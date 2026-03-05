https://crimea.ria.ru/20260305/v-sevastopole-ostanovili-morskoy-transport-1153737132.html

В Севастополе остановили морской транспорт

В Севастополе остановили морской транспорт - РИА Новости Крым, 05.03.2026

В Севастополе остановили морской транспорт

В Севастополе вечером в четверг остановили рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 05.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе вечером в четверг остановили рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Причина остановки движения не называется. В связи с закрытием рейда на площадях Нахимова и Захарова организована работа автобусов на компенсационных маршрутах. Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

