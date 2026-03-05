https://crimea.ria.ru/20260305/yavlyayutsya-li-peregovory-po-ukraine-shirmoy-dlya-ssha--otvet-lavrova-1153709294.html

Являются ли переговоры по Украине "ширмой" для США – ответ Лаврова

Являются ли переговоры по Украине "ширмой" для США – ответ Лаврова

Россия не считает, что переговоры по украинскому урегулированию с участием США являются "ширмой". Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на посольском... РИА Новости Крым, 05.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Россия не считает, что переговоры по украинскому урегулированию с участием США являются "ширмой". Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на посольском круглом столе по теме урегулирования конфликта на Украине.Как отметил министр, некоторые российские политики, политологи, депутаты Госдумы сейчас напоминают, что США тоже вели переговоры с Венесуэлой и Ираном, и в результате эти страны подверглись американской агрессии. В этой связи аналитики и политические деятели в РФ, по словам Лаврова, начинают "проводить параллели и задавать вопросы", чем могут закончиться переговоры США с Россией по Украине.В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты переговорных групп Москвы, Вашингтона и Киева по украинскому урегулированию. Третий по счету раунд трехсторонних переговоров прошел в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский, который назвал процесс сложным, но деловым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что может сорвать переговоры по Украине между США и Россией из-за ИранаВозможная встреча Путина и Зеленского – эксперт оценил шансыСША планируют заключить соглашение по Украине до июля - СМИ

