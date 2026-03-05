"За пределами всех границ" – Сийярто об угрозах Зеленского в адрес Орбана
© AP Photo Petros KaradjiasМинистр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. Угрозы главы киевского режима Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана являются шантажом и вышли за пределы всех границ. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Зеленский в четверг публично пригрозил венгерскому премьеру Виктору Орбану натравить на него боевиков ВСУ, если Будапешт продолжит блокировать выделение кредита ЕС для Украины в размере 90 миллиардов евро.
"Это за пределами всех границ. Это Украина, эта украинская "культура", этим человеком восхищаются в Брюсселе, эту страну хотят впустить в Евросоюз", – цитирует РИА Новости фрагмент заявления Сийярто.
Глава МИД Венгрии также подчеркнул, что "никто не может угрожать Венгрии и венгерскому премьер-министру" только потому, что Будапешт не хочет финансировать конфликт на Украине и платить более высокие цены за энергоносители из-за Киева.
Зеленский уже неоднократно ранее оскорбительно высказывался в адрес венгерского премьера Орбана. Так, выступая на конференции по безопасности в Мюнхене, глава киевского режима заявил, что тот "думает о росте своего живота, а не армии". В ответ венгерский политик поблагодарил Зеленского за возможность всем оценить, насколько уместно принимать Украину в ЕС.
Глава киевского режима является марионеткой более крупных держав, ему поручено "уронить" рейтинги Орбана перед предстоящими парламентскими выборами в Венгрии, оценивал ранее хамство Зеленского российский общественный и политический деятель, писатель и публицист Николай Стариков.
