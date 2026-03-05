Рейтинг@Mail.ru
Воздушная тревога в Севастополе отменена - РИА Новости Крым, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260305/vozdushnaya-trevoga-v-sevastopole-otmenena-1153738381.html
Воздушная тревога в Севастополе отменена
Воздушная тревога в Севастополе отменена - РИА Новости Крым, 05.03.2026
Воздушная тревога в Севастополе отменена
В Севастополе выключили сирены и объявили отбой воздушной тревоги. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 05.03.2026
2026-03-05T23:40
2026-03-05T23:40
севастополь
воздушная тревога в севастополе
происшествия
атаки всу
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
новости севастополя
новости сво
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1a/1131666945_0:0:2896:1629_1920x0_80_0_0_2ffac22bca3dd9e359ca1b743f1e392d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе выключили сирены и объявили отбой воздушной тревоги. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев.В городе в четверг воздушная тревога была объявлена в 22:34. Сирены звучали час. Над Севастополем сбили три воздушные цели. Обломки повредили газовую трубу и электроподстанцию. Жители нескольких улиц остались без света.Сирены в городе выключают после соответствующего сигнала со стороны военных: звук выключается, а по телеканалам и радио женский голос сообщает об отбое тревоги. В это время можно выходить из укрытий. Также возобновляет движение наземный и морской пассажирский транспорт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1a/1131666945_84:0:2813:2047_1920x0_80_0_0_7246ed8a63c27d52fed56a3e064c349a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, воздушная тревога в севастополе, происшествия, атаки всу, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости севастополя, новости сво, новости крыма, срочные новости крыма, михаил развожаев
Воздушная тревога в Севастополе отменена

В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги

23:40 05.03.2026
 
© РИА Новости Крымотбой воздушной тревоги
отбой воздушной тревоги - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе выключили сирены и объявили отбой воздушной тревоги. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев.
В городе в четверг воздушная тревога была объявлена в 22:34. Сирены звучали час. Над Севастополем сбили три воздушные цели. Обломки повредили газовую трубу и электроподстанцию. Жители нескольких улиц остались без света.
"Отбой воздушной тревоги", – написал губернатор.
Сирены в городе выключают после соответствующего сигнала со стороны военных: звук выключается, а по телеканалам и радио женский голос сообщает об отбое тревоги. В это время можно выходить из укрытий. Также возобновляет движение наземный и морской пассажирский транспорт.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СевастопольВоздушная тревога в СевастополеПроисшествияАтаки ВСУАтаки ВСУ на КрымБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьНовости СевастополяНовости СВОНовости КрымаСрочные новости КрымаМихаил Развожаев
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:0212-летний ребенок ранен в голову при атаке на Севастополь
00:01Снова снег: погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 6 марта
23:40Воздушная тревога в Севастополе отменена
23:33На ЗАЭС досрочно завершили ремонт высоковольтной линии "Ферросплавная-1"
23:13Атака ВСУ на Севастополь продолжается – что известно
23:11В Индии разбился истребитель
22:47Обмен военнопленными и перебои с бензином в Крыму – главное за день
22:42Над Севастополе работает ПВО
22:34В Севастополе воздушная тревога
22:32ВСУ бьют по Херсонщине – перекрыта трасса и атакован глава Каховки
22:23В Севастополе остановили морской транспорт
22:15Сила в единстве: Аксенов разделил ифтар с мусульманами Крыма
22:03Экс-первый замминистра обороны РФ Цаликов отправлен под домашний арест
21:52В Симферополе на длинных выходных будут ловить нетрезвых водителей
21:38Более 500 тонн зараженного табака из Турции нашли на Кубани
21:29Село в Крыму осталось без газа – прокуратура начала проверку
21:14"За пределами всех границ" – Сийярто об угрозах Зеленского в адрес Орбана
21:03Трамп назвал Зеленского препятствием к миру на Украине
20:42Строители повредили газопровод высокого давления под Бахчисараем
Лента новостейМолния