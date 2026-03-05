Рейтинг@Mail.ru
Взыскание в режиме "цифры": россиян ждут изменения в системе ЖКХ - РИА Новости Крым, 05.03.2026
Взыскание в режиме "цифры": россиян ждут изменения в системе ЖКХ
Взыскание в режиме "цифры": россиян ждут изменения в системе ЖКХ - РИА Новости Крым, 05.03.2026
Взыскание в режиме "цифры": россиян ждут изменения в системе ЖКХ
В России к концу 2027 года планируют ввести механизм взыскания задолженности за жилищно-коммунальные услуги в электронном виде. Об этом сообщает РИА Новости со... РИА Новости Крым, 05.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. В России к концу 2027 года планируют ввести механизм взыскания задолженности за жилищно-коммунальные услуги в электронном виде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы правительства РФ.Внедрением нового механизма займутся Минстрой и Минцифры. По планам правительства, в четвертом квартале следующего года такой цифровой механизм должен заработать в полном объеме.На данный момент в ряде субъектов РФ действует эксперимент по онлайн-взысканию задолженности за "коммуналку". В рамках эксперимента поставщики услуг передают данные о просроченных платежах в ГИС ЖКХ. Затем в этой системе на основании информации из Росреестра, Социального фонда России и МВД сформируется пакет документов для обращения в мировой суд. После этого они в электронном виде поступят в систему ГАС "Правосудие", где содержится информация о судебных делах. Каждый этап будет сопровождаться уведомлением на портале "Госуслуги".Таким образом, весь процесс взыскания долгов будет происходить в электронном виде.Цель данной меры – сократить сроки взыскания задолженности и минимизировать бумажный документооборот.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как будет работать новый стандарт отчетности управляющих компаний Мишустин ответил на вопрос о росте тарифов ЖКХ в России ФАС нашла завышение коммунальных тарифов в регионах России
Взыскание в режиме "цифры": россиян ждут изменения в системе ЖКХ

Механизм взыскания долгов за ЖКХ в электронном виде введут в России в 2027 году

09:57 05.03.2026
 
© РИА Новости . Стрингер
Девушка записывает показания счетчика учета газа у себя дома.
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. В России к концу 2027 года планируют ввести механизм взыскания задолженности за жилищно-коммунальные услуги в электронном виде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы правительства РФ.
Внедрением нового механизма займутся Минстрой и Минцифры. По планам правительства, в четвертом квартале следующего года такой цифровой механизм должен заработать в полном объеме.
На данный момент в ряде субъектов РФ действует эксперимент по онлайн-взысканию задолженности за "коммуналку". В рамках эксперимента поставщики услуг передают данные о просроченных платежах в ГИС ЖКХ. Затем в этой системе на основании информации из Росреестра, Социального фонда России и МВД сформируется пакет документов для обращения в мировой суд. После этого они в электронном виде поступят в систему ГАС "Правосудие", где содержится информация о судебных делах. Каждый этап будет сопровождаться уведомлением на портале "Госуслуги".
Таким образом, весь процесс взыскания долгов будет происходить в электронном виде.
Цель данной меры – сократить сроки взыскания задолженности и минимизировать бумажный документооборот.
