Вопрос блокировки Telegram подняли на встрече с Путиным - РИА Новости Крым, 05.03.2026
Вопрос блокировки Telegram подняли на встрече с Путиным
Вопрос блокировки Telegram подняли на встрече с Путиным - РИА Новости Крым, 05.03.2026
Вопрос блокировки Telegram подняли на встрече с Путиным
Президент России Владимир Путин на встрече с российскими женщинами в преддверии Международного женского дня обсудил вопрос связи в зоне специальной военной... РИА Новости Крым, 05.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин на встрече с российскими женщинами в преддверии Международного женского дня обсудил вопрос связи в зоне специальной военной операции. В ходе общения с женщиной-командиром батальона связи глава государства отметил, что те способы коммуникации на фронте, которые не контролируются Россией, могут быть напрямую опасны для военнослужащих. "Вы тоже согласны с мнением, что использование тех систем связи, которые не являются нашими и неподконтрольны нам, представляет опасность для личного состава?", - спросил Путин командира. Женщина ответила утвердительно и отметила, что военная спецсвязь в зоне СВО работает хорошо. Мессенджер Telegram она назвала "вражеским видом связи". "Есть еще вопросы, которые нужно доработать в рамках этого (отечественного мессенджера - ред.) Max?", - уточнил президент у командира и получил утвердительный ответ.
РИА Новости Крым
Новости
Путин поздравил женщин России с наступающим 8 Марта
Путин поздравил женщин России с наступающим 8 Марта. Президент с улыбкой отметил, что женщинам нужно заботиться о детях, но не только – "часто и вторая половина семьи тоже нуждается в такой же заботе"
владимир путин (политик), telegram, мессенджеры, национальный мессенджер max, новости, видео
Вопрос блокировки Telegram подняли на встрече с Путиным
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин на встрече с российскими женщинами в преддверии Международного женского дня обсудил вопрос связи в зоне специальной военной операции.
2026-03-05T17:47
true
PT1M40S
Вопрос блокировки Telegram подняли на встрече с Путиным

Путин обсудил вопрос блокировки Telegram на встрече с женщинами в преддверии 8 Марта

17:47 05.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин на встрече с российскими женщинами в преддверии Международного женского дня обсудил вопрос связи в зоне специальной военной операции.
В ходе общения с женщиной-командиром батальона связи глава государства отметил, что те способы коммуникации на фронте, которые не контролируются Россией, могут быть напрямую опасны для военнослужащих.
"Вы тоже согласны с мнением, что использование тех систем связи, которые не являются нашими и неподконтрольны нам, представляет опасность для личного состава?", - спросил Путин командира.
Женщина ответила утвердительно и отметила, что военная спецсвязь в зоне СВО работает хорошо. Мессенджер Telegram она назвала "вражеским видом связи".
"Работа ведется в этом направлении. Сейчас подняли вопрос по блокировке Telegram. Это такой вражеский вид связи. Нам надо что-то, наверное, разработать свое, улучшить Max, и будет все хорошо на фронте", - сказала она.
"Есть еще вопросы, которые нужно доработать в рамках этого (отечественного мессенджера - ред.) Max?", - уточнил президент у командира и получил утвердительный ответ.
