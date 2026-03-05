Рейтинг@Mail.ru
Возрождение кенассы: в 1930 году был закрыт храм караимов в Симферополе
Возрождение кенассы: в 1930 году был закрыт храм караимов в Симферополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. 96 лет назад, в 1930 году, в Симферополе была закрыта знаменитая кенасса, культовое сооружение малочисленного крымского народа – караимов. В здании ликвидировали все, что напоминало о религии, сообщается на сайте Музея истории города Симферополя.Об истории строительства, попытке уничтожения и о возрождении памятника РИА Новости Крым рассказали в инфографике.Караимская кенасса была построена на средства религиозной общины в 1896 году. Службы в ней проходили даже после прихода советской власти. 12 октября 1922 года община подписала договор об использовании здания с Админоргуправлением НКВД. И только 5 марта 1930 года кенасса, как культовое сооружение, была ликвидирована.В последующие три года храм активно перестраивали: разделили его на три уровня, убрали религиозную символику, разрушили балконы, на которых раньше молились караимские женщины. Шестиконечная звезда Давида на фасаде здания была закрыта красной пятиконечной.С 1936 году в помещениях размещался радиоузел, в годы оккупации - немецкие конюшни. Почти 80 лет старинный молитвенный дом караимов занимала редакция радиовещания государственной телерадиокомпании.В 2016 году началась полная реставрация исторического памятника, которая вернула кенассе облик храма. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Возрождение кенассы: в 1930 году был закрыт храм караимов в Симферополе

08:48 05.03.2026
 
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Инфографика Караимская кенасса Симферополь История Крым Караимы
 
