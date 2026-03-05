https://crimea.ria.ru/20260305/zelenskiy-peregovory-po-ukraine-mogut-otlozhit-na-fone-situatsii-v-irane-1153723286.html
Зеленский: переговоры по Украине могут отложить на фоне ситуации в Иране
Зеленский: переговоры по Украине могут отложить на фоне ситуации в Иране - РИА Новости Крым, 05.03.2026
Зеленский: переговоры по Украине могут отложить на фоне ситуации в Иране
Трехсторонние переговоры по Украине могут быть перенесены из-за конфликта на Ближнем Востоке. Такое заявление интервью итальянскому телеканалу Rainews24 сделал... РИА Новости Крым, 05.03.2026
2026-03-05T14:33
2026-03-05T14:33
2026-03-05T14:33
владимир зеленский
украина
переговоры
иран
обострение между израилем и ираном
обострение между ираном и сша
политика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0d/1153188231_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_3d1ad0e65da049d62331f46ee91569f5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Трехсторонние переговоры по Украине могут быть перенесены из-за конфликта на Ближнем Востоке. Такое заявление интервью итальянскому телеканалу Rainews24 сделал глава киевского режима Владимир Зеленский.Ранее он сообщал, что очередной раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины предварительно запланирован на 5–8 марта в Абу-Даби.В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что говорить о дальнейших перспективах трехсторонних переговоров по Украине трудно, пока главные и содержательные договоренности не достигнуты.2 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия анализирует ситуацию после атаки США и Израиля на Иран и делает выводы о переговорах по Украине, продолжая работу в интересах страны.В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты переговорных групп Москвы, Вашингтона и Киева по украинскому урегулированию. Третий по счету раунд трехсторонних переговоров прошел в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский, который назвал процесс сложным, но деловым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Дух Анкориджа" испаряется – ЛавровУкраина может остаться без ракет из-за эскалации вокруг Ирана - ЗеленскийСвязанные одной целью: зачем Трамп атакует Иран на фоне переговоров с РФ
украина
иран
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0d/1153188231_51:0:1704:1240_1920x0_80_0_0_e0645843b5f229455661ab54e6d7d9ab.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, украина, переговоры, иран, обострение между израилем и ираном, обострение между ираном и сша, политика, новости
Зеленский: переговоры по Украине могут отложить на фоне ситуации в Иране
Зеленский допустил перенос переговоров по Украине из-за конфликта на Ближнем Востоке