ВТБ: в феврале выдачи автокредитов в Крыму выросли на 35%

ВТБ: в феврале выдачи автокредитов в Крыму выросли на 35%

2026-03-05T12:37

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. Жители Крыма в феврале 2026 года получили более 419 миллионов рублей кредитов на покупку новых и подержанных легковых автомобилей, что на 35% выше показателя января, сообщает ВТБ со ссылкой на свою статистику.По прогнозам ВТБ, по итогам 2026 года объем рынка автокредитования составит порядка 1,8 триллиона рублей, то есть на 5% выше результата 2025 года. "Таким образом, рынок стабилизируется после существенного прошлогоднего сокращения", - считают в банке.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

