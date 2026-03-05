https://crimea.ria.ru/20260305/vtb-vydachi-ipoteki-s-nachala-goda-v-rossii-vyrosli-vdvoe-1153708087.html

ВТБ: выдачи ипотеки с начала года в России выросли вдвое

ВТБ: выдачи ипотеки с начала года в России выросли вдвое

Выдачи ипотеки с начала года в России выросли вдвое, до 722 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба ВТБ.

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. Выдачи ипотеки с начала года в России выросли вдвое, до 722 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба ВТБ.Отмечается, что на фоне изменений в господдержке структура спроса меняется. По итогам февраля, по оценкам ВТБ, доля рыночной ипотеки достигла 42% против 18% в январе."Аномальный январский спрос сформировал эффект "высокой базы", поэтому в феврале рынок ипотеки закономерно "остудился". Но затишье будет коротким: по нашим оценкам, в марте рынок может прибавить около 9%, приблизившись к 330 миллиардам рублей. Итоговый результат будет зависеть от того, насколько сильно сместился спрос. На фоне ажиотажа вокруг семейной ипотеки ускориться со сделками могли и те заемщики, которые подходили под условия госпрограммы и после их изменения", - прокомментировал старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин.Минфин РФ в октябре минувшего года сообщил, что с 1 февраля 2026 года в России заработают новые правила, согласно которым нельзя будет оформлять два льготных кредита по семейной ипотеке - по одному на каждого из супругов - теперь оба будут оформлены как созаемщики по ссуде. Также Минфин заявлял, что россияне, взявшие комбинированный кредит по льготным семейной, дальневосточной и арктической ипотекам, смогут рефинансировать ставку по его рыночной части, размер снижения будет зависеть от условий по рыночным программам банка.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

