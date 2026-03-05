Рейтинг@Mail.ru
Жителя Крыма приговорили к двум годам за экстремизм в соцсетях - РИА Новости Крым, 05.03.2026
Жителя Крыма приговорили к двум годам за экстремизм в соцсетях
Жителя Крыма приговорили к двум годам за экстремизм в соцсетях - РИА Новости Крым, 05.03.2026
Жителя Крыма приговорили к двум годам за экстремизм в соцсетях
Житель Крыма признан виновным в публичных призывах в социальных сетях к осуществлению насилия над русскими. Об этом сообщили в УФСБ России по Крыму и... РИА Новости Крым, 05.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ,5 мар – РИА Новости Крым. Житель Крыма признан виновным в публичных призывах в социальных сетях к осуществлению насилия над русскими. Об этом сообщили в УФСБ России по Крыму и Севастополю.Следствие установило, что мужчина 1977 года рождения со своей личной страницы в "Telegram" разместил в открытом доступе комментарии, содержащие призывы к насилию по отношению к русским. Противоправные действия мужчины пресекли сотрудники Пограничного управления ФСБ по РК.Суд признал крымчанина виновным в инкриминируемом преступлении приговорил к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.Ранее сообщалось, что за публичные призывы к убийству русских в соцсетях возбуждено уголовное дело на 31-летнего жителя Севастополя. Использование аккаунта с псевдонимом не помогло мужчине избежать предусмотренной законом ответственности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Задание за 4 тысячи рублей: крымчанин ответит за работу на СБУЗа призывы разрушить Крымский мост севастопольцу грозит до 7 летКрымчанин получил три года колонии за экстремистские публикации в сети
Жителя Крыма приговорили к двум годам за экстремизм в соцсетях

Житель Крыма приговорен к двум годам за призывы к насилию в соцсетях

15:10 05.03.2026 (обновлено: 15:11 05.03.2026)
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ,5 мар – РИА Новости Крым. Житель Крыма признан виновным в публичных призывах в социальных сетях к осуществлению насилия над русскими. Об этом сообщили в УФСБ России по Крыму и Севастополю.
Следствие установило, что мужчина 1977 года рождения со своей личной страницы в "Telegram" разместил в открытом доступе комментарии, содержащие призывы к насилию по отношению к русским. Противоправные действия мужчины пресекли сотрудники Пограничного управления ФСБ по РК.

"Следственным отделом УФСБ в отношении указанного гражданина возбуждено и расследовано уголовное дело по признакам преступления, статьей "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности", говорится в сообщении.

Суд признал крымчанина виновным в инкриминируемом преступлении приговорил к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.
Ранее сообщалось, что за публичные призывы к убийству русских в соцсетях возбуждено уголовное дело на 31-летнего жителя Севастополя. Использование аккаунта с псевдонимом не помогло мужчине избежать предусмотренной законом ответственности.
