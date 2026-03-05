https://crimea.ria.ru/20260305/vopros-blokirovki-telegram-podnyali-na-vstreche-s-putinym-1153733069.html
Вопрос блокировки Telegram подняли на встрече с Путиным
Вопрос блокировки Telegram подняли на встрече с Путиным - РИА Новости Крым, 05.03.2026
Вопрос блокировки Telegram подняли на встрече с Путиным
Президент России Владимир Путин на встрече с российскими женщинами в преддверии Международного женского дня обсудил вопрос связи в зоне специальной военной... РИА Новости Крым, 05.03.2026
2026-03-05T17:47
2026-03-05T17:47
2026-03-05T17:47
владимир путин (политик)
telegram
мессенджеры
национальный мессенджер max
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/05/1153732948_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fd8cbeb9bd9a7eae4e441718ed5aae5b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин на встрече с российскими женщинами в преддверии Международного женского дня обсудил вопрос связи в зоне специальной военной операции. В ходе общения с женщиной-командиром батальона связи глава государства отметил, что те способы коммуникации на фронте, которые не контролируются Россией, могут быть напрямую опасны для военнослужащих. "Вы тоже согласны с мнением, что использование тех систем связи, которые не являются нашими и неподконтрольны нам, представляет опасность для личного состава?", - спросил Путин командира. Женщина ответила утвердительно и отметила, что военная спецсвязь в зоне СВО работает хорошо. Мессенджер Telegram она назвала "вражеским видом связи". "Есть еще вопросы, которые нужно доработать в рамках этого (отечественного мессенджера - ред.) Max?", - уточнил президент у командира и получил утвердительный ответ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Блокировка Telegram с 1 апреля: что говорят в РоскомнадзореВ замедлении Telegram нет ничего хорошего – ПесковОграничения в Telegram – эксперт оценил меры и спрогнозировал будущее
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/05/1153732948_265:0:1705:1080_1920x0_80_0_0_e52bc67007e0122327c79476019f0df3.jpg
Путин поздравил женщин России с наступающим 8 Марта
Путин поздравил женщин России с наступающим 8 Марта. Президент с улыбкой отметил, что женщинам нужно заботиться о детях, но не только – "часто и вторая половина семьи тоже нуждается в такой же заботе"
2026-03-05T17:47
true
PT1M40S
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), telegram, мессенджеры, национальный мессенджер max, новости, видео
Вопрос блокировки Telegram подняли на встрече с Путиным
Путин обсудил вопрос блокировки Telegram на встрече с женщинами в преддверии 8 Марта
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин на встрече с российскими женщинами в преддверии Международного женского дня обсудил вопрос связи в зоне специальной военной операции.
В ходе общения с женщиной-командиром батальона связи глава государства отметил, что те способы коммуникации на фронте, которые не контролируются Россией, могут быть напрямую опасны для военнослужащих.
"Вы тоже согласны с мнением, что использование тех систем связи, которые не являются нашими и неподконтрольны нам, представляет опасность для личного состава?", - спросил Путин командира.
Женщина ответила утвердительно и отметила, что военная спецсвязь в зоне СВО работает хорошо. Мессенджер Telegram она назвала "вражеским видом связи".
"Работа ведется в этом направлении. Сейчас подняли вопрос по блокировке Telegram. Это такой вражеский вид связи. Нам надо что-то, наверное, разработать свое, улучшить Max, и будет все хорошо на фронте", - сказала она.
"Есть еще вопросы, которые нужно доработать в рамках этого (отечественного мессенджера - ред.) Max?", - уточнил президент у командира и получил утвердительный ответ.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: