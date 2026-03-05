https://crimea.ria.ru/20260305/v-sevastopole-ozdorovyat-rabotu-upravlyayuschikh-kompaniy-1153734805.html

В Севастополе "оздоровят" работу управляющих компаний

В Севастополе "оздоровят" работу управляющих компаний - РИА Новости Крым, 05.03.2026

В Севастополе "оздоровят" работу управляющих компаний

В Севастополе пройдет работа по реструктуризации управляющих компаний в части их укрупнения для оптимизации работы. Об этом заявил губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 05.03.2026

2026-03-05T19:42

2026-03-05T19:42

2026-03-05T19:43

михаил развожаев

городская среда

жкх

жкх крыма и севастополя

севастополь

новости севастополя

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/13/1153350359_0:32:1280:752_1920x0_80_0_0_4fb67ef29c6b9fb0991a914c1a0ee393.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе пройдет работа по реструктуризации управляющих компаний в части их укрупнения для оптимизации работы. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев в эфире программы "Развожаев. Главное" в эфире местного телеканала.В этой связи, по его словам, в городе планируется мероприятия по реструктуризации управляющих компаний с точки зрения их укрупнения."Чтобы количество жилищного фонда позволяло более оперативно решать вопросы. Ну и, в принципе, там необходимо навести порядок и с точки зрения управления… будем принимать решение, как нам оздоровить работу управляющих компаний", – сказал Развожаев.В России с 1 марта ввели новый стандарт отчетности, единый для всех управляющий компаний (УК), жилищно-строительных кооперативов (ЖСК) и товариществ собственников жилья (ТСЖ). Как сообщал председатель комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ Торгово-промышленной палаты Крыма, руководитель крымского проекта "Коммуналка" Денис Шиндин, новый приказ структурирует форму отчета и сделает ее универсальной.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Управляющие компании должны возмещать убытки за плохую работу – КрасновКак вернуть деньги за неоказанные услуги управляющих компанийВ Крыму за год провели капремонт в 843 домах на 5,9 миллиардов рублей

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, городская среда, жкх, жкх крыма и севастополя, севастополь, новости севастополя, крым