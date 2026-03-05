Взрывы и стрельба в Севастополе - власти сделали предупреждение

Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе до позднего вечера будут слышны взрывы и стрельба, это связано с учениями Черноморского флота, предупредил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 05.03.2026
2026-03-05T11:09
2026-03-05T11:09
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе до позднего вечера будут слышны взрывы и стрельба, это связано с учениями Черноморского флота, предупредил губернатор города Михаил Развожаев.Он уточнил, что военными запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. "Будут слышны неоднократные взрывы", - добавил глава города.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
11:09 05.03.2026
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымБолее 20 мин и снарядов времен ВОВ нашли у берегов Крыма в Азовском море
Более 20 мин и снарядов времен ВОВ нашли у берегов Крыма в Азовском море
© ГУ МЧС России по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе до позднего вечера будут слышны взрывы и стрельба, это связано с учениями Черноморского флота, предупредил губернатор города Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 23:00 в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной, Инкерманской и Казачьей бухт, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Лукулл, Качи флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами", - написал он в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что военными запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание.
"Будут слышны неоднократные взрывы", - добавил глава города.
В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.
