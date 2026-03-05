https://crimea.ria.ru/20260305/vopros-blokirovki-telegram-podnyali-na-vstreche-s-putinym-1153733069.html

Вопрос блокировки Telegram подняли на встрече с Путиным

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин на встрече с российскими женщинами в преддверии Международного женского дня обсудил вопрос связи в зоне специальной военной операции. В ходе общения с женщиной-командиром батальона связи глава государства отметил, что те способы коммуникации на фронте, которые не контролируются Россией, могут быть напрямую опасны для военнослужащих. "Вы тоже согласны с мнением, что использование тех систем связи, которые не являются нашими и неподконтрольны нам, представляет опасность для личного состава?", - спросил Путин командира. Женщина ответила утвердительно и отметила, что военная спецсвязь в зоне СВО работает хорошо. Мессенджер Telegram она назвала "вражеским видом связи". "Есть еще вопросы, которые нужно доработать в рамках этого (отечественного мессенджера - ред.) Max?", - уточнил президент у командира и получил утвердительный ответ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Блокировка Telegram с 1 апреля: что говорят в РоскомнадзореВ замедлении Telegram нет ничего хорошего – ПесковОграничения в Telegram – эксперт оценил меры и спрогнозировал будущее

Новости

