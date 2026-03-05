https://crimea.ria.ru/20260305/vzryvy-i-strelba-v-sevastopole---vlasti-sdelali-preduprezhdenie-1153706860.html
Взрывы и стрельба в Севастополе - власти сделали предупреждение
Взрывы и стрельба в Севастополе - власти сделали предупреждение
В Севастополе до позднего вечера будут слышны взрывы и стрельба, это связано с учениями Черноморского флота, предупредил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 05.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе до позднего вечера будут слышны взрывы и стрельба, это связано с учениями Черноморского флота, предупредил губернатор города Михаил Развожаев.Он уточнил, что военными запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. "Будут слышны неоднократные взрывы", - добавил глава города.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе до позднего вечера будут слышны взрывы и стрельба, это связано с учениями Черноморского флота, предупредил губернатор города Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 23:00 в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной, Инкерманской и Казачьей бухт, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Лукулл, Качи флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами", - написал он в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что военными запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание.
"Будут слышны неоднократные взрывы", - добавил глава города.
В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.
