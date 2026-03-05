https://crimea.ria.ru/20260305/v-simferopole-arestovali-vracha-za-poddelku-retseptov-1153704870.html

В Симферополе арестовали врача за подделку рецептов

В Симферополе арестовали участкового врача за подделку рецептов и продажу сильнодействующих препаратов.

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. В Симферополе арестовали участкового врача за подделку рецептов и продажу сильнодействующих препаратов. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым.Обвиняемая уже имеет судимость за аналогичные преступления – незаконное хранение и сбыт наркотического анальгетика и сильнодействующих веществ. В январе текущего года она приобрела партию лекарственных препаратов, содержащих наркотические вещества."Храня их дома с целью дальнейшего сбыта, в апреле она реализовала часть приобретенного. В результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан покупатель, а изъятые наркотические препараты стали доказательством вины врача", – добавили в сообщении.Суд признал ее виновной по статьям "Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере" и "Незаконный оборот сильнодействующих веществ".В настоящее время обвиняемая находится под стражей. Все материалы уголовного дела направлены в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два севастопольца пойдут под суд за сбыт наркотиков через мессенджер"Почта России" сможет реализовывать лекарства в 2026 году – МинздравНа Кубе пропали лекарства для гипертоников и диабетиков из-за санкций США

