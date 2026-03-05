https://crimea.ria.ru/20260305/v-simferopole-na-dlinnykh-vykhodnykh-budut-lovit-netrezvykh-voditeley-1153733396.html
В Симферополе на длинных выходных будут ловить нетрезвых водителей
В Симферополе на длинных выходных будут ловить нетрезвых водителей - РИА Новости Крым, 05.03.2026
В Симферополе на длинных выходных будут ловить нетрезвых водителей
В Симферополе в ближайшие длинные выходные - с 6 по 9 марта - будут выявлять нетрезвых водителей на дорогах. Об этом предупредили в городской администрации. РИА Новости Крым, 05.03.2026
2026-03-05T21:52
2026-03-05T21:52
2026-03-05T21:52
крым
госавтоинспекция
новости крыма
общество
логистика
городская среда
правонарушения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/11/1143437125_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_32caa55e190a96360546edc5ba7f56ab.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. В Симферополе в ближайшие длинные выходные - с 6 по 9 марта - будут выявлять нетрезвых водителей на дорогах. Об этом предупредили в городской администрации.Проверке на состояние опьянения будут подвергаться все водители, проезжающие по участкам, где будут проходить профилактические рейды, уточнили власти.За управление автомобилем в состоянии опьянения, а также передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, предусмотрен штраф в размере 45 000 рублей и лишение водительских прав. За повторное совершение указанных правонарушений в течение года предусмотрена уголовная ответственность напомнили в Госавтоинспекции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму пьяный водитель-пенсионер снес три дорожных знакаЖитель Евпатории получил реальный срок за пьяную езду и попытку взяткиВ Крыму изъяли больше 14 тысяч литров незаконного алкоголя
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/11/1143437125_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2ad85f30a35fbf03f5a5389238a94797.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, госавтоинспекция, новости крыма, общество, логистика, городская среда, правонарушения
В Симферополе на длинных выходных будут ловить нетрезвых водителей
В Симферополе с 6 по 9 марта будут ловить выпивших водителей