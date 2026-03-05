Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе "оздоровят" работу управляющих компаний - РИА Новости Крым, 05.03.2026
https://crimea.ria.ru/20260305/v-sevastopole-ozdorovyat-rabotu-upravlyayuschikh-kompaniy-1153734805.html
В Севастополе "оздоровят" работу управляющих компаний
В Севастополе "оздоровят" работу управляющих компаний - РИА Новости Крым, 05.03.2026
В Севастополе "оздоровят" работу управляющих компаний
В Севастополе пройдет работа по реструктуризации управляющих компаний в части их укрупнения для оптимизации работы. Об этом заявил губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 05.03.2026
михаил развожаев
городская среда
жкх
жкх крыма и севастополя
севастополь
новости севастополя
крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе пройдет работа по реструктуризации управляющих компаний в части их укрупнения для оптимизации работы. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев в эфире программы "Развожаев. Главное" в эфире местного телеканала.В этой связи, по его словам, в городе планируется мероприятия по реструктуризации управляющих компаний с точки зрения их укрупнения."Чтобы количество жилищного фонда позволяло более оперативно решать вопросы. Ну и, в принципе, там необходимо навести порядок и с точки зрения управления… будем принимать решение, как нам оздоровить работу управляющих компаний", – сказал Развожаев.В России с 1 марта ввели новый стандарт отчетности, единый для всех управляющий компаний (УК), жилищно-строительных кооперативов (ЖСК) и товариществ собственников жилья (ТСЖ). Как сообщал председатель комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ Торгово-промышленной палаты Крыма, руководитель крымского проекта "Коммуналка" Денис Шиндин, новый приказ структурирует форму отчета и сделает ее универсальной.
севастополь
крым
михаил развожаев, городская среда, жкх, жкх крыма и севастополя, севастополь, новости севастополя, крым
В Севастополе "оздоровят" работу управляющих компаний

В Севастополе пройдет работа по реструктуризации управляющих компаний – Развожаев

19:42 05.03.2026 (обновлено: 19:43 05.03.2026)
 
© Telegram Михаил РазвожаевСевастополь
Севастополь
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе пройдет работа по реструктуризации управляющих компаний в части их укрупнения для оптимизации работы. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев в эфире программы "Развожаев. Главное" в эфире местного телеканала.

"Что касается управляющих компаний, тут нареканий достаточно много… К сожалению, там у некоторых управляющих компаний и долги накопились, и, в общем, большое количество вопросов поступает от людей. Это и содержание дворовых пространств, и подъезды, и другое", – констатировал губернатор.

В этой связи, по его словам, в городе планируется мероприятия по реструктуризации управляющих компаний с точки зрения их укрупнения.
"Чтобы количество жилищного фонда позволяло более оперативно решать вопросы. Ну и, в принципе, там необходимо навести порядок и с точки зрения управления… будем принимать решение, как нам оздоровить работу управляющих компаний", – сказал Развожаев.
В России с 1 марта ввели новый стандарт отчетности, единый для всех управляющий компаний (УК), жилищно-строительных кооперативов (ЖСК) и товариществ собственников жилья (ТСЖ). Как сообщал председатель комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ Торгово-промышленной палаты Крыма, руководитель крымского проекта "Коммуналка" Денис Шиндин, новый приказ структурирует форму отчета и сделает ее универсальной.
