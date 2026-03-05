https://crimea.ria.ru/20260305/zhitelya-kryma-prigovorili-k-dvum-godam-za-ekstremizm-v-sotssetyakh-1153724556.html
Жителя Крыма приговорили к двум годам за экстремизм в соцсетях
СИМФЕРОПОЛЬ,5 мар – РИА Новости Крым. Житель Крыма признан виновным в публичных призывах в социальных сетях к осуществлению насилия над русскими. Об этом сообщили в УФСБ России по Крыму и Севастополю.Следствие установило, что мужчина 1977 года рождения со своей личной страницы в "Telegram" разместил в открытом доступе комментарии, содержащие призывы к насилию по отношению к русским. Противоправные действия мужчины пресекли сотрудники Пограничного управления ФСБ по РК.Суд признал крымчанина виновным в инкриминируемом преступлении приговорил к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.Ранее сообщалось, что за публичные призывы к убийству русских в соцсетях возбуждено уголовное дело на 31-летнего жителя Севастополя. Использование аккаунта с псевдонимом не помогло мужчине избежать предусмотренной законом ответственности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Задание за 4 тысячи рублей: крымчанин ответит за работу на СБУЗа призывы разрушить Крымский мост севастопольцу грозит до 7 летКрымчанин получил три года колонии за экстремистские публикации в сети
15:10 05.03.2026 (обновлено: 15:11 05.03.2026)