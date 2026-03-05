https://crimea.ria.ru/20260305/vzyskanie-v-rezhime-tsifry-rossiyan-zhdut-izmeneniya-v-sisteme-zhkkh-1153705135.html

Взыскание в режиме "цифры": россиян ждут изменения в системе ЖКХ

2026-03-05T09:57

жкх

россия

новости

долги

цифровизация

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. В России к концу 2027 года планируют ввести механизм взыскания задолженности за жилищно-коммунальные услуги в электронном виде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы правительства РФ.Внедрением нового механизма займутся Минстрой и Минцифры. По планам правительства, в четвертом квартале следующего года такой цифровой механизм должен заработать в полном объеме.На данный момент в ряде субъектов РФ действует эксперимент по онлайн-взысканию задолженности за "коммуналку". В рамках эксперимента поставщики услуг передают данные о просроченных платежах в ГИС ЖКХ. Затем в этой системе на основании информации из Росреестра, Социального фонда России и МВД сформируется пакет документов для обращения в мировой суд. После этого они в электронном виде поступят в систему ГАС "Правосудие", где содержится информация о судебных делах. Каждый этап будет сопровождаться уведомлением на портале "Госуслуги".Таким образом, весь процесс взыскания долгов будет происходить в электронном виде.Цель данной меры – сократить сроки взыскания задолженности и минимизировать бумажный документооборот.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как будет работать новый стандарт отчетности управляющих компаний Мишустин ответил на вопрос о росте тарифов ЖКХ в России ФАС нашла завышение коммунальных тарифов в регионах России

россия

2026

