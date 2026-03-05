https://crimea.ria.ru/20260305/v-rossii-opg-popalas-na-khischenii-vyplat-u-24-boytsov-spetsoperatsii--1153707901.html
В России ОПГ попалась на хищении выплат у 24 бойцов спецоперации
В Кировской области задержали банду за хищение выплат у бойцов СВО на сумму 44 млн рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. В Кировской области организованная группа из семи человек подозревается в мошенничестве с выплатами участников СВО. Следствию известно о 24 потерпевших, сумма ущерба превысила 44 млн рублей. Об этом сообщили в Следкоме России.
Следствие полагает, что в период с 2024 по 2025 год фигуранты создали на территории региона и соседних субъектов России ОПГ с целью хищения выплат, полагающихся участникам спецоперации. Обманным путем они оформляли доверенности на управление финансами военнослужащих и организовывали заключение с ними фиктивных браков.
"Положенные бойцам денежные средства злоумышленники присваивали себе. Сумма незаконно полученных ими выплат составила свыше 44 млн рублей. В настоящее время установлено 24 потерпевших от деятельности указанных лиц", – сказано в сообщении.
Пяти участникам организованной группы предъявлено обвинение. Судом по ходатайству следствия в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На имущество фигурантов наложен арест на сумму более 35 млн рублей.
"По уголовному делу продолжается проведение необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также сбор и закрепление доказательственной базы", – добавили в сообщении.
Следователями СК России, сотрудниками региональных УМВД и УФСБ устанавливаются иные эпизоды преступной деятельности фигурантов.
Ранее сообщалось, что в Крыму дистанционные мошенники выманили
у участника специальной военной операции полмиллиона рублей. Пытаясь купить автомобиль, мужчина, введенный в заблуждение, перевел деньги на фиктивный счет.
