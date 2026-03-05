Рейтинг@Mail.ru
В Симферополе на длинных выходных будут ловить нетрезвых водителей - РИА Новости Крым, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260305/v-simferopole-na-dlinnykh-vykhodnykh-budut-lovit-netrezvykh-voditeley-1153733396.html
В Симферополе на длинных выходных будут ловить нетрезвых водителей
В Симферополе на длинных выходных будут ловить нетрезвых водителей - РИА Новости Крым, 05.03.2026
В Симферополе на длинных выходных будут ловить нетрезвых водителей
В Симферополе в ближайшие длинные выходные - с 6 по 9 марта - будут выявлять нетрезвых водителей на дорогах. Об этом предупредили в городской администрации. РИА Новости Крым, 05.03.2026
2026-03-05T21:52
2026-03-05T21:52
крым
госавтоинспекция
новости крыма
общество
логистика
городская среда
правонарушения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/11/1143437125_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_32caa55e190a96360546edc5ba7f56ab.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. В Симферополе в ближайшие длинные выходные - с 6 по 9 марта - будут выявлять нетрезвых водителей на дорогах. Об этом предупредили в городской администрации.Проверке на состояние опьянения будут подвергаться все водители, проезжающие по участкам, где будут проходить профилактические рейды, уточнили власти.За управление автомобилем в состоянии опьянения, а также передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, предусмотрен штраф в размере 45 000 рублей и лишение водительских прав. За повторное совершение указанных правонарушений в течение года предусмотрена уголовная ответственность напомнили в Госавтоинспекции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму пьяный водитель-пенсионер снес три дорожных знакаЖитель Евпатории получил реальный срок за пьяную езду и попытку взяткиВ Крыму изъяли больше 14 тысяч литров незаконного алкоголя
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/11/1143437125_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2ad85f30a35fbf03f5a5389238a94797.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, госавтоинспекция, новости крыма, общество, логистика, городская среда, правонарушения
В Симферополе на длинных выходных будут ловить нетрезвых водителей

В Симферополе с 6 по 9 марта будут ловить выпивших водителей

21:52 05.03.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПатруль ДПС
Патруль ДПС - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. В Симферополе в ближайшие длинные выходные - с 6 по 9 марта - будут выявлять нетрезвых водителей на дорогах. Об этом предупредили в городской администрации.
"В выходные дни в Симферополе будут пресекать езду в нетрезвом виде", – сказано в сообщении.
Проверке на состояние опьянения будут подвергаться все водители, проезжающие по участкам, где будут проходить профилактические рейды, уточнили власти.
За управление автомобилем в состоянии опьянения, а также передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, предусмотрен штраф в размере 45 000 рублей и лишение водительских прав. За повторное совершение указанных правонарушений в течение года предусмотрена уголовная ответственность напомнили в Госавтоинспекции.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму пьяный водитель-пенсионер снес три дорожных знака
Житель Евпатории получил реальный срок за пьяную езду и попытку взятки
В Крыму изъяли больше 14 тысяч литров незаконного алкоголя
 
КрымГосавтоинспекцияНовости КрымаОбществоЛогистикаГородская средаПравонарушения
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:23В Севастополе остановили морской транспорт
22:15Сила в единстве: Аксенов разделил ифтар с мусульманами Крыма
22:03Экс-первый замминистра обороны РФ Цаликов отправлен под домашний арест
21:52В Симферополе на длинных выходных будут ловить нетрезвых водителей
21:38Более 500 тонн зараженного табака из Турции нашли на Кубани
21:29Село в Крыму осталось без газа – прокуратура начала проверку
21:14"За пределами всех границ" – Сийярто об угрозах Зеленского в адрес Орбана
21:03Трамп назвал Зеленского препятствием к миру на Украине
20:42Строители повредили газопровод высокого давления под Бахчисараем
20:34В Пентагоне сделали заявление о войне с Россией и целях США
20:19Севастопольца подозревают в мошенничестве с землей и подлоге документов
20:01США могут довести Ближний Восток до хаоса
19:45Меньше белка: в России приняли новый ГОСТ на творог
19:42В Севастополе "оздоровят" работу управляющих компаний
19:11Более половины возвращенных в РФ военных были в плену дольше года
18:57В Крыму делают уникальные роботизированные мойки
18:26Прославились в сети – в Крыму ищут хулиганов за разбитую дверь в ЖК
18:06Во сколько обойдутся цветы в Крыму к 8 марта
17:47Вопрос блокировки Telegram подняли на встрече с Путиным 1:40
17:31Новый канализационный коллектор в Балаклаве прокладывают в скале
Лента новостейМолния