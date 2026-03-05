Рейтинг@Mail.ru
Зеленский: переговоры по Украине могут отложить на фоне ситуации в Иране - РИА Новости Крым, 05.03.2026
Зеленский: переговоры по Украине могут отложить на фоне ситуации в Иране
Зеленский: переговоры по Украине могут отложить на фоне ситуации в Иране - РИА Новости Крым, 05.03.2026
Зеленский: переговоры по Украине могут отложить на фоне ситуации в Иране
Трехсторонние переговоры по Украине могут быть перенесены из-за конфликта на Ближнем Востоке. Такое заявление интервью итальянскому телеканалу Rainews24 сделал... РИА Новости Крым, 05.03.2026
2026-03-05T14:33
2026-03-05T14:33
владимир зеленский
украина
переговоры
иран
обострение между израилем и ираном
обострение между ираном и сша
политика
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Трехсторонние переговоры по Украине могут быть перенесены из-за конфликта на Ближнем Востоке. Такое заявление интервью итальянскому телеканалу Rainews24 сделал глава киевского режима Владимир Зеленский.Ранее он сообщал, что очередной раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины предварительно запланирован на 5–8 марта в Абу-Даби.В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что говорить о дальнейших перспективах трехсторонних переговоров по Украине трудно, пока главные и содержательные договоренности не достигнуты.2 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия анализирует ситуацию после атаки США и Израиля на Иран и делает выводы о переговорах по Украине, продолжая работу в интересах страны.В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты переговорных групп Москвы, Вашингтона и Киева по украинскому урегулированию. Третий по счету раунд трехсторонних переговоров прошел в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский, который назвал процесс сложным, но деловым.
украина
иран
владимир зеленский, украина, переговоры, иран, обострение между израилем и ираном, обострение между ираном и сша, политика, новости
Зеленский: переговоры по Украине могут отложить на фоне ситуации в Иране

Зеленский допустил перенос переговоров по Украине из-за конфликта на Ближнем Востоке

14:33 05.03.2026
 
Трехсторонние переговоры России, Украины и США
Трехсторонние переговоры России, Украины и США - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Трехсторонние переговоры по Украине могут быть перенесены из-за конфликта на Ближнем Востоке. Такое заявление интервью итальянскому телеканалу Rainews24 сделал глава киевского режима Владимир Зеленский.
"Переговоры продолжаются. Ночью мы поговорили с США, потому что именно они приглашают Украину и Россию (на встречу – ред.). Возможно, место проведения саммита будет изменено, а дата будет отложена на несколько дней из-за войны на Ближнем Востоке", – цитирует Зеленского РИА Новости.
Ранее он сообщал, что очередной раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины предварительно запланирован на 5–8 марта в Абу-Даби.
В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что говорить о дальнейших перспективах трехсторонних переговоров по Украине трудно, пока главные и содержательные договоренности не достигнуты.
2 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия анализирует ситуацию после атаки США и Израиля на Иран и делает выводы о переговорах по Украине, продолжая работу в интересах страны.
В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты переговорных групп Москвы, Вашингтона и Киева по украинскому урегулированию. Третий по счету раунд трехсторонних переговоров прошел в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский, который назвал процесс сложным, но деловым.
Владимир ЗеленскийУкраинаПереговорыИранОбострение между Израилем и ИраномОбострение между Ираном и СШАПолитикаНовости
 
