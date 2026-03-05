https://crimea.ria.ru/20260305/vozrozhdenie-kenassy-v-1930-godu-byl-zakryt-khram-karaimov-v-simferopole-1144652413.html
Возрождение кенассы: в 1930 году был закрыт храм караимов в Симферополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. 96 лет назад, в 1930 году, в Симферополе была закрыта знаменитая кенасса, культовое сооружение малочисленного крымского народа – караимов. В здании ликвидировали все, что напоминало о религии, сообщается на сайте Музея истории города Симферополя.Об истории строительства, попытке уничтожения и о возрождении памятника РИА Новости Крым рассказали в инфографике.Караимская кенасса была построена на средства религиозной общины в 1896 году. Службы в ней проходили даже после прихода советской власти. 12 октября 1922 года община подписала договор об использовании здания с Админоргуправлением НКВД. И только 5 марта 1930 года кенасса, как культовое сооружение, была ликвидирована.В последующие три года храм активно перестраивали: разделили его на три уровня, убрали религиозную символику, разрушили балконы, на которых раньше молились караимские женщины. Шестиконечная звезда Давида на фасаде здания была закрыта красной пятиконечной.С 1936 году в помещениях размещался радиоузел, в годы оккупации - немецкие конюшни. Почти 80 лет старинный молитвенный дом караимов занимала редакция радиовещания государственной телерадиокомпании.В 2016 году началась полная реставрация исторического памятника, которая вернула кенассе облик храма.
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. 96 лет назад, в 1930 году, в Симферополе была закрыта знаменитая кенасса, культовое сооружение малочисленного крымского народа – караимов. В здании ликвидировали все, что напоминало о религии, сообщается на сайте Музея истории города Симферополя.
Об истории строительства, попытке уничтожения и о возрождении памятника РИА Новости Крым
рассказали в инфографике.
Караимская кенасса была построена на средства религиозной общины в 1896 году. Службы в ней проходили даже после прихода советской власти. 12 октября 1922 года община подписала договор об использовании здания с Админоргуправлением НКВД. И только 5 марта 1930 года кенасса, как культовое сооружение, была ликвидирована.
В последующие три года храм активно перестраивали: разделили его на три уровня, убрали религиозную символику, разрушили балконы, на которых раньше молились караимские женщины. Шестиконечная звезда Давида на фасаде здания была закрыта красной пятиконечной.
С 1936 году в помещениях размещался радиоузел, в годы оккупации - немецкие конюшни. Почти 80 лет старинный молитвенный дом караимов занимала редакция радиовещания государственной телерадиокомпании.
В 2016 году началась полная реставрация исторического памятника, которая вернула кенассе облик храма.
