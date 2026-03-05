Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе аферисты украли 3 млн на благоустройстве пляжа Учкуевка - РИА Новости Крым, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260305/v-sevastopole-aferisty-ukrali-3-mln-na-blagoustroystve-plyazha-uchkuevka-1153726012.html
В Севастополе аферисты украли 3 млн на благоустройстве пляжа Учкуевка
В Севастополе аферисты украли 3 млн на благоустройстве пляжа Учкуевка - РИА Новости Крым, 05.03.2026
В Севастополе аферисты украли 3 млн на благоустройстве пляжа Учкуевка
В Севастополе 48-летняя гендиректор консалтинговой фирмы с подельником обвиняется в присвоении 3 млн грантовых средств при благоустройстве зоны отдыха на пляже... РИА Новости Крым, 05.03.2026
2026-03-05T15:29
2026-03-05T15:29
учкуевка
севастополь
новости севастополя
крым
новости крыма
прокуратура города севастополя
умвд россии по севастополю
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/1c/1147556382_0:245:3205:2048_1920x0_80_0_0_fd4abcf6b47f23b18ff27d1f15018572.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе 48-летняя гендиректор консалтинговой фирмы с подельником обвиняется в присвоении 3 млн грантовых средств при благоустройстве зоны отдыха на пляже Учкуевка. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.По данным следствия, вместе с представителем оператора пляжа "Учкуевка" женщина запросила 10-милионный грант на создание открытого кинотеатра. Сумму закупки и монтажа оборудования соучастники завысили, а также присвоили еще и часть денег оператора пляжа, предназначенных для софинансирования проекта.В реальности технику купили по рыночной стоимости, которая оказалась ниже более чем на три миллиона рублей. Разницу злоумышленники присвоили, однако были задержаны. Уголовное дело открыто по статье о мошенничестве в особо крупном размере.Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя, в ходе следствия на два автомобиля обвиняемой наложен арест. Дело направлено в Нахимовский районный суд Севастополя. Материалы в отношении соучастника выделены в отдельное производство.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории подрядчик украл 2,8 млн на благоустройствеВ Ялте на благоустройстве дворов украли 14 миллионовВ Крыму на строительстве ФОКа украли 14 миллионов
учкуевка
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/1c/1147556382_474:0:3205:2048_1920x0_80_0_0_2d2fdaf6b28f44d1616beca63af45d4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
учкуевка, севастополь, новости севастополя, крым, новости крыма, прокуратура города севастополя, умвд россии по севастополю
В Севастополе аферисты украли 3 млн на благоустройстве пляжа Учкуевка

МВД: три млн рублей похитили аферисты в Севастополе при благоустройстве пляжа Учкуевка

15:29 05.03.2026
 
Пляж Учкуевка в Севастополе
Пляж Учкуевка в Севастополе
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе 48-летняя гендиректор консалтинговой фирмы с подельником обвиняется в присвоении 3 млн грантовых средств при благоустройстве зоны отдыха на пляже Учкуевка. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.
По данным следствия, вместе с представителем оператора пляжа "Учкуевка" женщина запросила 10-милионный грант на создание открытого кинотеатра. Сумму закупки и монтажа оборудования соучастники завысили, а также присвоили еще и часть денег оператора пляжа, предназначенных для софинансирования проекта.
"Далее обвиняемая с помощью подчиненного ей бухгалтера, неосведомленного о незаконных намерениях работодателя, получила доступ к расчетному счету клиента фирмы, куда зачислили деньги гранта и фирмы-оператора. Данные коммерсанта без его ведома указали в качестве поставщика техники в поддельных договорах поставок оборудования", – сообщили в полиции.
В реальности технику купили по рыночной стоимости, которая оказалась ниже более чем на три миллиона рублей. Разницу злоумышленники присвоили, однако были задержаны. Уголовное дело открыто по статье о мошенничестве в особо крупном размере.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя, в ходе следствия на два автомобиля обвиняемой наложен арест. Дело направлено в Нахимовский районный суд Севастополя. Материалы в отношении соучастника выделены в отдельное производство.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Евпатории подрядчик украл 2,8 млн на благоустройстве
В Ялте на благоустройстве дворов украли 14 миллионов
В Крыму на строительстве ФОКа украли 14 миллионов
 
УчкуевкаСевастопольНовости СевастополяКрымНовости КрымаПрокуратура города СевастополяУМВД России по Севастополю
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:32Пострадавшим от недавних атак ВСУ в Севастополе выделили 6 млн рублей
16:21Экс-первый замминистра обороны РФ Цаликов задержан по делу о хищении
16:15"Автодор" поднял тариф на трассе М-4 "Дон"
16:07Начался ремонт трассы между Ялтой и Севастополем
15:56Строительство КОС в Крыму - в будущем году откроют еще 7 объектов
15:47Суд в Москве вынес приговор блогеру Арсену Маркаряну
15:38Над Крымом отработала ПВО
15:38Азербайджан ответит на атаку Ирана – Алиев
15:29В Севастополе аферисты украли 3 млн на благоустройстве пляжа Учкуевка
15:10Жителя Крыма приговорили к двум годам за экстремизм в соцсетях
14:55Россия и Украина обменяют по 500 военнопленных с обеих сторон - Мединский
14:52Аксенов призвал не церемониться с недобросовестными подрядчиками
14:41Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными
14:33Зеленский: переговоры по Украине могут отложить на фоне ситуации в Иране
14:26В Крыму кадровый вопрос в сфере культуры упирается в жилье - министр
14:14Что с бензином в Крыму – власти назвали причину сбоев
14:04Гражданин Румынии получил 15 лет за шпионаж на Кубани в пользу Киева
13:57Новости СВО: армия России поразила 152 района скопления сил и техники ВСУ
13:45В Херсонской области жертвами ВСУ стали восемь мирных жителей
13:32Путин поздравил актрису Елену Яковлеву с юбилеем
Лента новостейМолния