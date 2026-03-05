https://crimea.ria.ru/20260305/v-sevastopole-aferisty-ukrali-3-mln-na-blagoustroystve-plyazha-uchkuevka-1153726012.html

В Севастополе аферисты украли 3 млн на благоустройстве пляжа Учкуевка

В Севастополе аферисты украли 3 млн на благоустройстве пляжа Учкуевка - РИА Новости Крым, 05.03.2026

В Севастополе аферисты украли 3 млн на благоустройстве пляжа Учкуевка

В Севастополе 48-летняя гендиректор консалтинговой фирмы с подельником обвиняется в присвоении 3 млн грантовых средств при благоустройстве зоны отдыха на пляже... РИА Новости Крым, 05.03.2026

2026-03-05T15:29

2026-03-05T15:29

2026-03-05T15:29

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе 48-летняя гендиректор консалтинговой фирмы с подельником обвиняется в присвоении 3 млн грантовых средств при благоустройстве зоны отдыха на пляже Учкуевка. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.По данным следствия, вместе с представителем оператора пляжа "Учкуевка" женщина запросила 10-милионный грант на создание открытого кинотеатра. Сумму закупки и монтажа оборудования соучастники завысили, а также присвоили еще и часть денег оператора пляжа, предназначенных для софинансирования проекта.В реальности технику купили по рыночной стоимости, которая оказалась ниже более чем на три миллиона рублей. Разницу злоумышленники присвоили, однако были задержаны. Уголовное дело открыто по статье о мошенничестве в особо крупном размере.Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя, в ходе следствия на два автомобиля обвиняемой наложен арест. Дело направлено в Нахимовский районный суд Севастополя. Материалы в отношении соучастника выделены в отдельное производство.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории подрядчик украл 2,8 млн на благоустройствеВ Ялте на благоустройстве дворов украли 14 миллионовВ Крыму на строительстве ФОКа украли 14 миллионов

2026

