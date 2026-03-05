Рейтинг@Mail.ru
В Симферополе арестовали врача за подделку рецептов - РИА Новости Крым, 05.03.2026
В Симферополе арестовали врача за подделку рецептов
В Симферополе арестовали врача за подделку рецептов - РИА Новости Крым, 05.03.2026
В Симферополе арестовали врача за подделку рецептов
В Симферополе арестовали участкового врача за подделку рецептов и продажу сильнодействующих препаратов. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым. РИА Новости Крым, 05.03.2026
2026-03-05T09:46
2026-03-05T09:54
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. В Симферополе арестовали участкового врача за подделку рецептов и продажу сильнодействующих препаратов. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым.
В Симферополе арестовали врача за подделку рецептов

В Симферополе арестовали врача за подделку рецептов и продажу сильнодействующих препаратов

09:46 05.03.2026 (обновлено: 09:54 05.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. В Симферополе арестовали участкового врача за подделку рецептов и продажу сильнодействующих препаратов. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым.
"Следствие установило, что женщина, работавшая участковым врачом-терапевтом, систематически выписывала рецепты пациентам сверх установленной нормы, а затем реализовывала препараты", – сказано в сообщении.
Обвиняемая уже имеет судимость за аналогичные преступления – незаконное хранение и сбыт наркотического анальгетика и сильнодействующих веществ. В январе текущего года она приобрела партию лекарственных препаратов, содержащих наркотические вещества.
"Храня их дома с целью дальнейшего сбыта, в апреле она реализовала часть приобретенного. В результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан покупатель, а изъятые наркотические препараты стали доказательством вины врача", – добавили в сообщении.
Суд признал ее виновной по статьям "Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере" и "Незаконный оборот сильнодействующих веществ".
В настоящее время обвиняемая находится под стражей. Все материалы уголовного дела направлены в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.
