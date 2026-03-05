Рейтинг@Mail.ru
ВСУ бьют по Херсонщине – перекрыта трасса и атакован глава Каховки - РИА Новости Крым, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260305/vsu-byu-po-khersonskoy-oblasti--perekryta-trassa-i-atakovan-glava-kakhovki-1153737269.html
ВСУ бьют по Херсонщине – перекрыта трасса и атакован глава Каховки
ВСУ бьют по Херсонщине – перекрыта трасса и атакован глава Каховки - РИА Новости Крым, 05.03.2026
ВСУ бьют по Херсонщине – перекрыта трасса и атакован глава Каховки
Генический муниципальный округ Херсонской области подвергся массированной атаке украинских беспилотников. Как сообщил глава региона Владимир Сальдо, из-за атаки РИА Новости Крым, 05.03.2026
2026-03-05T22:32
2026-03-05T22:37
херсонская область
владимир сальдо
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
павел филипчук
происшествия
новые регионы россии
новости
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111074/20/1110742039_0:144:3131:1905_1920x0_80_0_0_ac99bc58aa11d96399cddee3f3762aa5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Генический муниципальный округ Херсонской области подвергся массированной атаке украинских беспилотников. Как сообщил глава региона Владимир Сальдо, из-за атаки перекрыта одна из автодорог.По его словам, сейчас российские силы ПВО отражают попытку массированной атаки.Как сообщил глава Каховского района Павел Филипчук, украинские боевики также атаковали его автомобиль.Один мирный житель погиб и еще семь человек получили различные ранения в результате террористических атак боевиков киевского режима по Херсонской области за последние сутки, сообщал ранее в четверг Сальдо.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области из-за ударов ВСУ погибли пять и ранены 15 человекНа Херсонщине два авто подорвались на минах: есть раненый и погибшийВраг атакует Херсонскую область – один человек погиб и двое ранены
херсонская область
новые регионы россии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111074/20/1110742039_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_2ec555feefc796689ab1b4bc9e12ca7a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
херсонская область, владимир сальдо, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), павел филипчук, происшествия, новые регионы россии, новости, новости сво
ВСУ бьют по Херсонщине – перекрыта трасса и атакован глава Каховки

ВСУ ведут массированную атаку по Херсонской области – Сальдо

22:32 05.03.2026 (обновлено: 22:37 05.03.2026)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Генический муниципальный округ Херсонской области подвергся массированной атаке украинских беспилотников. Как сообщил глава региона Владимир Сальдо, из-за атаки перекрыта одна из автодорог.
"Украинские беспилотники атакуют Генический муниципальный округ. Сбито более 12 БПЛА. Временно перекрыта трасса возле Новоалексеевки", – проинформировал Сальдо в своем Telegram-канале.
По его словам, сейчас российские силы ПВО отражают попытку массированной атаки.
Как сообщил глава Каховского района Павел Филипчук, украинские боевики также атаковали его автомобиль.
"Я и коллега живы. Автомобиль удержали на трассе. Хорошо не было встречки. Удалось уйти от следующего дрона. Это далеко не первое покушение на меня. Точно - и не последнее. Нацисты пытаются нас запугать. Это – им не удастся", – написал Филипчук в своем Telegram-канале.
Один мирный житель погиб и еще семь человек получили различные ранения в результате террористических атак боевиков киевского режима по Херсонской области за последние сутки, сообщал ранее в четверг Сальдо.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Херсонской области из-за ударов ВСУ погибли пять и ранены 15 человек
На Херсонщине два авто подорвались на минах: есть раненый и погибший
Враг атакует Херсонскую область – один человек погиб и двое ранены
 
Херсонская областьВладимир СальдоАтаки ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)Павел ФилипчукПроисшествияНовые регионы РоссииНовостиНовости СВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:0212-летний ребенок ранен в голову при атаке на Севастополь
00:01Снова снег: погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 6 марта
23:40Воздушная тревога в Севастополе отменена
23:33На ЗАЭС досрочно завершили ремонт высоковольтной линии "Ферросплавная-1"
23:13Атака ВСУ на Севастополь продолжается – что известно
23:11В Индии разбился истребитель
22:47Обмен военнопленными и перебои с бензином в Крыму – главное за день
22:42Над Севастополе работает ПВО
22:34В Севастополе воздушная тревога
22:32ВСУ бьют по Херсонщине – перекрыта трасса и атакован глава Каховки
22:23В Севастополе остановили морской транспорт
22:15Сила в единстве: Аксенов разделил ифтар с мусульманами Крыма
22:03Экс-первый замминистра обороны РФ Цаликов отправлен под домашний арест
21:52В Симферополе на длинных выходных будут ловить нетрезвых водителей
21:38Более 500 тонн зараженного табака из Турции нашли на Кубани
21:29Село в Крыму осталось без газа – прокуратура начала проверку
21:14"За пределами всех границ" – Сийярто об угрозах Зеленского в адрес Орбана
21:03Трамп назвал Зеленского препятствием к миру на Украине
20:42Строители повредили газопровод высокого давления под Бахчисараем
Лента новостейМолния