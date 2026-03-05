https://crimea.ria.ru/20260305/vstali-na-zaschitu-nagrazhdeny-geroi-krymskoy-vesny-iz-abkhazii-1153727513.html
"Встали на защиту": награждены герои "Крымской весны" из Абхазии
В "Крымской весне" принимали участие не только крымчане, но и жители Абхазии - они плечом к плечу с местными встали на защиту полуострова в 2014-м году. Сегодня
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. В "Крымской весне" принимали участие не только крымчане, но и жители Абхазии - они плечом к плечу с местными встали на защиту полуострова в 2014-м году. Сегодня самые активные из них получили награды от властей республики, передает корреспондент РИА Новости Крым.По поручению главы Крыма Сергея Аксенова награду получил председатель международной общественной организации "Доброволец", Войсковой атаман Черноморского казачьего войска Абхазии Вадим Мироненко. Именно он возглавил подразделение добровольцев, которые в 2014 году приехали из Абхазии на помощь крымчанам.Медали "За защиту Крыма" вручены в преддверии 12-й годовщины воссоединения полуострова с Россией. Вадим Мироненко получил награды за себя и еще троих бойцов. Им он передаст медали лично – со словами уважения и благодарности от крымских властей.С тех пор прошло немало лет, но события 2014-го навсегда запечатлелись в памяти. Тем более, что они, говорит Мироненко, стали началом Русской весны, которая освободила и вернула домой еще четыре региона.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым.
В "Крымской весне" принимали участие не только крымчане, но и жители Абхазии - они плечом к плечу с местными встали на защиту полуострова в 2014-м году. Сегодня самые активные из них получили награды от властей республики, передает корреспондент РИА Новости Крым.
По поручению главы Крыма Сергея Аксенова награду получил председатель международной общественной организации "Доброволец", Войсковой атаман Черноморского казачьего войска Абхазии Вадим Мироненко. Именно он возглавил подразделение добровольцев, которые в 2014 году приехали из Абхазии на помощь крымчанам.
"В далеком 2014-м не только крымчане были в строю, но и люди со всей России приезжали. Они защищали нашу "Крымскую весну". Среди них были и ребята из Абхазии. Старшим командиром этой группы был Вадим Мироненко, настоящий патриот русской весны. И сегодня мы награждаем этих ребят, наших героев", - сказал заместитель командира бригады народного ополчения "Барс-Крым" Армен Мартоян (позывной "Самвел") во время вручения наград.
Медали "За защиту Крыма" вручены в преддверии 12-й годовщины воссоединения полуострова с Россией.
"Поздравляем с вручением наград и желаем всем нашим ребятам крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над головой. А еще – всем нам скорейшей Победы", - добавил командир бригады народного ополчения "Барс-Крым" Сергей Тарасов.
Вадим Мироненко получил награды за себя и еще троих бойцов. Им он передаст медали лично – со словами уважения и благодарности от крымских властей.
"Для меня важны, прежде всего, награды тех бойцов, которые были вместе со мной. Для меня было очень сложным решение прийти в другое государство помогать своим братьям. Но получилось так, что одного из наших друзей взяли в заложники в Киеве, поэтому мы встали и приехали сюда. Со мной были славяне, ребята-казаки и осетины-граждане Республики Абхазия. Так получилось, что из зарубежья в "Крымской весне" были мы и сербы", - рассказал он.
С тех пор прошло немало лет, но события 2014-го навсегда запечатлелись в памяти. Тем более, что они, говорит Мироненко, стали началом Русской весны, которая освободила и вернула домой еще четыре региона.
"Что для меня "Крымская весна"? Это начало сопротивления русского народа против всего западного мира, который навязывал нам свою культуру до определенного времени, и сегодня все это наконец заканчивается. Мы не закончили на "Крымской весне", мы пошли отсюда на Донбасс, и до сегодняшнего дня продолжается то самое сопротивление за наш русский мир", - заключил Мироненко.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу.
Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
