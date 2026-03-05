https://crimea.ria.ru/20260305/vtb-refinansirovanie-budet-drayverom-potrebkreditovaniya-v-2026-godu-1153729343.html

ВТБ: рефинансирование будет драйвером потребкредитования в 2026 году

ВТБ: рефинансирование будет драйвером потребкредитования в 2026 году

Из-за смягчения политики Банка России рефинансирование в этом году будет драйвером потребкредитования, сообщил старший вице-президент, руководитель департамента РИА Новости Крым, 05.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Из-за смягчения политики Банка России рефинансирование в этом году будет драйвером потребкредитования, сообщил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин."На фоне смягчения политики Центрального банка у заемщиков, которые брали кредиты на пике ставок, появилась реальная возможность снизить ежемесячный платеж и переплату. Этот запрос уже формируется, и люди начинают искать варианты оптимизировать расходы. По нашим оценкам, в этом году рефинансирование будет одним из драйверов потребкредитования", - сказал Охорзин, его слова приводит пресс-служба банка.Он добавил, что в банке прогнозируют по итогам года рост рынка в 1,6 раза - до 5,7 триллиона рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

