В Севастополе остановили морской транспорт
В Севастополе остановили морской транспорт
2026-03-05T22:23
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе вечером в четверг остановили рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Причина остановки движения не называется. В связи с закрытием рейда на площадях Нахимова и Захарова организована работа автобусов на компенсационных маршрутах. Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
