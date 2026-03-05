Рейтинг@Mail.ru
Во сколько обойдутся цветы в Крыму к 8 марта
Во сколько обойдутся цветы в Крыму к 8 марта
Во сколько обойдутся цветы в Крыму к 8 марта - РИА Новости Крым, 05.03.2026
Во сколько обойдутся цветы в Крыму к 8 марта
В преддверии Международного женского дня цены на цветы в торговых точках традиционно взлетают. Реализаторы объясняют – высокий спрос рождает соответствующие...
2026-03-05T18:06
2026-03-05T18:06
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. В преддверии Международного женского дня цены на цветы в торговых точках традиционно взлетают. Реализаторы объясняют – высокий спрос рождает соответствующие предложения. Во сколько обойдется букет мужчинам в этом году узнавали РИА Новости Крым.Стоимость классического праздничного и самого популярного цветка – розы, варьируется от 150 до 500 рублей за штуку. Все зависит от длинны и сорта. Невысокий цветок длиной 80 см обойдется в 300 рублей, а за самый длинный и роскошный 1,5-метровый – придется отдать 500 рублей. Практически все цветы, представленные в торговых точках Симферополя импортные. Их везут из Эквадора и Колумбии, которые славятся плантациями этих растений.Еще один лидер праздничных продаж – тюльпан, но уже выращенный в Крыму под Симферополем, стоит дешевле. Цена цветка от 100 до 150 рублей. А вот роскошный букет обещают собрать всего за 3 тысячи рублей, букет из ярких ирисов – за две тысячи.За лилию, которая по заверению продавцов, благоухает, надо отдать 700 рублей. На 200 рублей дешевле стоимость не менее прекрасного представителя этого же сорта, но уже без запаха.Цена одной фрезии также разнится: от 100 до 150 рублей в зависимости от длинны.В среднем, за год один цветок подорожал на 50 рублей. Сюда можно добавить сезонно-праздничное подорожание, которое традиционно начинается с 14 февраля и заканчивается Международным женским днем, после которого цены идут на спад.Ранее сообщалось, что под Симферополем в теплицах выращивают миллионы разноцветных тюльпанов. Луковицы семидесяти сортов тюльпанов сажают в середине декабря, чтобы в первые весенние дни порадовать женщин. Технология выращивания – голландская: без земли, на гидропонике.Также при выборе цветов лучше обратить внимание на полураскрытые бутоны, советовали ранее в Роспотребнадзоре. Помимо этого, свежий цветок имеет эластичные лепестки. Если их осторожно отогнуть, они легко возвращаются на место и принимают прежнюю форму.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Названы самые желанные подарки для женщин на 8 мартаМарт начинается в январе: в Симферополе выращивают цветы для клумбОсознанный подход к выбору товаров и услуг на онлайн и офлайн площадках
8 марта, цены в крыму, цветы, крым, новости крыма, общество
Во сколько обойдутся цветы в Крыму к 8 марта

Сколько стоят цветы в Крыму к 8 марта и какие выбирают в преддверии праздника

18:06 05.03.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЦветочный рынок в подземном переходе в Симферополе
Цветочный рынок в подземном переходе в Симферополе - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. В преддверии Международного женского дня цены на цветы в торговых точках традиционно взлетают. Реализаторы объясняют – высокий спрос рождает соответствующие предложения. Во сколько обойдется букет мужчинам в этом году узнавали РИА Новости Крым.
Стоимость классического праздничного и самого популярного цветка – розы, варьируется от 150 до 500 рублей за штуку. Все зависит от длинны и сорта. Невысокий цветок длиной 80 см обойдется в 300 рублей, а за самый длинный и роскошный 1,5-метровый – придется отдать 500 рублей. Практически все цветы, представленные в торговых точках Симферополя импортные. Их везут из Эквадора и Колумбии, которые славятся плантациями этих растений.
Еще один лидер праздничных продаж – тюльпан, но уже выращенный в Крыму под Симферополем, стоит дешевле. Цена цветка от 100 до 150 рублей. А вот роскошный букет обещают собрать всего за 3 тысячи рублей, букет из ярких ирисов – за две тысячи.
За лилию, которая по заверению продавцов, благоухает, надо отдать 700 рублей. На 200 рублей дешевле стоимость не менее прекрасного представителя этого же сорта, но уже без запаха.
Цена одной фрезии также разнится: от 100 до 150 рублей в зависимости от длинны.
В среднем, за год один цветок подорожал на 50 рублей. Сюда можно добавить сезонно-праздничное подорожание, которое традиционно начинается с 14 февраля и заканчивается Международным женским днем, после которого цены идут на спад.
Ранее сообщалось, что под Симферополем в теплицах выращивают миллионы разноцветных тюльпанов. Луковицы семидесяти сортов тюльпанов сажают в середине декабря, чтобы в первые весенние дни порадовать женщин. Технология выращивания – голландская: без земли, на гидропонике.
Также при выборе цветов лучше обратить внимание на полураскрытые бутоны, советовали ранее в Роспотребнадзоре. Помимо этого, свежий цветок имеет эластичные лепестки. Если их осторожно отогнуть, они легко возвращаются на место и принимают прежнюю форму.
