В Симферополе возможны ограничения движения из-за ремонта

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. На дорогах Симферополя продолжается ямочный ремонт, жителей и гостей города предупредили о кратковременных ограничениях движения. Об этом сообщили на предприятии "Крымавтодор".На предприятии уточнили, что в Симферополе работы проведут шесть бригад.Ремонт пройдет на улицах Авиационная, Генерала Радионова, Соколиная, Санитарная, Скрипниченко, Буденного, Чапаева, Лебедева, Кара-Дениз, Севастопольская, Днепровская, Гавена, Сельская, Сенокосная.В "Крымавтодор" просят водителей учитывать изменения в дорожном движении при планировании маршрутов.Ранее сообщалось, что крымские дорожники провели ямочный ремонт в восьми районах и пяти городах республики, в том числе в Симферополе. Это значительный объем, в котором было задействовано 46 бригад специалистов. В частности, ямы латали в Симферопольском, Белогорском, Ленинском, Раздольненском, Джанкойском, Черноморском, Нижнегорском, Кировском районах, а также в городе Саки, Керчи, Судаке, Алуште и других муниципальных образованиях.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тысячу километров дорог построят и отремонтируют в Крыму за пять лет10 млрд на приведение в порядок дорог Крыма - что сделаютГлава Минтранса России оценил развитие транспортной системы в Крыму

