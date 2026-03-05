Рейтинг@Mail.ru
ВТБ: рефинансирование будет драйвером потребкредитования в 2026 году - РИА Новости Крым, 05.03.2026
ВТБ: рефинансирование будет драйвером потребкредитования в 2026 году
ВТБ: рефинансирование будет драйвером потребкредитования в 2026 году - РИА Новости Крым, 05.03.2026
ВТБ: рефинансирование будет драйвером потребкредитования в 2026 году
Из-за смягчения политики Банка России рефинансирование в этом году будет драйвером потребкредитования, сообщил старший вице-президент, руководитель департамента РИА Новости Крым, 05.03.2026
2026-03-05T17:24
2026-03-05T17:24
втб
общество
банк россии
экономика
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Из-за смягчения политики Банка России рефинансирование в этом году будет драйвером потребкредитования, сообщил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин."На фоне смягчения политики Центрального банка у заемщиков, которые брали кредиты на пике ставок, появилась реальная возможность снизить ежемесячный платеж и переплату. Этот запрос уже формируется, и люди начинают искать варианты оптимизировать расходы. По нашим оценкам, в этом году рефинансирование будет одним из драйверов потребкредитования", - сказал Охорзин, его слова приводит пресс-служба банка.Он добавил, что в банке прогнозируют по итогам года рост рынка в 1,6 раза - до 5,7 триллиона рублей.
втб, общество, банк россии, экономика

ВТБ: рефинансирование будет драйвером потребкредитования в 2026 году

17:24 05.03.2026
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкКредит
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Из-за смягчения политики Банка России рефинансирование в этом году будет драйвером потребкредитования, сообщил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.
"На фоне смягчения политики Центрального банка у заемщиков, которые брали кредиты на пике ставок, появилась реальная возможность снизить ежемесячный платеж и переплату. Этот запрос уже формируется, и люди начинают искать варианты оптимизировать расходы. По нашим оценкам, в этом году рефинансирование будет одним из драйверов потребкредитования", - сказал Охорзин, его слова приводит пресс-служба банка.
Он добавил, что в банке прогнозируют по итогам года рост рынка в 1,6 раза - до 5,7 триллиона рублей.
