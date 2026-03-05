https://crimea.ria.ru/20260305/vozrozhdenie-kenassy-v-1930-godu-byl-zakryt-khram-karaimov-v-simferopole-1144652413.html

Возрождение кенассы: в 1930 году был закрыт храм караимов в Симферополе

Возрождение кенассы: в 1930 году был закрыт храм караимов в Симферополе - РИА Новости Крым, 05.03.2026

Возрождение кенассы: в 1930 году был закрыт храм караимов в Симферополе

96 лет назад, в 1930 году, в Симферополе была закрыта знаменитая кенасса, культовое сооружение малочисленного крымского народа – караимов. В здании... РИА Новости Крым, 05.03.2026

2026-03-05T08:48

2026-03-05T08:48

2026-03-05T08:48

инфографика

караимская кенасса

симферополь

история

крым

караимы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110055/17/1100551723_0:108:2073:1274_1920x0_80_0_0_c4eb65b30ddf7c32721eb017a060fcd9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. 96 лет назад, в 1930 году, в Симферополе была закрыта знаменитая кенасса, культовое сооружение малочисленного крымского народа – караимов. В здании ликвидировали все, что напоминало о религии, сообщается на сайте Музея истории города Симферополя.Об истории строительства, попытке уничтожения и о возрождении памятника РИА Новости Крым рассказали в инфографике.Караимская кенасса была построена на средства религиозной общины в 1896 году. Службы в ней проходили даже после прихода советской власти. 12 октября 1922 года община подписала договор об использовании здания с Админоргуправлением НКВД. И только 5 марта 1930 года кенасса, как культовое сооружение, была ликвидирована.В последующие три года храм активно перестраивали: разделили его на три уровня, убрали религиозную символику, разрушили балконы, на которых раньше молились караимские женщины. Шестиконечная звезда Давида на фасаде здания была закрыта красной пятиконечной.С 1936 году в помещениях размещался радиоузел, в годы оккупации - немецкие конюшни. Почти 80 лет старинный молитвенный дом караимов занимала редакция радиовещания государственной телерадиокомпании.В 2016 году началась полная реставрация исторического памятника, которая вернула кенассе облик храма. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

симферополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

караимская кенасса, симферополь, история, крым, караимы, инфографика