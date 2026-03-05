https://crimea.ria.ru/20260305/v-simferopole-vozmozhny-ogranicheniya-dvizheniya-iz-za-remonta-1153704375.html
В Симферополе возможны ограничения движения из-за ремонта
В Симферополе возможны ограничения движения из-за ремонта - РИА Новости Крым, 05.03.2026
В Симферополе возможны ограничения движения из-за ремонта
На дорогах Симферополя продолжается ямочный ремонт, жителей и гостей города предупредили о кратковременных ограничениях движения. Об этом сообщили на... РИА Новости Крым, 05.03.2026
2026-03-05T09:03
2026-03-05T09:03
2026-03-05T09:04
ремонт дорог
дороги крыма
крым
новости крыма
крымавтодор
ограничение движения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/05/1153704263_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_866b73cce2fbc37605da571ef5f283e4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. На дорогах Симферополя продолжается ямочный ремонт, жителей и гостей города предупредили о кратковременных ограничениях движения. Об этом сообщили на предприятии "Крымавтодор".На предприятии уточнили, что в Симферополе работы проведут шесть бригад.Ремонт пройдет на улицах Авиационная, Генерала Радионова, Соколиная, Санитарная, Скрипниченко, Буденного, Чапаева, Лебедева, Кара-Дениз, Севастопольская, Днепровская, Гавена, Сельская, Сенокосная.В "Крымавтодор" просят водителей учитывать изменения в дорожном движении при планировании маршрутов.Ранее сообщалось, что крымские дорожники провели ямочный ремонт в восьми районах и пяти городах республики, в том числе в Симферополе. Это значительный объем, в котором было задействовано 46 бригад специалистов. В частности, ямы латали в Симферопольском, Белогорском, Ленинском, Раздольненском, Джанкойском, Черноморском, Нижнегорском, Кировском районах, а также в городе Саки, Керчи, Судаке, Алуште и других муниципальных образованиях.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тысячу километров дорог построят и отремонтируют в Крыму за пять лет10 млрд на приведение в порядок дорог Крыма - что сделаютГлава Минтранса России оценил развитие транспортной системы в Крыму
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/05/1153704263_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_ebe7dcb41f22344da89eba2049af251e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ремонт дорог, дороги крыма, крым, новости крыма, крымавтодор, ограничение движения
В Симферополе возможны ограничения движения из-за ремонта
В Симферополе возможны ограничения движения из-за ямочного ремонта
09:03 05.03.2026 (обновлено: 09:04 05.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. На дорогах Симферополя продолжается ямочный ремонт, жителей и гостей города предупредили о кратковременных ограничениях движения. Об этом сообщили на предприятии "Крымавтодор".
"Сегодня запланирован значительный объем работ — около 5 200 квадратных метров (по республике - ред.), в работе 40 бригад дорожников. Возможны кратковременные ограничения движения — просим водителей учитывать это при планировании маршрутов", - говорится в сообщении.
На предприятии уточнили, что в Симферополе работы проведут шесть бригад.
Ремонт пройдет на улицах Авиационная, Генерала Радионова, Соколиная, Санитарная, Скрипниченко, Буденного, Чапаева, Лебедева, Кара-Дениз, Севастопольская, Днепровская, Гавена, Сельская, Сенокосная.
В "Крымавтодор" просят водителей учитывать изменения в дорожном движении при планировании маршрутов.
Ранее сообщалось,
что крымские дорожники провели ямочный ремонт в восьми районах и пяти городах республики, в том числе в Симферополе. Это значительный объем, в котором было задействовано 46 бригад специалистов. В частности, ямы латали в Симферопольском, Белогорском, Ленинском, Раздольненском, Джанкойском, Черноморском, Нижнегорском, Кировском районах, а также в городе Саки, Керчи, Судаке, Алуште и других муниципальных образованиях.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: