https://crimea.ria.ru/20260305/v-simferopole-na-dlinnykh-vykhodnykh-budut-lovit-netrezvykh-voditeley-1153733396.html

В Симферополе на длинных выходных будут ловить нетрезвых водителей

В Симферополе на длинных выходных будут ловить нетрезвых водителей - РИА Новости Крым, 05.03.2026

В Симферополе на длинных выходных будут ловить нетрезвых водителей

В Симферополе в ближайшие длинные выходные - с 6 по 9 марта - будут выявлять нетрезвых водителей на дорогах. Об этом предупредили в городской администрации. РИА Новости Крым, 05.03.2026

2026-03-05T21:52

2026-03-05T21:52

2026-03-05T21:52

крым

госавтоинспекция

новости крыма

общество

логистика

городская среда

правонарушения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/11/1143437125_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_32caa55e190a96360546edc5ba7f56ab.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. В Симферополе в ближайшие длинные выходные - с 6 по 9 марта - будут выявлять нетрезвых водителей на дорогах. Об этом предупредили в городской администрации.Проверке на состояние опьянения будут подвергаться все водители, проезжающие по участкам, где будут проходить профилактические рейды, уточнили власти.За управление автомобилем в состоянии опьянения, а также передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, предусмотрен штраф в размере 45 000 рублей и лишение водительских прав. За повторное совершение указанных правонарушений в течение года предусмотрена уголовная ответственность напомнили в Госавтоинспекции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму пьяный водитель-пенсионер снес три дорожных знакаЖитель Евпатории получил реальный срок за пьяную езду и попытку взяткиВ Крыму изъяли больше 14 тысяч литров незаконного алкоголя

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, госавтоинспекция, новости крыма, общество, логистика, городская среда, правонарушения