежития колледжа на Ефремова выбиты стекла. В районе улицы Ивана Яцуненко осколок от сбитого БПЛА попал в газовую трубу. В школе №50 на генерала Жидилова выбиты стекла, добавил Развожаев.Он уточнил, что обломки от сбитой воздушной цели повредили распределительное устройство на одной из подстанций. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

