Рейтинг@Mail.ru
В Симферополе возможны ограничения движения из-за ремонта - РИА Новости Крым, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260305/v-simferopole-vozmozhny-ogranicheniya-dvizheniya-iz-za-remonta-1153704375.html
В Симферополе возможны ограничения движения из-за ремонта
В Симферополе возможны ограничения движения из-за ремонта - РИА Новости Крым, 05.03.2026
В Симферополе возможны ограничения движения из-за ремонта
На дорогах Симферополя продолжается ямочный ремонт, жителей и гостей города предупредили о кратковременных ограничениях движения. Об этом сообщили на... РИА Новости Крым, 05.03.2026
2026-03-05T09:03
2026-03-05T09:04
ремонт дорог
дороги крыма
крым
новости крыма
крымавтодор
ограничение движения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/05/1153704263_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_866b73cce2fbc37605da571ef5f283e4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. На дорогах Симферополя продолжается ямочный ремонт, жителей и гостей города предупредили о кратковременных ограничениях движения. Об этом сообщили на предприятии "Крымавтодор".На предприятии уточнили, что в Симферополе работы проведут шесть бригад.Ремонт пройдет на улицах Авиационная, Генерала Радионова, Соколиная, Санитарная, Скрипниченко, Буденного, Чапаева, Лебедева, Кара-Дениз, Севастопольская, Днепровская, Гавена, Сельская, Сенокосная.В "Крымавтодор" просят водителей учитывать изменения в дорожном движении при планировании маршрутов.Ранее сообщалось, что крымские дорожники провели ямочный ремонт в восьми районах и пяти городах республики, в том числе в Симферополе. Это значительный объем, в котором было задействовано 46 бригад специалистов. В частности, ямы латали в Симферопольском, Белогорском, Ленинском, Раздольненском, Джанкойском, Черноморском, Нижнегорском, Кировском районах, а также в городе Саки, Керчи, Судаке, Алуште и других муниципальных образованиях.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тысячу километров дорог построят и отремонтируют в Крыму за пять лет10 млрд на приведение в порядок дорог Крыма - что сделаютГлава Минтранса России оценил развитие транспортной системы в Крыму
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/05/1153704263_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_ebe7dcb41f22344da89eba2049af251e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ремонт дорог, дороги крыма, крым, новости крыма, крымавтодор, ограничение движения
В Симферополе возможны ограничения движения из-за ремонта

В Симферополе возможны ограничения движения из-за ямочного ремонта

09:03 05.03.2026 (обновлено: 09:04 05.03.2026)
 
© КрымавтодорЯмочный ремонт дорог
Ямочный ремонт дорог
© Крымавтодор
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. На дорогах Симферополя продолжается ямочный ремонт, жителей и гостей города предупредили о кратковременных ограничениях движения. Об этом сообщили на предприятии "Крымавтодор".

"Сегодня запланирован значительный объем работ — около 5 200 квадратных метров (по республике - ред.), в работе 40 бригад дорожников. Возможны кратковременные ограничения движения — просим водителей учитывать это при планировании маршрутов", - говорится в сообщении.

На предприятии уточнили, что в Симферополе работы проведут шесть бригад.
Ремонт пройдет на улицах Авиационная, Генерала Радионова, Соколиная, Санитарная, Скрипниченко, Буденного, Чапаева, Лебедева, Кара-Дениз, Севастопольская, Днепровская, Гавена, Сельская, Сенокосная.
В "Крымавтодор" просят водителей учитывать изменения в дорожном движении при планировании маршрутов.
Ранее сообщалось, что крымские дорожники провели ямочный ремонт в восьми районах и пяти городах республики, в том числе в Симферополе. Это значительный объем, в котором было задействовано 46 бригад специалистов. В частности, ямы латали в Симферопольском, Белогорском, Ленинском, Раздольненском, Джанкойском, Черноморском, Нижнегорском, Кировском районах, а также в городе Саки, Керчи, Судаке, Алуште и других муниципальных образованиях.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Тысячу километров дорог построят и отремонтируют в Крыму за пять лет
10 млрд на приведение в порядок дорог Крыма - что сделают
Глава Минтранса России оценил развитие транспортной системы в Крыму
 
Ремонт дорогДороги КрымаКрымНовости КрымаКрымавтодорОграничение движения
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:16Иран отрицает запуск ракеты в направлении Турции
09:03В Симферополе возможны ограничения движения из-за ремонта
08:48Возрождение кенассы: в 1930 году был закрыт храм караимов в Симферополе
08:28Россияне с детьми выбирают отдых в Ялте – цены в отелях в марте
08:11"Последняя херсонесидка": памяти Анны Ахматовой к 60-летию со дня смерти
07:57Климат бросает вызов виноделию в Крыму и открывает окна для экспериментов
07:45Рейд в Севастополе открыли
07:27В Севастополе закрыли рейд
07:18Над Крымом и Черным морем перехватили и уничтожили 27 беспилотников
06:56Как строили военно-морское училище в Севастополе – инфографика
06:27Удар по Саратовской области – ранены люди и повреждены жилые дома
06:10Аэропорты Кубани и Северного Кавказа открыли после ограничений на полеты
00:01Погода в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 5 марта
23:27Над Севастополем сбиты пять воздушных целей - Развожаев
23:2348 дронов за три часа сбиты над Крымом и другими регионаими России
22:53В Севастополе ПВО отражает воздушный налет
22:49В Севастополе объявили воздушную тревогу
22:44Атака ВСУ на танкер РФ и проверки чиновников в Крыму – главное за день
22:32Рейд в Севастополе закрыт второй раз за вечер
Лента новостейМолния