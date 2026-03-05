Рейтинг@Mail.ru
Являются ли переговоры по Украине "ширмой" для США – ответ Лаврова - РИА Новости Крым, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260305/yavlyayutsya-li-peregovory-po-ukraine-shirmoy-dlya-ssha--otvet-lavrova-1153709294.html
Являются ли переговоры по Украине "ширмой" для США – ответ Лаврова
Являются ли переговоры по Украине "ширмой" для США – ответ Лаврова - РИА Новости Крым, 05.03.2026
Являются ли переговоры по Украине "ширмой" для США – ответ Лаврова
Россия не считает, что переговоры по украинскому урегулированию с участием США являются "ширмой". Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на посольском... РИА Новости Крым, 05.03.2026
2026-03-05T12:29
2026-03-05T12:29
переговоры
сша
новости
в мире
украина
сергей лавров
министерство иностранных дел рф (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0d/1153188231_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_3d1ad0e65da049d62331f46ee91569f5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Россия не считает, что переговоры по украинскому урегулированию с участием США являются "ширмой". Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на посольском круглом столе по теме урегулирования конфликта на Украине.Как отметил министр, некоторые российские политики, политологи, депутаты Госдумы сейчас напоминают, что США тоже вели переговоры с Венесуэлой и Ираном, и в результате эти страны подверглись американской агрессии. В этой связи аналитики и политические деятели в РФ, по словам Лаврова, начинают "проводить параллели и задавать вопросы", чем могут закончиться переговоры США с Россией по Украине.В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты переговорных групп Москвы, Вашингтона и Киева по украинскому урегулированию. Третий по счету раунд трехсторонних переговоров прошел в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский, который назвал процесс сложным, но деловым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что может сорвать переговоры по Украине между США и Россией из-за ИранаВозможная встреча Путина и Зеленского – эксперт оценил шансыСША планируют заключить соглашение по Украине до июля - СМИ
сша
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0d/1153188231_51:0:1704:1240_1920x0_80_0_0_e0645843b5f229455661ab54e6d7d9ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
переговоры, сша, новости, в мире, украина, сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф)
Являются ли переговоры по Украине "ширмой" для США – ответ Лаврова

Россия не считает "ширмой" переговоры по Украине с участием США – Лавров

12:29 05.03.2026
 
© РИА Новости КрымТрехсторонние переговоры России, Украины и США
Трехсторонние переговоры России, Украины и США - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Россия не считает, что переговоры по украинскому урегулированию с участием США являются "ширмой". Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на посольском круглом столе по теме урегулирования конфликта на Украине.
Как отметил министр, некоторые российские политики, политологи, депутаты Госдумы сейчас напоминают, что США тоже вели переговоры с Венесуэлой и Ираном, и в результате эти страны подверглись американской агрессии. В этой связи аналитики и политические деятели в РФ, по словам Лаврова, начинают "проводить параллели и задавать вопросы", чем могут закончиться переговоры США с Россией по Украине.
"Мы сейчас не видим оснований подозревать, что эти переговоры тоже являются ширмой. Не видим, поскольку мы находимся в прямом контакте с американскими коллегами", – сказал глава МИД РФ.
В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты переговорных групп Москвы, Вашингтона и Киева по украинскому урегулированию. Третий по счету раунд трехсторонних переговоров прошел в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский, который назвал процесс сложным, но деловым.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Что может сорвать переговоры по Украине между США и Россией из-за Ирана
Возможная встреча Путина и Зеленского – эксперт оценил шансы
США планируют заключить соглашение по Украине до июля - СМИ
 
ПереговорыСШАНовостиВ миреУкраинаСергей ЛавровМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:14Что с бензином в Крыму – власти назвали причину сбоев
14:04Гражданин Румынии получил 15 лет за шпионаж на Кубани в пользу Киева
13:57Новости СВО: армия России поразила 152 района скопления сил и техники ВСУ
13:45В Херсонской области жертвами ВСУ стали восемь мирных жителей
13:32Путин поздравил актрису Елену Яковлеву с юбилеем
13:21Аферисты украли у севастопольца 750 тысяч рублей: курьера будут судить
13:07Азербайджан оставляет за собой право на ответные действия по Ирану
12:57Переговоры по Украине: главные договоренности пока не достигнуты – Лавров
12:47Черноморский флот уничтожил четыре безэкипажных катера ВСУ
12:44Армия России освободила еще один населенный пункт в ДНР
12:37ВТБ: в феврале выдачи автокредитов в Крыму выросли на 35%
12:29Являются ли переговоры по Украине "ширмой" для США – ответ Лаврова
12:19Большая Алушта осталась без света из-за аварии
12:12Крымские полицейские пресекли наркотрафик из Евпатории
12:05"Дух Анкориджа" испаряется – Лавров
11:57Еще несколько иранских дронов упали в Нахичевани: один из них возле школы
11:41В России ОПГ попалась на хищении выплат у 24 бойцов спецоперации
11:38ВТБ: выдачи ипотеки с начала года в России выросли вдвое
11:33Разделяй и властвуй: Лавров назвал скрытую цель операции против Ирана
11:29В международном аэропорту Азербайджана взорвался запущенный из Ирана дрон
Лента новостейМолния