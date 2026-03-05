Рейтинг@Mail.ru
https://crimea.ria.ru/20260305/v-sevastopole-ostanovili-morskoy-transport-1153737132.html
В Севастополе остановили морской транспорт
В Севастополе остановили морской транспорт
В Севастополе остановили морской транспорт
В Севастополе вечером в четверг остановили рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 05.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе вечером в четверг остановили рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Причина остановки движения не называется. В связи с закрытием рейда на площадях Нахимова и Захарова организована работа автобусов на компенсационных маршрутах. Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110355/93/1103559336_33:0:2256:1667_1920x0_80_0_0_802a1185027c39898baf6038b7bc6130.jpg
1920
1920
true
В Севастополе остановили морской транспорт

22:23 05.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе вечером в четверг остановили рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
"Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение", – говорится в сообщении.
Причина остановки движения не называется.
В связи с закрытием рейда на площадях Нахимова и Захарова организована работа автобусов на компенсационных маршрутах.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
