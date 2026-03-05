https://crimea.ria.ru/20260305/v-rossii-opg-popalas-na-khischenii-vyplat-u-24-boytsov-spetsoperatsii--1153707901.html

В России ОПГ попалась на хищении выплат у 24 бойцов спецоперации

В России ОПГ попалась на хищении выплат у 24 бойцов спецоперации - РИА Новости Крым, 05.03.2026

В России ОПГ попалась на хищении выплат у 24 бойцов спецоперации

В Кировской области организованная группа из семи человек подозревается в мошенничестве с выплатами участников СВО. Следствию известно о 24 потерпевших, сумма...

2026-03-05T11:41

2026-03-05T11:41

2026-03-05T11:41

кировская область

новости

выплаты и компенсации

участники сво

ск рф (следственный комитет российской федерации)

мошенничество

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. В Кировской области организованная группа из семи человек подозревается в мошенничестве с выплатами участников СВО. Следствию известно о 24 потерпевших, сумма ущерба превысила 44 млн рублей. Об этом сообщили в Следкоме России.Следствие полагает, что в период с 2024 по 2025 год фигуранты создали на территории региона и соседних субъектов России ОПГ с целью хищения выплат, полагающихся участникам спецоперации. Обманным путем они оформляли доверенности на управление финансами военнослужащих и организовывали заключение с ними фиктивных браков.Пяти участникам организованной группы предъявлено обвинение. Судом по ходатайству следствия в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На имущество фигурантов наложен арест на сумму более 35 млн рублей.Следователями СК России, сотрудниками региональных УМВД и УФСБ устанавливаются иные эпизоды преступной деятельности фигурантов.Ранее сообщалось, что в Крыму дистанционные мошенники выманили у участника специальной военной операции полмиллиона рублей. Пытаясь купить автомобиль, мужчина, введенный в заблуждение, перевел деньги на фиктивный счет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму задержали группу инсценировщиков ДТПКрымчанин ответит за взятку и мошенничество с соцвыплатамиКрымчанку осудили за мошенничество с маткапиталом

кировская область

2026

Новости

кировская область, новости, выплаты и компенсации, участники сво, ск рф (следственный комитет российской федерации), мошенничество