ВТБ: в феврале выдачи автокредитов в Крыму выросли на 35% - РИА Новости Крым, 05.03.2026
ВТБ: в феврале выдачи автокредитов в Крыму выросли на 35%
ВТБ: в феврале выдачи автокредитов в Крыму выросли на 35% - РИА Новости Крым, 05.03.2026
ВТБ: в феврале выдачи автокредитов в Крыму выросли на 35%
Жители Крыма в феврале 2026 года получили более 419 миллионов рублей кредитов на покупку новых и подержанных легковых автомобилей, что на 35% выше показателя... РИА Новости Крым, 05.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. Жители Крыма в феврале 2026 года получили более 419 миллионов рублей кредитов на покупку новых и подержанных легковых автомобилей, что на 35% выше показателя января, сообщает ВТБ со ссылкой на свою статистику.По прогнозам ВТБ, по итогам 2026 года объем рынка автокредитования составит порядка 1,8 триллиона рублей, то есть на 5% выше результата 2025 года. "Таким образом, рынок стабилизируется после существенного прошлогоднего сокращения", - считают в банке.
ВТБ: в феврале выдачи автокредитов в Крыму выросли на 35%

12:37 05.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. Жители Крыма в феврале 2026 года получили более 419 миллионов рублей кредитов на покупку новых и подержанных легковых автомобилей, что на 35% выше показателя января, сообщает ВТБ со ссылкой на свою статистику.
Как отметили в ВТБ, в целом по России банки в феврале выдали автокредитов на 106 миллиардов рублей - рост по сравнению с предыдущим месяцем составил 9%. По оценкам ВТБ, за этот период было оформлено порядка 70,2 тысячи кредитов на покупку легковых машин против 64,7 тысячи в январе. Средний чек при этом сохранился на уровне 1,5 миллиона рублей.
По прогнозам ВТБ, по итогам 2026 года объем рынка автокредитования составит порядка 1,8 триллиона рублей, то есть на 5% выше результата 2025 года.
"Таким образом, рынок стабилизируется после существенного прошлогоднего сокращения", - считают в банке.
