https://crimea.ria.ru/20260305/vsu-byu-po-khersonskoy-oblasti--perekryta-trassa-i-atakovan-glava-kakhovki-1153737269.html
ВСУ бьют по Херсонщине – перекрыта трасса и атакован глава Каховки
ВСУ бьют по Херсонщине – перекрыта трасса и атакован глава Каховки - РИА Новости Крым, 05.03.2026
ВСУ бьют по Херсонщине – перекрыта трасса и атакован глава Каховки
Генический муниципальный округ Херсонской области подвергся массированной атаке украинских беспилотников. Как сообщил глава региона Владимир Сальдо, из-за атаки РИА Новости Крым, 05.03.2026
2026-03-05T22:32
2026-03-05T22:32
2026-03-05T22:37
херсонская область
владимир сальдо
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
павел филипчук
происшествия
новые регионы россии
новости
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111074/20/1110742039_0:144:3131:1905_1920x0_80_0_0_ac99bc58aa11d96399cddee3f3762aa5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Генический муниципальный округ Херсонской области подвергся массированной атаке украинских беспилотников. Как сообщил глава региона Владимир Сальдо, из-за атаки перекрыта одна из автодорог.По его словам, сейчас российские силы ПВО отражают попытку массированной атаки.Как сообщил глава Каховского района Павел Филипчук, украинские боевики также атаковали его автомобиль.Один мирный житель погиб и еще семь человек получили различные ранения в результате террористических атак боевиков киевского режима по Херсонской области за последние сутки, сообщал ранее в четверг Сальдо.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области из-за ударов ВСУ погибли пять и ранены 15 человекНа Херсонщине два авто подорвались на минах: есть раненый и погибшийВраг атакует Херсонскую область – один человек погиб и двое ранены
херсонская область
новые регионы россии
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111074/20/1110742039_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_2ec555feefc796689ab1b4bc9e12ca7a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область, владимир сальдо, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), павел филипчук, происшествия, новые регионы россии, новости, новости сво
ВСУ бьют по Херсонщине – перекрыта трасса и атакован глава Каховки
ВСУ ведут массированную атаку по Херсонской области – Сальдо
22:32 05.03.2026 (обновлено: 22:37 05.03.2026)