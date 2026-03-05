https://crimea.ria.ru/20260305/vzryvy-i-strelba-v-sevastopole---vlasti-sdelali-preduprezhdenie-1153706860.html

Взрывы и стрельба в Севастополе - власти сделали предупреждение

Взрывы и стрельба в Севастополе - власти сделали предупреждение - РИА Новости Крым, 05.03.2026

Взрывы и стрельба в Севастополе - власти сделали предупреждение

В Севастополе до позднего вечера будут слышны взрывы и стрельба, это связано с учениями Черноморского флота, предупредил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 05.03.2026

2026-03-05T11:09

2026-03-05T11:09

2026-03-05T11:09

новости севастополя

севастополь

учения по гражданской обороне

чф рф (черноморский флот российской федерации)

безопасность республики крым и севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/15/1150322684_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_3842d82d65aa9d8b4fec91c5fbda4221.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе до позднего вечера будут слышны взрывы и стрельба, это связано с учениями Черноморского флота, предупредил губернатор города Михаил Развожаев.Он уточнил, что военными запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. "Будут слышны неоднократные взрывы", - добавил глава города.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости севастополя, севастополь, учения по гражданской обороне, чф рф (черноморский флот российской федерации), безопасность республики крым и севастополя