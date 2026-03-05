https://crimea.ria.ru/20260305/zelenskiy-publichno-prigrozil-natravit-boevikov-vsu-na-orbana-1153730979.html

Зеленский публично пригрозил натравить боевиков ВСУ на Орбана

владимир зеленский

виктор орбан

украина

политика

венгрия

европейский союз (ес)

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/06/1148543205_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_89ae49b9646909729e1d45f4ce3d9e86.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский публично пригрозил венгерскому премьеру Виктору Орбану натравить на него боевиков ВСУ, если Будапешт продолжит блокировать выделение кредита ЕС для Украины в размере 90 миллиардов евро. Об этом глава киевского режима заявил на одном из совещаний, кадры которого опубликовали украинские СМИ.В декабре 2025 года по итогам саммита Евросоюз временно отказался от изъятия российских активов и решил предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета. Первый транш кредита должен быть перечислен не позднее второго полугодия 2026 года.Венгрия в феврале этого года заблокировала принятие 20-го пакета антироссийских санкций и кредит на 90 миллиардов евро Украине из-за остановки Киевом работы нефтепровода "Дружба". Глава МИД страны Петр Сийярто ранее заявил, что Киев не получит кредит до тех пор, пока Украина блокирует транзит нефти по "Дружбе".Венгрия и Словакия лишились поставок по "Дружбе" в конце января 2026 года. Украинские власти не возобновляют его транспортировку в Европу, ссылаясь на повреждения объекта из-за "атак России".Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Киев перекрыл транзит по надуманным причинам. Будапешт и Братислава попросили Хорватию открыть транзит нефти из России.Также Будапешт заявил об отказе поддерживать дальнейшее финансирование Киева. Заявление прозвучало на фоне блокировки Венгрией решения Евросоюза о выделении Украине кредита на 90 миллиардов евро.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шантаж по "Дружбе" – Зеленский выпрашивает перемирие Кость в горле: кто и зачем срежиссировал конфликт Зеленского и Орбана Демонстрация "потужности": что прячет Зеленский за хамством Орбану

украина

венгрия

