https://crimea.ria.ru/20260305/vsu-byu-po-khersonskoy-oblasti--perekryta-trassa-i-atakovan-glava-kakhovki-1153737269.html

ВСУ бьют по Херсонщине – перекрыта трасса и атакован глава Каховки

ВСУ бьют по Херсонщине – перекрыта трасса и атакован глава Каховки - РИА Новости Крым, 05.03.2026

ВСУ бьют по Херсонщине – перекрыта трасса и атакован глава Каховки

Генический муниципальный округ Херсонской области подвергся массированной атаке украинских беспилотников. Как сообщил глава региона Владимир Сальдо, из-за атаки РИА Новости Крым, 05.03.2026

2026-03-05T22:32

2026-03-05T22:32

2026-03-05T22:37

херсонская область

владимир сальдо

атаки всу

беспилотник (бпла, дрон)

павел филипчук

происшествия

новые регионы россии

новости

новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111074/20/1110742039_0:144:3131:1905_1920x0_80_0_0_ac99bc58aa11d96399cddee3f3762aa5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Генический муниципальный округ Херсонской области подвергся массированной атаке украинских беспилотников. Как сообщил глава региона Владимир Сальдо, из-за атаки перекрыта одна из автодорог.По его словам, сейчас российские силы ПВО отражают попытку массированной атаки.Как сообщил глава Каховского района Павел Филипчук, украинские боевики также атаковали его автомобиль.Один мирный житель погиб и еще семь человек получили различные ранения в результате террористических атак боевиков киевского режима по Херсонской области за последние сутки, сообщал ранее в четверг Сальдо.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области из-за ударов ВСУ погибли пять и ранены 15 человекНа Херсонщине два авто подорвались на минах: есть раненый и погибшийВраг атакует Херсонскую область – один человек погиб и двое ранены

херсонская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, владимир сальдо, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), павел филипчук, происшествия, новые регионы россии, новости, новости сво