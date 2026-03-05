https://crimea.ria.ru/20260305/vtb-v-fevrale-vydachi-avtokreditov-v-krymu-vyrosli-na-35-1153710724.html
ВТБ: в феврале выдачи автокредитов в Крыму выросли на 35%
2026-03-05T12:37
2026-03-05T12:37
2026-03-05T12:37
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0b/1153121406_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dba2fc83f0a8ba823a2c940d8b715ab1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. Жители Крыма в феврале 2026 года получили более 419 миллионов рублей кредитов на покупку новых и подержанных легковых автомобилей, что на 35% выше показателя января, сообщает ВТБ со ссылкой на свою статистику.
Как отметили в ВТБ, в целом по России банки в феврале выдали автокредитов на 106 миллиардов рублей - рост по сравнению с предыдущим месяцем составил 9%. По оценкам ВТБ, за этот период было оформлено порядка 70,2 тысячи кредитов на покупку легковых машин против 64,7 тысячи в январе. Средний чек при этом сохранился на уровне 1,5 миллиона рублей.
По прогнозам ВТБ, по итогам 2026 года объем рынка автокредитования составит порядка 1,8 триллиона рублей, то есть на 5% выше результата 2025 года.
"Таким образом, рынок стабилизируется после существенного прошлогоднего сокращения", - считают в банке.
